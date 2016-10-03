Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил японский биолог Йошинори Осуми за его открытия механизмов аутофагии, сообщается в титтере Нобелевского комитета.

Ученый занимается исследованием разложения внутри клеток. Осуми удалось выделить гены, которые отвечают за аутофагию в дрожжах, и описать схожие процессы в клетках других организмов.

«Исследования Осуми изменили наши представления о том, как клетки перерабатывают сами себя. Его работы открыли новое направление в понимании аутофагии как части разных физиологических процессов – от приспособления к голоду до реакции на заражение», — сказано в сообщении Каролинского института, который вручает премию.

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине получили Уильям Кэмпбелл и Сатоси Омуре — за разработку нового метода лечения инфекций, вызываемых червями-паразитами и Юю Ту — за разработку нового метода лечения малярии.

Размер Нобелевской премии – 8 млн шведских крон (около 59 млн рублей). Церемония награждения пройдет 10 декабря в Стокгольме (в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля).

Аутофагия — процесс, при котором внутренние компоненты клетки попадают внутрь ее лизосом, если речь идет о млекопитающих, после чего подвергаются деградации. В результате этого клетка может обновляться и продлевать собственную жизнь.