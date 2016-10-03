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1029 Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Сбербанк России снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов. Об этом сообщается на сайте банка.
«Сегодня мы вывели ставки по всей линейке потребительских кредитов на уровень ниже докризисного – это позволит закрепить успехи Сбербанка в наметившемся тренде на восстановление потребительского кредитования. Ранее мы снизили ставки в мае, это привело к росту выдач до 70 миллиардов в месяц при среднемесячных выдачах в 52 миллиарда, которые мы наблюдали в течение последних двух лет», – отметила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.
Минимальная ставка по «потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» в Сбербанке теперь составляет 13,9% годовых, по «потребительскому кредиту без обеспечения» — 14,9%. По потребительскому кредиту военнослужащим ставки теперь составят от 15,5% годовых в рублях.
Отмечается, что «процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента».
В пятницу Сбербанк снизил ставки по вкладам на 0,30 — 0,55 процентного пункта в рублях, на 0,04 — 0,60 п.п. в долларах и на 0,04 — 0,39 п.п. в евро. Речь идет о базовой линейке и онлайн-вкладах.
Напомним, ранее Центробанк понизил ключевую ставку до 10%. В декабре 2014 года из-за финансового кризиса и резкого падения рубля Центробанк вынужден был поднимать ключевую ставку, а в 2015 году ЦБ постепенно снижал ее, опустив до 11%. С тех пор Центробанк неоднократно сохранял ставку на этом уровне.
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