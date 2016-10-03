Глава Забайкальского края Наталья Жданова, избранная по итогам голосования 18 сентября, отправила в отставку правительство региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Жданова подписала распоряжение, согласно которому региональное правительство слагает свои полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором края», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, губернатор возложила исполнение обязанностей членов регионального правительства на Алексея Бутыльского, Сергея Давыдова, Дмитрия Кочергина, Александра Кулакова, Сергея Новиченко, Виктора Паздникова и Андрея Федотова (до завершения формирования нового состава правительства края).

Наталья Жданова, одержала победу на выборах с результатом 54,39%. Ранее она занимала пост председателя законодательного собрания края, а с февраля занимала пост исполняющего обязанности губернатора Забайкальского края.