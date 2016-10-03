Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Версия для печати

Новости

626 Жители военного городка в Иркутске написали на крыше дома «Путин, помоги»

03.10.2016 Теги: военные объекты, путин

Жители общежития на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) написали на крыше дома «SOS, Путин, помоги». Об этом сообщает FlashSiberia.

Причиной послужило отключение электричество в здании компанией «Оборонэнерго», которая заявляет об отсутствии договорных отношений с жильцами.

Как отмечает издание, дом признан аварийным, но там по-прежнему проживает несколько семей.

По данным регионального Гидрометцентра, температура воздуха в Иркутске в ночь на понедельник опускалась до -5 градусов.

В 2009 году по решению Минобороны более 2 тысяч курсантов и офицеров ИВВАИУ были передислоцированы в Воронеж. Территорию училища с 82 зданиями регион взял на свой баланс.

Ранее в августе коммунальные службы перекрыли канализацию в ряде военных городков Тамбова из-за долгов Министерства обороны. Стало известно, что ведомство не оплачивало услуги водоснабжения и водоотведения на объектах с декабря 2015 года, несмотря на соответствующие договоры. 


1 комментарий

0
kirill malinov , 3 октября 2016 в 11:55
Хорошая таблица для настройки оптики орбитальных спутников.
Только при чём тут он? Писали бы сразу "SOS Obama Help".
Неужели про трактористов не слышали?
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»
Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»

Фото дня

Фото: РИА Новости
30 тысяч марафонцев в Москве

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

3 октября
2 октября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама