Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) обнаружили в следственном изоляторе «Лефортово» украинского журналиста агентства Укринформ Романа Сущенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ОНК Зою Светову.

«При посещении карантинного отделения Лефортовской тюрьмы мы случайно встретили в камере 47-летнего гражданина Украины Романа Сущенко. Он рассказал, что он журналист, и что его обвиняют в шпионаже», — сказала она.

Светова добавила, что Сущенко попросил членов ОНК связаться с консулом Украины в Москве.

Арест Сущенко уже подтвердило агентство Укринформ.

«Укринформ глубоко возмущен задержанием в Москве в пятницу, 30 сентября, нашего собственного корреспондента Романа Сущенко и появлением в российских СМИ информации об обвинениях его в «шпионаже», — говорится в сообщении.

В информагентстве назвали задержание Сущенко, который является собкором во Франции, спланированной провокацией. Как отмечает издание, журналист приехал в Москву в частных целях во время своего отпуска.

Сообщается, что защищать в суде Сущенко будет адвокат Марк Фейгин.

Напомним, Фейгин был адвокатом украинской летчицы Надежды Савченко. В августе судебные приставы ограничили ему выезд из России.