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480 ЕС заявил о начале срочной гуманитарной инициативы для Алеппо
Европейский союз объявил о начале срочной гуманитарной инициативе для сирийского Алеппо. Соответствующее заявление сделали Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидис.
«Одновременно с нашими неустанными усилиями по прекращению боевых действий, сегодня перед лицом гуманитарной трагедии в Алеппо мы – Европейский Союз – выступаем со срочной гуманитарной инициативой для Алеппо, направленной на обеспечение условий работы для гуманитарных организаций и на спасение и защиту гражданского населения», — говорится в заявлении.
Инициатива, которая будет осуществляться в сотрудничестве с ООН, состоит из двух основных элементов: предоставления основной жизненно важной помощи гражданскому населению в Восточном Алеппо и медицинской эвакуации из восточной части города раненых и больных.
ЕС также заявил о готовности «направить больных в адекватные медицинские учреждения в регионе и, при необходимости, в Европе».
Евросоюз мобилизует пакет срочной помощи в размере 25 миллионов евро для поддержки и увеличения первого транша помощи своим гуманитарным партнерам и призывает их, а также все стороны, объединиться в рамках этой гуманитарной инициативы для Алеппо «ради гуманности и политического будущего Сирии».
Накануне российская авиация вместе с сирийской армией обстреляли позиции повстанцев в восточном Алеппо и его окрестностях. По данным агентства Reuters, под обстрел попала одна из главных больниц города. Авиаудары также были направлены на пути снабжения повстанцев в Алеппо — дороги Кастелло, районе Эль-Малах и лагере беженцев Хандарат.
Ранее госсекретарь США Джон Керри пригрозил прекратить диалог с Москвой, если российские и сирийские войска не прекратят атаки города Алеппо, контролируемого «умеренной» оппозицией и исламистами.
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