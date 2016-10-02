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Новости

1317 Прокурор Чечни назвал слова Кадырова о расстреле наркозависимых вырванными из контекста

02.10.2016 Теги: кадыров, чечня

Глава чеченской прокуратуры Шарпудди Абдул-Кадыров заявил, что фразу главы Чечни Рамзана Кадырова о расстреле тех, кто «нарушает покой», вырвали из контекста, передает Интерфакс.

Прокурор подтвердил, что на встрече действительно произносились такие слова, однако речь шла о том, что наркоманы и токсикоманы — это благоприятная среда для их вовлечения в террористическую деятельность.

«И здесь совершаемые ими преступления из категории направленных против общественной нравственности, превращаются в направленные против общественной безопасности и общественного порядка, то есть в террористические преступления», — сказал Абдул-Кадыров.

По его словам, погрешности в словах Кадырова объясняются тем, что он не практикующий юрист.

«О наказаниях, не предусмотренных законом, не может быть и речи. Об этом, в частности,  свидетельствует тот факт, что с людьми, находящимися в группе риска, проводятся профилактические беседы, после чего их отпускают», — добавил прокурор.

Ранее «Новая газета» опубликовала аудиозапись с совещания Кадырова с местными силовиками, чиновниками и духовенством. Тема совещания — борьба с высокой смертностью на дорогах и «таблеточной» наркоманией, резко возросшей в республике после запрета на продажу спиртного.

На фрагменте записи слышно, как глава Чечни говорит силовикам буквально следующее: «Тех, кто в Чеченской республике нарушают покой, расстрелять к чертовой матери. Ничего не имеет значения — закон, не закон… Расстрелять! Поняли? Ассаламу алейкум и проблем нет! Вот это и есть закон!».


7 комментариев

3
Konst Konst , 2 октября 2016 в 16:43
"Ну что ж ты, фраер, сдал назад."
Никаких "контекстов". Все предельно ясно звучит.
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0
алексанр дуньков , 2 октября 2016 в 16:53
Если расстрелять прокурора республики, то: "Расстрелять! Поняли? Ассаламу алейкум и проблем нет! Вот это и есть закон!"
После этого этого реабилитация наркоманов и т.п. не понадобится. Все сначала насторожатся, потом закодируются. Навсегда!
Потом этот опыт можно распространить по всей России, ну например для борьбы с коррупцией, не взирая лица, чины и ранги.
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0
ашим .н , 2 октября 2016 в 16:58
Глава Чеченской прокуратуры Шарпудди Песков Абдул-Кадыров.
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2
Алим Седьмой , 2 октября 2016 в 17:15
Ну, так у нас такая прокуратура - ее долг не закон защищать, а хозяина.
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0
Владимир Василенко , 2 октября 2016 в 17:30
погрешности в словах Кадырова объясняются тем, что он не практикующий юрист.
***********
Правда смешно. На "баранов" рассчитано. Господа "бараны", если вас пристрелит кто либо из не практикующих юристов, то это вполне объяснимо и криминалом тут не пахнет. Россияне, дружите и общайтесь исключительно только с практикующими юристами. Остальных обегайте за километр!!!
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1
Ирина Л. , 2 октября 2016 в 17:38
" Ничего не имеет значения — закон, не закон… Расстрелять!"
Достаточно этого куска в любом контексте.
Да, не юрист Кадыров, но и не пацан из подворотни в невменяшке, а руководитель Республики. За слова отвечает. И делает чаще всего то, о чем заявляет..
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0
Иван Сидоров , 2 октября 2016 в 17:48
Прав прокурор. Каждому ясно, что в Чечне борьба с преступностью осуществляется строго в соответствии с федеральным законодательством.
А разве по другому может быть? Может, но только не в Чечне.
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