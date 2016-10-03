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386 Минобороны Украины не подтвердило причастность задержанного журналиста к разведке
В главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что журналист Роман Сущенко, задержанный ФСБ, не является их сотрудником, пишет Укринформ.
«Мы не подтверждаем эту информацию. Она не соответствует действительности. Считаем, что в каждом гражданине Украины, который находится на территории РФ, российские спецслужбы видят шпиона», — сказано в заявлении ведомства.
В сети появилось видео задержания Сущенко. На записи видно, что мужчина не оказывал сопротивления.
Ранее в понедельник ФСБ объявила о задержании сотрудника украинской разведки Романа Сущенко. По данным ведомства, гражданин Украины «целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства».
Возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России «Шпионаж». В субботу, 1 октября, Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца.
Адвокат Марк Фейгин, который защищает журналиста, сказал, что будет обжаловать решение суда.
«Если я сегодня не успею подать жалобу, буду требовать восстановления сроков обжалования», — добавил он.
Агентство Укринформ опубликовало заявление, в котором назвало произошедшее провокацией. Как утверждает издание, Роман Сущенко, который с 2010 года работает собственным корреспондентом агентства во Франции, был задержан еще 30 сентября. В Москву он приехал во время отпуска «в частных целях».
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