Египетские аэропорты не прошли проверку на безопасность, организованную российскими властями, передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства объяснил, что в последнее время специалисты из России тестировали на соответствие аэропорта Каира, а также курортных Шарм-эль-Шейха и Хургады на соответствие российским требованиям безопасности.

«К сожалению, результаты проверок, те недостатки, что вновь были выявлены, пока не позволяют говорить о скором возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом», — рассказал источник.

Замечания касаются, в частности, кадрового вопроса — профессиональности подготовки персонала, а также системы контроля доступа в стерильную зону неаккредитованных людей.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом прервалось после крушения пассажирского самолета авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. По данным спецслужб, в хвостовой части самолета в отделении для багажа взорвалась взрывчатка. После того, как авиакатастрофу признали терактом российские власти прекратили авиасообщение с Египтом.

Ранее в сентябре египетские СМИ писали, что уже в октябре авиасообщение может возобновиться.