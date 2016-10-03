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468 В Москве начался суд по делу об убийстве Бориса Немцова
В Московском окружном военном суде начался процесс по делу об убийстве политика Бориса Немцова.
На скамье подсудимых находятся пять человек: боец батальона «Север» Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Им предъявлено обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.
По версии следствия, в сентябре 2014 года обвиняемые за вознаграждение на сумму не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и других неустановленных лиц убить Бориса Немцова. Они следили за политиком и тщательно выбирали место нападения.
Как сообщает РБК, приставы не пропускают пишущих журналистов, объясняя это отсутствием мест в зале суда.
Напомним, со второй попытки суд отобрал присяжных по делу об убийстве Немцова. Стороны сформировали коллегию из 12 основных и 10 запасных присяжных. В августе этого сделать не удалось. Тогда из 59 человек 45 взяли самоотвод по личным причинам.
Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Всех фигурантов дела кроме заказчика задержали спустя несколько дней после преступления. При этом представители семьи Немцова подчеркивают, что Мухудинов, которого следствие читает заказчиком, на самом деле им не является.
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