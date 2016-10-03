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Новости

1461 В ФСБ задержанного украинского журналиста назвали полковником разведки

03.10.2016 Теги: разведка, фсб, шпионаж

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании сотрудника украинской разведки Романа Сущенко. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

«Федеральной службой безопасности России в Москве при проведении шпионской акции задержан кадровый сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Сущенко Роман Владимирович», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, гражданин Украины «целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства».

Возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России «Шпионаж».

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Зоя Светова сообщила, что правозащитники случайно обнаружили Романа Сущенко в следственном изоляторе «Лефортово».Он представился корреспондентом украинского информационного агентства Укринформ и рассказал, что его обвиняют в шпионаже.


9 комментариев

2
vlad celler , 3 октября 2016 в 10:26
Во свезло какому-то ФСБэшнику ! За выловленного шпиона-полковника и орден Путина не жаль будет дать !
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1
A H , 3 октября 2016 в 10:50
Дебилы, ......! Комитетчик ранга полковника сидит в офисе и руководит операциями.
Посмотрите на фото этого Сущенко. Маловат он для полкана.
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-7
Олег Коротаев , 3 октября 2016 в 10:32
А можно теперь ФСБ предоставить сколько он где находился. Если Украина заявляет, что он был аккредитован во Франции как соб корр, то он,по логике, там и находился и соответственно, во Франции собирал сведения о войсках РФ?
Или маразм и это вброс от имени ФСБ. Что то подсказывает, что если бы это был шпион, то первую неделю его ни в каком сизо никто не нашел бы.
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3
Василий Васильевич , 3 октября 2016 в 10:51
(Из резолюции собрания рабочих, служащих и инженерно-технических работников
московского завода "Серп и молот")
Право-троцкистские бандиты, избравшие предательство интересов советского народа, шпионаж и диверсию своей профессией, не остановились ни перед какими варварскими средствами. Они убили горячо любимого всем советским народом верного сына большевистской партии Сергея Мироновича Кирова. Эти изверги при помощи оголтелых бандитов от медицины - Левина, Казакова, Виноградова, Плетнева умертвили товарищей В.В.Куйбышева, В.Р.Менжинского, А.М.Горького.
Глубочайшее негодование о омерзение вызывает в каждом из нас эта кучка фашистских заговорщиков, у которых руки по локти обагрены кровью лучших сынов советского народа.
Как бы фашистские заговорщики ни снабжались деньгами и ядом, как бы ни пытались они маскировать свое предательское лицо, славные наркомвнудельцы сумели сорвать с этих негодяев маски, выловить их и обезвредить.
Когда слушаешь длинный список злодеяний этих убийц и шпионов, глубочайшую ненависть и презрение вызывает в каждом из нас эта банда продажных псов фашизма.
Не удалось и никогда не удастся предателям интересов советского народа расчленить и разорвать на куски нашу великую, могучую и необъятную родину.
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2
Василий Васильевич , 3 октября 2016 в 10:51
В эти дни весь советский народ еще теснее сплачивается вокруг родной коммунистической партии, вокруг любимого вождя народов товарища Сталина, давшего нам счастье, радость и могущество. Мы будем беречь наших руководителей, как зеницу ока. Мы будем всегда и везде помнить указание товарища Сталина об опасности капиталистического окружения и отдадим все свои силы делу укрепления оборонной мощи нашей страны.
Убийцам, шпионам, предателям, фашистским выродкам из "право-троцкистского блока", всем этим бухариным, рыковым, ягодам и другим предателям нет и не может быть места на нашей священной советской земле. Смело и решительно, товарищи судьи, выносите свой беспощадный приговор над бандой фашистских наймитов.
Мы выражаем твердую уверенность в том, что советский суд, суд великого, могучего народа, выразит нашу волю и беспощадно раздавит ползучую гадину!
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1
ашим .н , 3 октября 2016 в 11:05
Сидел в переходе,шляпа с мелочью и на картонке корявым подчерком-Подайте или шепните,хоть что-нибудь, на подрыв национальной гвардии и вооруженных сил.
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0
Николай Ш , 3 октября 2016 в 11:18
В ФСБ задержанного украинского журналиста назвали полковником разведки
_____
Так это... если он полковник , тог первым делом надобно у него обыск провести: у настоящих полковников, завсегда урожайность обысков 10-15 центнеров долларов с квартиры...
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-1
Сергей Дюмин , 3 октября 2016 в 11:30
Опять обгадились... Ждем всплеска негодования "цивилизованного братства".
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0
Бен Джойс , 3 октября 2016 в 11:48
Люди работают.
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