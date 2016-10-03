Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Версия для печати

Новости

341 Губернатор Забайкалья отправила правительство региона в отставку

03.10.2016 Теги: губернаторы, забайкалье

Глава Забайкальского края Наталья Жданова, избранная по итогам голосования 18 сентября, отправила в отставку правительство региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Жданова подписала распоряжение, согласно которому региональное правительство слагает свои полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором края», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, губернатор возложила исполнение обязанностей членов регионального правительства на Алексея Бутыльского, Сергея Давыдова, Дмитрия Кочергина, Александра Кулакова, Сергея Новиченко, Виктора Паздникова и Андрея Федотова (до завершения формирования нового состава правительства края).

Наталья Жданова, одержала победу на выборах с результатом 54,39%. Ранее она занимала пост председателя законодательного собрания края, а с февраля занимала пост исполняющего обязанности губернатора Забайкальского края.


0 комментариев


Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»
Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»

Фото дня

Фото: РИА Новости
30 тысяч марафонцев в Москве

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

3 октября
2 октября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама