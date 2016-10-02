Глава чеченской прокуратуры Шарпудди Абдул-Кадыров заявил, что фразу главы Чечни Рамзана Кадырова о расстреле тех, кто «нарушает покой», вырвали из контекста, передает Интерфакс.

Прокурор подтвердил, что на встрече действительно произносились такие слова, однако речь шла о том, что наркоманы и токсикоманы — это благоприятная среда для их вовлечения в террористическую деятельность.

«И здесь совершаемые ими преступления из категории направленных против общественной нравственности, превращаются в направленные против общественной безопасности и общественного порядка, то есть в террористические преступления», — сказал Абдул-Кадыров.

По его словам, погрешности в словах Кадырова объясняются тем, что он не практикующий юрист.

«О наказаниях, не предусмотренных законом, не может быть и речи. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что с людьми, находящимися в группе риска, проводятся профилактические беседы, после чего их отпускают», — добавил прокурор.

Ранее «Новая газета» опубликовала аудиозапись с совещания Кадырова с местными силовиками, чиновниками и духовенством. Тема совещания — борьба с высокой смертностью на дорогах и «таблеточной» наркоманией, резко возросшей в республике после запрета на продажу спиртного.

На фрагменте записи слышно, как глава Чечни говорит силовикам буквально следующее: «Тех, кто в Чеченской республике нарушают покой, расстрелять к чертовой матери. Ничего не имеет значения — закон, не закон… Расстрелять! Поняли? Ассаламу алейкум и проблем нет! Вот это и есть закон!».