Жители общежития на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) написали на крыше дома «SOS, Путин, помоги». Об этом сообщает FlashSiberia.

Причиной послужило отключение электричество в здании компанией «Оборонэнерго», которая заявляет об отсутствии договорных отношений с жильцами.

Как отмечает издание, дом признан аварийным, но там по-прежнему проживает несколько семей.

По данным регионального Гидрометцентра, температура воздуха в Иркутске в ночь на понедельник опускалась до -5 градусов.

В 2009 году по решению Минобороны более 2 тысяч курсантов и офицеров ИВВАИУ были передислоцированы в Воронеж. Территорию училища с 82 зданиями регион взял на свой баланс.

Ранее в августе коммунальные службы перекрыли канализацию в ряде военных городков Тамбова из-за долгов Министерства обороны. Стало известно, что ведомство не оплачивало услуги водоснабжения и водоотведения на объектах с декабря 2015 года, несмотря на соответствующие договоры.