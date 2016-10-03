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201 Талибы начали наступление на севере Афганистана
Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) начали наступление в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщает AFP.
Как пишет агентство, талибы перешли в наступление в понедельник утром. В настоящий момент территорию контролируют два вертолета афганской армии.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. 20 августа талибы захватили уездный город Ханабад на северо-востоке страны. Глава администрации уезда Хаятулла Амири тогда заявил, что правительственные войска были вынуждены оставить город из-за недостатка сил и средств.
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