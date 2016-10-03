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Новости

309 Египетские аэропорты не прошли российскую проверку на безопасность

03.10.2016 Теги: авиакатастрофа, египет

Египетские аэропорты не прошли проверку на безопасность, организованную российскими властями, передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства объяснил, что в последнее время специалисты из России тестировали на соответствие аэропорта Каира, а также курортных Шарм-эль-Шейха и Хургады на соответствие российским требованиям безопасности.

«К сожалению, результаты проверок, те недостатки, что вновь были выявлены, пока не позволяют говорить о скором возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом», — рассказал источник.

Замечания касаются, в частности, кадрового вопроса — профессиональности подготовки персонала, а также системы контроля доступа в стерильную зону неаккредитованных людей.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом прервалось после крушения пассажирского самолета авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. По данным спецслужб, в хвостовой части самолета в отделении для багажа взорвалась взрывчатка. После того, как авиакатастрофу признали терактом российские власти прекратили авиасообщение с Египтом.

Ранее в сентябре египетские СМИ писали, что уже в октябре авиасообщение может возобновиться.


2 комментария

0
Ирина Л. , 3 октября 2016 в 15:34
Эх, не купаться нам в Красном море этой осенью-зимой. (
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0
Nail Timler , 3 октября 2016 в 15:41
"не прошли российскую проверку на безопасность" - типа как в анекдоте:
- Ну ты и гурман - всех твоя жена устраивает, а тебя нет.
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