Заключенные колонии в городе Рыбинске объявили голодовку. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина.

«На мою почту поступило письмо от некого гражданина, в котором он сообщает, что около 50 заключенных колонии №2 Рыбинска объявили голодовку. По его информации, голодовка длится уже четыре дня», — сказал он.

Причиной протеста, по его словам, стал произвол со стороны администрации и плохие условия содержания.

В ноябре 2015 года 40 заключенных колонии № 11 в поселке Ныроб Пермского края объявили голодовку после обысков и якобы изъятия у них писем правозащитникам, в которых они писали о плохих условиях содержания. Тогда начальник пресс-службы ФСИН по Пермскому краю Станислав Волегов заявил, что обыски в ИК-11 обыски проводились в соответствии с законом, а у заключенных изъяли только мобильные телефоны, гражданскую одежду, а также вещи, которые могут быть оружием.