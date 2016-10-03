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Новости

348 Адвокаты потерпевших по делу Немцова попросили о продлении предварительного следствия

03.10.2016 Теги: немцов, убийство

Адвокаты потерпевших по делу об убийстве политика Бориса Немцова ходатайствуют о продлении предварительного следствия.

Потерпевшие считают, что убийство не раскрыто, а расследование не является полным, и эффективным, так как организаторы преступления не были найдены, а цель и мотив злоумышленников по-прежнему не установлены.

Сторона настаивала на допросе главы Чечни Рамзана Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, его родственника Руслана Геремеева, который проходит в статусе свидетеля по делу об убийстве Немцова.

Посольство США в России поддержало обращение дочери политика Жанны Немцовой о продлении расследования относительно других лиц, которые подозреваются в причастности к организации и совершению этого преступления.

«Мы призываем российские власти объективно и справедливо провести расследование и добиться того, чтобы виновные были привлечены к ответу, особенно те, кто выступал заказчиками этого убийства», — говорится в заявлении посольства.

Процесс по делу об убийстве Бориса Немцова начался в Московском окружном военном суде в понедельник.

На скамье подсудимых находятся пять человек: боец батальона «Север» Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Им предъявлено обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Всех фигурантов дела кроме заказчика задержали спустя несколько дней после преступления. При этом представители семьи Немцова подчеркивают, что Мухудинов, которого следствие считает заказчиком, на самом деле им не является.


1 комментарий

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Анатолий Клименский , 3 октября 2016 в 13:31
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