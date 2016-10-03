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Новости

888 В рыбинской колонии 50 заключенных объявили голодовку

03.10.2016 Теги: голодовка, заключенные

Заключенные колонии в городе Рыбинске объявили голодовку. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина.

«На мою почту поступило письмо от некого гражданина, в котором он сообщает, что около 50 заключенных колонии №2 Рыбинска объявили голодовку. По его информации, голодовка длится уже четыре дня», — сказал он.

Причиной протеста, по его словам, стал произвол со стороны администрации и плохие условия содержания.

В ноябре 2015 года 40 заключенных колонии № 11 в поселке Ныроб Пермского края объявили голодовку после обысков и якобы изъятия у них писем правозащитникам, в которых они писали о плохих условиях содержания. Тогда начальник пресс-службы ФСИН по Пермскому краю Станислав Волегов заявил, что обыски в ИК-11 обыски проводились в соответствии с законом, а у заключенных изъяли только мобильные телефоны, гражданскую одежду, а также вещи, которые могут быть оружием.


2 комментария

-1
Бен Джойс , 3 октября 2016 в 14:15
Четыре дня это не много, одна женщина два года голодала и сейчас, голодуе.
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-1
Сергей Дюмин , 3 октября 2016 в 14:43
Зажрались похоже...
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