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1458 Васильева предложила вернуть письменные вступительные экзамены в вузы
Министр образования России Ольга Васильева планирует вернуть в вузы письменные вступительные экзамены. Об этом сообщает Интерфакс.
«Нужно подумать и внести поправки о том, чтобы в вузы, особенно вузы сложные, серьезные, социально значимые вузы, вернуть входящие письменные экзамены», — сказала она на круглом столе, который проводится в рамках конкурса «Учитель года-2016».
По мнению Васильевой, сейчас в первый семестр в вузах идет «доучивание» программы средней школы.
Как считает министр, необходимо ввести дополнительную оценку знаний учеников по всем предметам по окончании школы, «чтобы изменить мнение общественного сознания о том, что в школе последние два года ничего не делаем, только натаскиваем на ЕГЭ».
Ранее Васильева призывала преподавателей во внеурочное время заниматься воспитанием и развитием ребенка «как человека», а не «натаскиванием на ЕГЭ».
Ольга Васильева, в прошлом работавшая в администрации президента России, возглавила министерство образования и науки 19 августа 2016 года. Она сменила на этом посту Дмитрия Ливанова, который проработал в должности министра образования четыре года.
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