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Новости

628 В Петербурге прошел плавучий крестный ход за запрет абортов

03.10.2016 Теги: аборты, православные активисты, рпц

В Санкт-Петербурге православные верующие провели крестный ход по воде, передает Росбалт.

Пассажиры теплохода во время крестного хода помолились за запрет абортов в России. Плавучее судно они украсили баннером с лозунгами «Или Россия покончит с абортами, или аборты покончит с Россией!» и «Аборт — убийство! Россия, хватит убивать детей!»

«Наша молитва посвящена тому, чтобы женщины в России перестали делать аборты. Ситуация у нас в стране критичная, пошла агрессивная риторика, а целомудрие не в почете», — рассказала активистка Татьяна Чичварина.

В акции приняли участие около 20 человек. В конце мероприятия в Фонтанку спустили венок, на котором лампочками был изображен эмбрион с надписью «Не убий».

Движения «За жизнь» и «Православные добровольцы» собирают подписи под обращением за вывод абортов из пакета обязательного медицинского страхования. 27 сентября стало известно, что обращение подписал патриарх Кирилл. Через несколько дней епископ Тихон (Шевкунов) также поставил под петицией свою подпись.

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14 комментариев

2
Алексей Неважно(Киев) , 3 октября 2016 в 16:16
Когда болит,то нужно лечить не боль,она лишь следствие,,а болезнь,т.е. причину боль вызывающую.Аборт это лишь следствие,причина-секс.
У нас (у вас) секса нет и быть не должно.
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2
Mariya Kruglyakova , 3 октября 2016 в 16:32
А может у епископов и патриарха его действительно нет. Это многое объясняет.
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2
ашим .н , 3 октября 2016 в 16:22
Не,у нас немного есть.За всех не ручаюсь,но немного всё же есть.(извините за откровенность)
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0
Алексей Неважно(Киев) , 3 октября 2016 в 16:24
Боритесь.
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3
Юрий . , 3 октября 2016 в 17:15
УДАРИМ ТАК ЖЕ ВОДОПРОБЕГОМ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ И РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ!
УРА ТОВАРИЩИ, ГОСПОДА И СВЯТЫЕ ОТЦЫ!
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3
ашим .н , 3 октября 2016 в 16:26
Начинание к стати хорошее. Думаю авиаторы и шахтёры поддержат?
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3
Жанна Жалевич , 3 октября 2016 в 16:27
Так они против абортов,или выведения их из ОМС..
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6
Ирина Черненко , 3 октября 2016 в 16:47
"...Плавучее судно они украсили баннером с лозунгами ... «Аборт — убийство! Россия, хватит убивать детей!» В акции приняли участие около 20 человек..."
----------------
Вам бы, "около двадцати" ......... (самоцензура) юродиевым, на лбу повесить баннер: "Война российских наемников и кадровых военнослужащих на украинском Донбассе - убивает детей!!! Как российских, так и украинских!!!... Но ведь ЭТО так по-российски не скрепноправославно!...... ((
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6
Фотий Ту , 3 октября 2016 в 16:49
Ишь ты, по воде яко по суху массово ходют, чудеса. А ежели им, например, крест там, на горе поставить, интересно, повисят-ко на нем, али нет?
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3
Анатолий Прокопьев , 3 октября 2016 в 16:53
Ишь ты, на на касках рога и черный ворон летает...))) Страшно..
Лучче так, по воде, можна пескариков нарыбить..))
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2
Плюс Минус , 3 октября 2016 в 16:53
Только недавно реки и каналы Петербурга чистили от всяческой грязи. Общественники, мусор зачем в Фонтанку бросать?

Интересно, протестные акции "на воде" санкционировать нужно?
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1
рима гарайшина , 3 октября 2016 в 16:56
Октябрь уж наступил, не сезон для теплоходных прогулок? Около 20-ти человек - на весь Питер?
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1
Александр Кононов , 3 октября 2016 в 17:53
Бесплатная детская медицина превращена в издевательство над детьми снижением расходов. Как и вообще вся бесплатная медицина. Господа православные, поплавайте пожалуйста с требованием устранить перекос бюджета в сторону силовых ведомств! В таком случае я с вами. Ау, православныя!
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0
Garry yksvonsos , 3 октября 2016 в 17:53
А в Польше Карл, прошли митинги против запрещения абортов! Наш Гундяев, конечно святее Папы. Но быдло то каково!
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