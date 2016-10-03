Жители Колумбии не поддержали на референдуме мирное соглашение с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), которое могло завершить полувековую гражданскую войну. Об этом сообщает Reuters.

После подсчета 99,47% голосов за соглашение отдали свои голоса 49,76% принявших участие в голосовании, против проголосовали 50,23%.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос признал поражение своих сторонников на референдуме по мирному соглашению, но пообещал продолжить борьбу за мир в стране.

«Я не сдамся, до последней минуты своего президентства я буду искать мир», — заявил Сантос в телеобращении.

Он пообещал провести переговоры с противниками мирного соглашения и отправил своих представителей на Кубу для консультаций с лидерами FARC.

Командующий повстанцами Родриго Лондоно, известный по кличке Тимошенко, также заявил, что его люди рассчитывают на мирное разрешение конфликта.

Гражданская война в Колумбии между правительством, военизированными группами, преступными синдикатами и левыми партизанами началась в 1964 году.

22 июня 2016 года в Гаване делегации правительства Колумбии и движения FARC согласовали условия прекращения огня, разоружения, гарантий безопасности и борьбы с криминальными организациями.Позднее вопрос мира с FARC был вынесен не общенациональный референдум.

За время вооруженного конфликта его жертвами стали более 220 тысяч человек, большинство из них мирные жители, пять миллионов человек стали беженцами.