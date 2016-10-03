Министр образования России Ольга Васильева планирует вернуть в вузы письменные вступительные экзамены. Об этом сообщает Интерфакс.

«Нужно подумать и внести поправки о том, чтобы в вузы, особенно вузы сложные, серьезные, социально значимые вузы, вернуть входящие письменные экзамены», — сказала она на круглом столе, который проводится в рамках конкурса «Учитель года-2016».

По мнению Васильевой, сейчас в первый семестр в вузах идет «доучивание» программы средней школы.

Как считает министр, необходимо ввести дополнительную оценку знаний учеников по всем предметам по окончании школы, «чтобы изменить мнение общественного сознания о том, что в школе последние два года ничего не делаем, только натаскиваем на ЕГЭ».

Ранее Васильева призывала преподавателей во внеурочное время заниматься воспитанием и развитием ребенка «как человека», а не «натаскиванием на ЕГЭ».

Ольга Васильева, в прошлом работавшая в администрации президента России, возглавила министерство образования и науки 19 августа 2016 года. Она сменила на этом посту Дмитрия Ливанова, который проработал в должности министра образования четыре года.