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Новости

386 Минобороны Украины не подтвердило причастность задержанного журналиста к разведке

03.10.2016 Теги: задержания, россия, украина, фсб

В главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что журналист Роман Сущенко, задержанный ФСБ, не является их сотрудником, пишет Укринформ.

«Мы не подтверждаем эту информацию. Она не соответствует действительности. Считаем, что в каждом гражданине Украины, который находится на территории РФ, российские спецслужбы видят шпиона», — сказано в заявлении ведомства.

В сети появилось видео задержания Сущенко. На записи видно, что мужчина не оказывал сопротивления.

Ранее в понедельник ФСБ объявила о задержании сотрудника украинской разведки Романа Сущенко. По данным ведомства, гражданин Украины «целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства».

Возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России «Шпионаж». В субботу, 1 октября, Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца. 

Адвокат Марк Фейгин, который защищает журналиста, сказал, что будет обжаловать решение суда.

«Если я сегодня не успею подать жалобу, буду требовать восстановления  сроков обжалования», — добавил он. 

Агентство Укринформ опубликовало заявление, в котором назвало произошедшее провокацией. Как утверждает издание, Роман Сущенко, который с 2010 года работает собственным корреспондентом агентства во Франции, был задержан еще 30 сентября. В Москву он приехал во время отпуска «в частных целях».


8 комментариев

0
Алексей Неважно(Киев) , 3 октября 2016 в 12:44
Коротаев.Вы поддерживаете лозунг - "Расстрелять как бешеных собак"?
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-1
Олег Коротаев , 3 октября 2016 в 13:19
Вы бы пояснили-кого?
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0
Алексей Неважно(Киев) , 3 октября 2016 в 13:31
Шпионов и тех.кто против товарищей Сталина и Путина.
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-2
Бен Джойс , 3 октября 2016 в 13:16
Пройдет месяцев 6 и его обменяют на кого-нибудь... А так всегда все говорят нет, это не он. Помнится ученый Сутягин, с пеной у рта доказывали, что он мирный ученый, только потом как шпиона обменяли с Британией... Так что, конечно он "журналист".
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0
Иван Федоров , 3 октября 2016 в 13:25
А что меняют только шпиона на шпиона? Ей уйма примеров, когда обмен делали, чтоб вернуть своих МИРНЫХ жителей на родину. К примеру когда Каддафи медсестёр удерживал их тоже потом обменяли.
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-1
Бен Джойс , 3 октября 2016 в 13:27
ну тогда зачем "журналист", можно и рабочих со стройки взять?
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0
Вальтер Айгнер , 3 октября 2016 в 13:23
Адвокат укр.журналиста Р.Сущенко М.Фейгин в интервью "Радио Свобода" сообщил, что журналист был арестован в тот же день, когда тот прибыл в Москву, 30 сентября с.г. Журналист только успел оставить свои вещи у родственников и пошёл на встречу с ними. И тут же был арестован. - Так когда же он успел заняться шпионской деятельностью, как утверждает ФСБ? Действительно, получается, что ФСБ похищает украинцев, чтобы затем обменять их на своих действительно шпионов. Как это случилось с эстонским "шпионом".
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0
Бен Джойс , 3 октября 2016 в 13:28
Фейгин, это самый честный человек на свете, если он подключился значит на это есть заказ у руководства Украины, он там хорошо контактирует с администрацией президента. Значит будет обмен.
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