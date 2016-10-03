Новости
705 Нобелевскую премию по медицине получил японский биолог Йошинори Осуми
Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил японский биолог Йошинори Осуми за его открытия механизмов аутофагии, сообщается в титтере Нобелевского комитета.
BREAKING NEWS The 2016 #NobelPrize #Medicine awarded to Yoshinori Ohsumi @tokyotech_en ”for his discoveries of mechanisms for autophagy” pic.twitter.com/PDxWbSqoIX— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2016 г.
Ученый занимается исследованием разложения внутри клеток. Осуми удалось выделить гены, которые отвечают за аутофагию в дрожжах, и описать схожие процессы в клетках других организмов.
«Исследования Осуми изменили наши представления о том, как клетки перерабатывают сами себя. Его работы открыли новое направление в понимании аутофагии как части разных физиологических процессов – от приспособления к голоду до реакции на заражение», — сказано в сообщении Каролинского института, который вручает премию.
В прошлом году Нобелевскую премию по медицине получили Уильям Кэмпбелл и Сатоси Омуре — за разработку нового метода лечения инфекций, вызываемых червями-паразитами и Юю Ту — за разработку нового метода лечения малярии.
Размер Нобелевской премии – 8 млн шведских крон (около 59 млн рублей). Церемония награждения пройдет 10 декабря в Стокгольме (в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля).
Аутофагия — процесс, при котором внутренние компоненты клетки попадают внутрь ее лизосом, если речь идет о млекопитающих, после чего подвергаются деградации. В результате этого клетка может обновляться и продлевать собственную жизнь.
Фото дня
Блог редакции
Жители военного городка в Иркутске написали на крыше дома «Путин, помоги»
В Москве начался суд по делу об убийстве Бориса Немцова
Былое и Думы журналистов
Проклятие Ичкерии
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе23531
-
30 тысяч марафонцев в Москве3014
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+47366
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2863
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге1004
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве6739
Самое обсуждаемое
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»
вот публикация версии от российского военого историка потверждающего...
Космическое измерение трагедии
не , я ошибся! уличённым новый айфон подарят! так лучше?
Почему китайцы называют Россию «медленно тонущий корабль»
Кот Учёный , 3 октября 2016 в 12:52 Не просто китайцы поумнели. У них...
Самое читаемое
Почему китайцы называют Россию «медленно тонущий корабль»222657
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»220297
«Расстрелять! Поняли? Ассаламу алейкум и проблем нет!» Кадыров предложил силовикам убивать наркоманов в Чечне без суда. Аудио202027
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
2 комментария