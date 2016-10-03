Обвиняемые по делу Бориса Немцова получили за убийство политика не менее 15 миллионов рублей. Об этом в зале суда сообщил прокурор.

«Им предложили за 15 млн рублей убить Немцова, то есть по найму. Они согласились и объединились в организованную группу», — заявила прокурор.

В ходе заседания также стало известно, что оружие, из которого убили политика, так и не удалось найти

Процесс по делу об убийстве Бориса Немцова начался в Московском окружном военном суде в понедельник.

На скамье подсудимых находятся пять человек: боец батальона «Север» Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Им предъявлено обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Всех фигурантов дела кроме заказчика задержали спустя несколько дней после преступления. При этом представители семьи Немцова подчеркивают, что Мухудинов, которого следствие считает заказчиком, на самом деле им не является.