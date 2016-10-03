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Новости

2445 Прокурор назвала сумму «гонорара» за убийство Бориса Немцова

03.10.2016 Теги: немцов, убийство

Обвиняемые по делу Бориса Немцова получили за убийство политика не менее 15 миллионов рублей. Об этом в зале суда сообщил прокурор.

«Им предложили за 15 млн рублей убить Немцова, то есть по найму. Они согласились и объединились в организованную группу», — заявила прокурор.

В ходе заседания также стало известно, что оружие, из которого убили политика, так и не удалось найти

Процесс по делу об убийстве Бориса Немцова начался в Московском окружном военном суде в понедельник.

На скамье подсудимых находятся пять человек: боец батальона «Север» Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Им предъявлено обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Всех фигурантов дела кроме заказчика задержали спустя несколько дней после преступления. При этом представители семьи Немцова подчеркивают, что Мухудинов, которого следствие считает заказчиком, на самом деле им не является.


6 комментариев

3
Анатолий Прокопьев , 3 октября 2016 в 12:42
Прокурор не назвала случайно, КТО предложил эти 15 лимонов?
Или боится? Или тоже скажет, что у простого шофера завалялись 15 лимонов под кроватью, девать их было некуда, дело было вечером, делать было нечего, накурилися кальяну и убили спьяну.. Так что ли?
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3
Lenty Vini , 3 октября 2016 в 12:44
нет , не назвала ... прокурор тоже хочет жить ..
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-1
prif meddyg , 3 октября 2016 в 12:55
По моему ,в этом деле на много все сложнее..............
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0
Анатолий Прокопьев , 3 октября 2016 в 12:56
Поделитесь сомнениями.. что здесь такого сложного?
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0
Ирина Л. , 3 октября 2016 в 13:25
"Они согласились и объединились в организованную группу», — заявила прокурор.

Про 15 млн признались, согласие дали. Так кто заказчик??
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0
Анатолий Клименский , 3 октября 2016 в 13:33
Секрет Полишинеля.
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