В Эстонии в понедельник пройдут выборы президента, в которых примет участие единственный кандидат Керсти Кальюлайд, пишет Интерфакс.

Для того, чтобы быть избранной, Кальюлайд необходимо получить как минимум 68 голосов парламентариев из 101. Если 2/3 парламента так и не проголосуют за нее, то право на избрание главы государства перейдет к коллегии выборщиков (в нее входит 101 депутат парламента и 234 представителя местных самоуправлений).

Это повторные выборы главы государства. Ранее, 24 сентября, парламент и коллегия выборщиков не смогли избрать президента Эстонии. Тогда на пост претендовали пять претендентов от разных партий. После этого совет старейшин парламента достиг соглашения с партийными фракциями об отказе от выдвижения кандидатов от партий.

Керсти Кальюлайд занимала ряд руководящих должностей в банковских и деловых структурах. С 2004 года она представляла Эстонию в Европейской счетной палате. В 2016 году Кальюлайд возглавила совет по мониторингу развития при канцелярии парламента.