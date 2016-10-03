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341 Губернатор Забайкалья отправила правительство региона в отставку
Глава Забайкальского края Наталья Жданова, избранная по итогам голосования 18 сентября, отправила в отставку правительство региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«Жданова подписала распоряжение, согласно которому региональное правительство слагает свои полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором края», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, губернатор возложила исполнение обязанностей членов регионального правительства на Алексея Бутыльского, Сергея Давыдова, Дмитрия Кочергина, Александра Кулакова, Сергея Новиченко, Виктора Паздникова и Андрея Федотова (до завершения формирования нового состава правительства края).
Наталья Жданова, одержала победу на выборах с результатом 54,39%. Ранее она занимала пост председателя законодательного собрания края, а с февраля занимала пост исполняющего обязанности губернатора Забайкальского края.
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