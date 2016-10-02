Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу рассказал, как санкции и «внешнее давление» отразились на российской экономике.

По мнению Медведева, экономический рост зависит от многих внутренних и внешних условий. Во всем мире, говорит глава правительства, «наблюдается очень серьёзное замедление темпов экономического роста».

«Мы понимаем, в каких условиях развивается наша экономика. Она, к сожалению, отрезана и от иностранных источников финансирования, и от целого ряда иностранных поставщиков, которые давали заказы нашим производителям», — приводятся его слова в расшифровке на сайте правительства.

Медведев пояснил, что имеет в виду санкции и «так называемое внешнее давление на нашу страну».

«Скажу прямо: это (санкции — ред.) плохо, но не это главное. В нашей экономике, как известно, за десятилетия накопились структурные проблемы, то есть деформации в самой экономической системе», — говорит он.

Ранее Дмитрий Медведев написал статью о состоянии российской экономики, в которой заявил, о необходимости полного обновления экономической системы.

«Нам предстоит сформировать модель развития, способную обеспечить нашей стране значимое место в современном мире. Это нетривиальная задача, хотя Россия не впервые с ней сталкивается. В прошлом стране удавалось найти ответы на глобальные вызовы. Нет оснований полагать, что на этот раз ситуация будет иной», – пишет Медведев.

Он также пообещал, что Россия продолжит «продвигаться по пути внешнеэкономической открытости» за счет создания зон свободной торговли с отдельными странами и группами стран, а также путем заключения преференциальных торговых соглашений.