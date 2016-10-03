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Новости

1615 Правозащитники случайно обнаружили в «Лефортово» украинского журналиста

03.10.2016 Теги: онк, сизо лефортово, шпионаж

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) обнаружили в следственном изоляторе «Лефортово» украинского журналиста агентства Укринформ Романа Сущенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ОНК Зою Светову.

«При посещении карантинного отделения Лефортовской тюрьмы мы случайно встретили в камере 47-летнего гражданина Украины Романа Сущенко. Он рассказал, что он журналист, и что его обвиняют в шпионаже», — сказала она.

Светова добавила, что Сущенко попросил членов ОНК связаться с консулом Украины в Москве.

Арест Сущенко уже подтвердило агентство Укринформ.

«Укринформ глубоко возмущен задержанием в Москве в пятницу, 30 сентября, нашего собственного корреспондента Романа Сущенко и появлением в российских СМИ информации об обвинениях его в «шпионаже», — говорится в сообщении.

В информагентстве назвали задержание Сущенко, который является собкором во Франции, спланированной провокацией. Как отмечает издание, журналист приехал в Москву в частных целях во время своего отпуска.

Сообщается, что защищать в суде Сущенко будет адвокат Марк Фейгин.

Напомним, Фейгин был адвокатом украинской летчицы Надежды Савченко. В августе судебные приставы ограничили ему выезд из России.


9 комментариев

-5
Олег Коротаев , 3 октября 2016 в 09:10
Странно, вроде должен быть идейно стойким, а зачем-то поехал в Россию, не иначе как шпионить, а что еще здесь делать украинскому журналисту?
Эту версию косвенно подтверждает защитник- Фейгин, это умеет раскручивать "патриотов".
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3
Владимир Василенко , 3 октября 2016 в 09:27
А что нибудь поумнее придумать не можете? Уж слишком примитивны ваши суждения.
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2
Васо Днепровский , 3 октября 2016 в 09:27
Коротаев, а что это в теме про украинского журналиста вы высказались, а в теме про горного героя России ваш интелект не отсвечивает?

Вас все устраивает? Или боитесь .что потом придется очень извиняться?
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1
Oleg Verkhoturov , 3 октября 2016 в 09:39
Вы, Коротаев, тупите идейно-убежденно, или работа такая? ))
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0
Анатолий Прокопьев , 3 октября 2016 в 09:40
Олег Коротаев , 3 октября 2016 в 09:10
-----------------
Т.е. российские журналисты в Украине, по вашей логике, тоже шпионы?
Можно вопрос шире поставить - все россияне, находящиеся в Украине - шпионы?
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-3
Дядя Вадим , 3 октября 2016 в 09:24
Простота хуже воровства, ещё б по личным делам в Северную Корею поехал. Наверно хотел увезти" Схему укреплений советской стороны"
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0
ашим .н , 3 октября 2016 в 09:40
В Лефортово ещё можно какого-нибудь троцкиста обнаружить.
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1
Николай Камсков , 3 октября 2016 в 09:43
Слишком много внимания на форуме провокатору Коротаеву.
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0
Анатолий Тарасов , 3 октября 2016 в 09:45
Господи, да тут не надо шпионить, покажи ключи от вагена любому ФСБшнику, он тебе все секреты припрет, какие только сможет
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