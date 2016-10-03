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1461 В ФСБ задержанного украинского журналиста назвали полковником разведки
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании сотрудника украинской разведки Романа Сущенко. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
«Федеральной службой безопасности России в Москве при проведении шпионской акции задержан кадровый сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Сущенко Роман Владимирович», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, гражданин Украины «целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства».
Возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России «Шпионаж».
Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Зоя Светова сообщила, что правозащитники случайно обнаружили Романа Сущенко в следственном изоляторе «Лефортово».Он представился корреспондентом украинского информационного агентства Укринформ и рассказал, что его обвиняют в шпионаже.
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В ФСБ задержанного украинского журналиста назвали полковником разведки
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