В главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что журналист Роман Сущенко, задержанный ФСБ, не является их сотрудником, пишет Укринформ.

«Мы не подтверждаем эту информацию. Она не соответствует действительности. Считаем, что в каждом гражданине Украины, который находится на территории РФ, российские спецслужбы видят шпиона», — сказано в заявлении ведомства.

В сети появилось видео задержания Сущенко. На записи видно, что мужчина не оказывал сопротивления.

Ранее в понедельник ФСБ объявила о задержании сотрудника украинской разведки Романа Сущенко. По данным ведомства, гражданин Украины «целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства».

Возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России «Шпионаж». В субботу, 1 октября, Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца.

Адвокат Марк Фейгин, который защищает журналиста, сказал, что будет обжаловать решение суда.

«Если я сегодня не успею подать жалобу, буду требовать восстановления сроков обжалования», — добавил он.

Агентство Укринформ опубликовало заявление, в котором назвало произошедшее провокацией. Как утверждает издание, Роман Сущенко, который с 2010 года работает собственным корреспондентом агентства во Франции, был задержан еще 30 сентября. В Москву он приехал во время отпуска «в частных целях».