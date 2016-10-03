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Новости

1458 Васильева предложила вернуть письменные вступительные экзамены в вузы

03.10.2016 Теги: егэ, минобрнауки

Министр образования России Ольга Васильева планирует вернуть в вузы письменные вступительные экзамены. Об этом сообщает Интерфакс.

«Нужно подумать и внести поправки о том, чтобы в вузы, особенно вузы сложные, серьезные, социально значимые вузы, вернуть входящие письменные экзамены», — сказала она на круглом столе, который проводится в рамках конкурса «Учитель года-2016».

По мнению Васильевой, сейчас в первый семестр в вузах идет «доучивание» программы средней школы.

Как считает министр, необходимо ввести дополнительную оценку знаний учеников по всем предметам по окончании школы, «чтобы изменить мнение общественного сознания о том, что в школе последние два года ничего не делаем, только натаскиваем на ЕГЭ».

Ранее Васильева призывала преподавателей во внеурочное время заниматься воспитанием и развитием ребенка «как человека», а не «натаскиванием на ЕГЭ».

Ольга Васильева, в прошлом работавшая в администрации президента России, возглавила министерство образования и науки 19 августа 2016 года. Она сменила на этом посту Дмитрия Ливанова, который проработал в должности министра образования четыре года. 


2 комментария

0
Кот Учёный , 3 октября 2016 в 13:14
Она ещё и устную сдачу ЕГЭ предложила.
Так получается ближе к первооснове - формату теле-викторин ("Кто хочет стать миллионером" и тд) или сомневается в грамотности сдающих экзамен ?
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0
Анатолий Клименский , 3 октября 2016 в 13:58
Вступительные экзамены не под силу только тем, кто не способен их сдать.
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