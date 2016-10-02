Полиция Турции задержала Кутбеттина Гюлена, брата проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого называют идеологом государственного переворота в стране, передает агентство Anadolu.

Как отмечает агентство, Кутбеттина Гюлена обвиняют в причастности к деятельности вооруженной террористической организации, в рамках расследования попытки военного переворота в Турции, организованного FETÖ.

Напомним, попытка переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. В результате погибли 265 человек, в том числе 104 мятежника. Идеологом неудавшегося госпереворота называют Фетхуллаха Гюлена, сам он эти обвинения отвергает. В данный момент он проживает в США.

Турецкий суд выдал орден на его арест.

Власти Турции задержали более 35 тысяч человек, которые подозреваются в причастности к попытке госпереворота в стране. По информации премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, в Турции уволили или отстранили от работы 81 тыс. 494 человека. В это число входят судьи, солдаты и госслужащие.

В стране также закрыли более сотни местных СМИ. Прекращена деятельность 16 телеканалов, 23 радиостанций, 45 газет, 15 журналов, 29 издательских домов и трех новостных агентств. Кроме этого, турецкие власти выдали ордер на арест 42 журналистов.