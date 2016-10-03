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628 В Петербурге прошел плавучий крестный ход за запрет абортов
В Санкт-Петербурге православные верующие провели крестный ход по воде, передает Росбалт.
Пассажиры теплохода во время крестного хода помолились за запрет абортов в России. Плавучее судно они украсили баннером с лозунгами «Или Россия покончит с абортами, или аборты покончит с Россией!» и «Аборт — убийство! Россия, хватит убивать детей!»
«Наша молитва посвящена тому, чтобы женщины в России перестали делать аборты. Ситуация у нас в стране критичная, пошла агрессивная риторика, а целомудрие не в почете», — рассказала активистка Татьяна Чичварина.
В акции приняли участие около 20 человек. В конце мероприятия в Фонтанку спустили венок, на котором лампочками был изображен эмбрион с надписью «Не убий».
Движения «За жизнь» и «Православные добровольцы» собирают подписи под обращением за вывод абортов из пакета обязательного медицинского страхования. 27 сентября стало известно, что обращение подписал патриарх Кирилл. Через несколько дней епископ Тихон (Шевкунов) также поставил под петицией свою подпись.
Атака на женское тело. В России заговорили о полном запрете абортов, а Мизулина внесла в Думу закон о запрете бэби-боксов.
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В Петербурге прошел плавучий крестный ход за запрет абортов
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