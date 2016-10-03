В Польше в рамках акции «черный понедельник» тысячи женщин вышли на улицы, выступая против возможного ужесточения закона об абортах, передает «Радио Польша».

Женщины не выходят на работу, пользуясь своим правом взять день отпуска по собственному желанию. По предварительной договоренности, они одеваются в черную одежду и выходят на улицы. Отмечается, что в протестах также участвуют мужчины.

Координировать акцию начали заранее в социальных сетях.

Это уже не первая демонстрация, вызванная возможными изменениями в законодательстве. В субботу у здания сейма также прошла акция под девизом: «Шутки кончились. Мое тело — мое дело».

При этом сторонники законопроекта готовятся провести ответную акцию.

Напомним, законопроект, полностью запрещающий аборты, в настоящее время находится на рассмотрении сейма, который направил документ на доработку профильным комиссиям.

В России в последнее время также активно обсуждается тема абортов. Движения «За жизнь» и «Православные добровольцы» собирают подписи под обращением за вывод абортов из пакета обязательного медицинского страхования. Обращение подписал патриарх Кирилл.