Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) начали наступление в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщает AFP.

Как пишет агентство, талибы перешли в наступление в понедельник утром. В настоящий момент территорию контролируют два вертолета афганской армии.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. 20 августа талибы захватили уездный город Ханабад на северо-востоке страны. Глава администрации уезда Хаятулла Амири тогда заявил, что правительственные войска были вынуждены оставить город из-за недостатка сил и средств.