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Новости

1029 Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

03.10.2016 Теги: кредит, сбербанк

Сбербанк России снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов. Об этом сообщается на сайте банка.

«Сегодня мы вывели ставки по всей линейке потребительских кредитов на уровень ниже докризисного – это позволит закрепить успехи Сбербанка в наметившемся тренде на восстановление потребительского кредитования. Ранее мы снизили ставки в мае, это привело к росту выдач до 70 миллиардов в месяц при среднемесячных выдачах в 52 миллиарда, которые мы наблюдали в течение последних двух лет», – отметила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

Минимальная ставка по «потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» в Сбербанке теперь составляет 13,9% годовых, по «потребительскому кредиту без обеспечения» — 14,9%. По потребительскому кредиту военнослужащим ставки теперь составят от 15,5% годовых в рублях.

Отмечается, что «процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента».

В пятницу Сбербанк снизил ставки по вкладам на 0,30 — 0,55 процентного пункта в рублях, на 0,04 — 0,60 п.п. в долларах и на 0,04 — 0,39 п.п. в евро. Речь идет о базовой линейке и онлайн-вкладах.

Напомним, ранее Центробанк понизил ключевую ставку до 10%. В декабре 2014 года из-за финансового кризиса и резкого падения рубля Центробанк вынужден был поднимать ключевую ставку, а в 2015 году ЦБ постепенно снижал ее, опустив до 11%. С тех пор Центробанк неоднократно сохранял ставку на этом уровне.


3 комментария

0
Николай Ш , 3 октября 2016 в 11:20
Минимальная ставка по «потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» в Сбербанке теперь составляет 13,9% годовых, по «потребительскому кредиту без обеспечения» — 14,9%. По потребительскому кредиту военнослужащим ставки теперь составят от 15,5% годовых в рублях.
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Они в "зеленом слоне" чего-то знают о ближайших планах руководства: если APR военным аж на 2% выше, значит, как минимум 2% военнослужащих уже во время выплаты могут быть "списаны на боевые потери" и вернуть не смогут...
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0
kirill malinov , 3 октября 2016 в 11:26
Новость была бы еще ярче, если в конце её привести примеры потребительских кредитов наших соседей.
Лет 10 назад мой приятель с Камчатки построил квартиру в Риге приблизительно за 3 (три) % годовых.
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0
a_lex Ch , 3 октября 2016 в 11:41
Ствыки устанавливаются индивидуально. далее можно не читать.
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