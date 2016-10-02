На востоке Москвы легковой автомобиль Hyundai Solaris врезался в остановку общественного транспорта, один человек погиб, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие произошло на перекрестке с Зеленым проспектом. Водитель автомобиля потерял управления, врезался в бордюр и сбил четырех человек, которые стояли на остановке.

На месте работает полиция.