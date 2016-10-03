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626 Жители военного городка в Иркутске написали на крыше дома «Путин, помоги»
Жители общежития на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) написали на крыше дома «SOS, Путин, помоги». Об этом сообщает FlashSiberia.
Причиной послужило отключение электричество в здании компанией «Оборонэнерго», которая заявляет об отсутствии договорных отношений с жильцами.
Как отмечает издание, дом признан аварийным, но там по-прежнему проживает несколько семей.
По данным регионального Гидрометцентра, температура воздуха в Иркутске в ночь на понедельник опускалась до -5 градусов.
В 2009 году по решению Минобороны более 2 тысяч курсантов и офицеров ИВВАИУ были передислоцированы в Воронеж. Территорию училища с 82 зданиями регион взял на свой баланс.
Ранее в августе коммунальные службы перекрыли канализацию в ряде военных городков Тамбова из-за долгов Министерства обороны. Стало известно, что ведомство не оплачивало услуги водоснабжения и водоотведения на объектах с декабря 2015 года, несмотря на соответствующие договоры.
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