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222 Полиция Турции задержала брата «идеолога госпереворота» Гюлена
Полиция Турции задержала Кутбеттина Гюлена, брата проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого называют идеологом государственного переворота в стране, передает агентство Anadolu.
Как отмечает агентство, Кутбеттина Гюлена обвиняют в причастности к деятельности вооруженной террористической организации, в рамках расследования попытки военного переворота в Турции, организованного FETÖ.
Напомним, попытка переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. В результате погибли 265 человек, в том числе 104 мятежника. Идеологом неудавшегося госпереворота называют Фетхуллаха Гюлена, сам он эти обвинения отвергает. В данный момент он проживает в США.
Турецкий суд выдал орден на его арест.
Власти Турции задержали более 35 тысяч человек, которые подозреваются в причастности к попытке госпереворота в стране. По информации премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, в Турции уволили или отстранили от работы 81 тыс. 494 человека. В это число входят судьи, солдаты и госслужащие.
В стране также закрыли более сотни местных СМИ. Прекращена деятельность 16 телеканалов, 23 радиостанций, 45 газет, 15 журналов, 29 издательских домов и трех новостных агентств. Кроме этого, турецкие власти выдали ордер на арест 42 журналистов.
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