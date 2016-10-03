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Новости

480 ЕС заявил о начале срочной гуманитарной инициативы для Алеппо

03.10.2016 Теги: евросоюз, сирия

Европейский союз объявил о начале срочной гуманитарной инициативе для сирийского Алеппо. Соответствующее заявление сделали Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидис.

«Одновременно с нашими неустанными усилиями по прекращению боевых действий, сегодня перед лицом гуманитарной трагедии в Алеппо мы – Европейский Союз – выступаем со срочной гуманитарной инициативой для Алеппо, направленной на обеспечение условий работы для гуманитарных организаций и на спасение и защиту гражданского населения», — говорится в заявлении.

Инициатива, которая будет осуществляться в сотрудничестве с ООН, состоит из двух основных элементов: предоставления основной жизненно важной помощи гражданскому населению в Восточном Алеппо и медицинской эвакуации из восточной части города раненых и больных.

ЕС также заявил о готовности «направить больных в адекватные медицинские учреждения в регионе и, при необходимости, в Европе».

Евросоюз мобилизует пакет срочной помощи в размере 25 миллионов евро для поддержки и увеличения первого транша помощи своим гуманитарным партнерам и призывает их, а также все стороны, объединиться в рамках этой гуманитарной инициативы для Алеппо «ради гуманности и политического будущего Сирии».

Накануне российская авиация вместе с сирийской армией обстреляли позиции повстанцев в восточном Алеппо и его окрестностях. По данным агентства Reuters, под обстрел попала одна из главных больниц города. Авиаудары также были направлены на пути снабжения повстанцев в Алеппо — дороги Кастелло, районе Эль-Малах и лагере беженцев Хандарат.

Ранее госсекретарь США Джон Керри пригрозил прекратить диалог с Москвой, если российские и сирийские войска не прекратят атаки города Алеппо, контролируемого «умеренной» оппозицией и исламистами.


8 комментариев

-4
Бен Джойс , 3 октября 2016 в 13:29
А чего три года ждали?
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1
Konst Konst , 3 октября 2016 в 13:34
РОССИЯ (исправлено модератором) мирняк не убивала и госпиталя не бомбила. Логично?
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-2
Бен Джойс , 3 октября 2016 в 13:39
Нечего на зеркало пенять коли рожа крива (пословица) - вспомните историю про кондиционеры.
(удалено модератором)
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0
Konst Konst , 3 октября 2016 в 13:52
Я вам дал исчерпывающий ответ. Чао.
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0
Бен Джойс , 3 октября 2016 в 13:53
Сказал и в норку.
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0
Васо Днепровский , 3 октября 2016 в 13:55
Беня, а что там с кондиционерами? Неужто российские летуны-космонавты такие же криворукие как и лугандонские "тракторошахтеры"?
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0
Бен Джойс , 3 октября 2016 в 13:57
Конечно, Васико, так и есть, кондиционеры сами взрывались и Луганской ОГА. так и в тех "госпиталях" о которых человек с фото зебры на аватарке пишет.
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0
Dmitriy Perekrest , 3 октября 2016 в 13:56
Это привилегия американской военщины. Да-да, извинились, знаем.
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