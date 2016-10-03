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Новости

1469 В Эстонии пройдут выборы президента на безальтернативной основе

03.10.2016 Теги: выборы, эстония

В Эстонии в понедельник пройдут выборы президента, в которых примет участие единственный кандидат Керсти Кальюлайд, пишет Интерфакс.

Для того, чтобы быть избранной, Кальюлайд необходимо получить как минимум 68 голосов парламентариев из 101. Если 2/3 парламента так и не проголосуют за нее, то право на избрание главы государства перейдет к коллегии выборщиков (в нее входит 101 депутат парламента и 234 представителя местных самоуправлений).

Это повторные выборы главы государства. Ранее, 24 сентября, парламент и коллегия выборщиков не смогли избрать президента Эстонии. Тогда на пост претендовали пять претендентов от разных партий. После этого совет старейшин парламента достиг соглашения с партийными фракциями об отказе от выдвижения кандидатов от партий.

Керсти Кальюлайд занимала ряд руководящих должностей в банковских и деловых структурах. С 2004 года она представляла Эстонию в Европейской счетной палате. В 2016 году Кальюлайд возглавила совет по мониторингу развития при канцелярии парламента.


2 комментария

0
Максим Ф , 3 октября 2016 в 09:30
О, как здорово, теперь и в Эстонии будет женщина - глава государства!
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0
Анатолий Тарасов , 3 октября 2016 в 09:51
Нам пора тоже задуматься на счет женщины, поменять эту сладкую парочку твиксов
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