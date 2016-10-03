Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Версия для печати

Новости

705 Нобелевскую премию по медицине получил японский биолог Йошинори Осуми

03.10.2016 Теги: наука, нобелевская премия

Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил японский биолог Йошинори Осуми за его открытия механизмов аутофагии, сообщается в титтере Нобелевского комитета.

Ученый занимается исследованием разложения внутри клеток. Осуми удалось выделить гены, которые отвечают за аутофагию в дрожжах, и описать схожие процессы в клетках других организмов.

«Исследования Осуми изменили наши представления о том, как клетки перерабатывают сами себя. Его работы открыли новое направление в понимании аутофагии как части разных физиологических процессов – от приспособления к голоду до реакции на заражение», — сказано в сообщении Каролинского института, который вручает премию.

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине получили Уильям Кэмпбелл и Сатоси Омуре — за разработку нового метода лечения инфекций, вызываемых червями-паразитами и Юю Ту — за разработку нового метода лечения малярии.

Размер Нобелевской премии – 8 млн шведских крон (около 59 млн рублей). Церемония награждения пройдет 10 декабря в Стокгольме (в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля).

Аутофагия — процесс, при котором внутренние компоненты клетки попадают внутрь ее лизосом, если речь идет о млекопитающих, после чего подвергаются деградации. В результате этого клетка может обновляться и продлевать собственную жизнь.


2 комментария

2
Анатолий Прокопьев , 3 октября 2016 в 12:53
Последняя наша премия по медицине была более 100 лет назад..
Это говорит об отношении государства к здравоохранению..
Т.е. царь еще худо-бедно помогал медицине, а вот большевики и нынешние правители считали и считают медицину излишеством.. Население полностью с этим согласно..
Ответить 
0
ВРАЧ ПСИХИАТР , 3 октября 2016 в 13:13
В психиатрии тоже есть аутофагия, легкие формы которой встречаются очень часто!!!)
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»
Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»

Фото дня

Фото: РИА Новости
30 тысяч марафонцев в Москве

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

3 октября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама