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Новости

533 В Польше начались массовые акции против полного запрета абортов

03.10.2016 Теги: аборты, здравоохранение, польша, права женщин

В Польше в рамках акции «черный понедельник» тысячи женщин вышли на улицы, выступая против возможного ужесточения закона об абортах, передает «Радио Польша».

Женщины не выходят на работу, пользуясь своим правом взять день отпуска по собственному желанию. По предварительной договоренности, они одеваются в черную одежду и выходят на улицы. Отмечается, что в протестах также участвуют мужчины.

Координировать акцию начали заранее в социальных сетях.

Это уже не первая демонстрация, вызванная возможными изменениями в законодательстве. В субботу у здания сейма также прошла акция под девизом: «Шутки кончились. Мое тело — мое дело».

При этом сторонники законопроекта готовятся провести ответную акцию.

Напомним, законопроект, полностью запрещающий аборты, в настоящее время находится на рассмотрении сейма, который направил документ на доработку профильным комиссиям.

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В России в последнее время также активно обсуждается тема абортов. Движения «За жизнь» и «Православные добровольцы» собирают подписи под обращением за вывод абортов из пакета обязательного медицинского страхования. Обращение подписал патриарх Кирилл.


5 комментариев

1
Irina Voloshina , 3 октября 2016 в 16:55
"Моё тело - моё дело" - очень правильно. Именно так.
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0
Дмитрий Крамской , 3 октября 2016 в 17:36
Ну вот когда будет стоять выбор сношаться без механической контрацепции или нет, тогда да - это их дело. А уж зачатый ребенок ни к какому "телу" отношения не имеет, человек как человек, "обреченный" на рост и развитие начатое двумя людьми(вроде как и мозги у них имеются, чтобы думать о последствиях своих действий). Следует придумывать как можно лучше кричалок типа этой - выгоднее же "кинуть" огрызок фразы и не приводить обоснований для сказанного.
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1
Irina Voloshina , 3 октября 2016 в 17:52
Женщина никогда не родит, если она этого не захочет. Про подпольные аборты, про проволочные вешалки, чтоб выскабливать плод, слыхали? Будут ездить в другую страны делать аборты, у кого есть на это средства, будут пользоваться вешалками, у кого на это средств нет. А как кому сношаться - это, действительно не ваша проблема, как и рожать или не рожать.
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4
Анатолий Прокопьев , 3 октября 2016 в 17:03
В Польше тоже с ума сходят.. Ведь есть нормальный цивилизованный постулат - церковь отделена от государства.. Любая церковь.. Это общественный институт, действующий на основании закона.. Люди, добровольно входящие в эту организацию, могут соблюдать устав и правила этой организации в той мере, в которой они не противоречат законам государства.. Если апологеты и члены православной или католической церкви решили, что аборт - это зло, грех, так пусть не грешат.. Зачем принимать закон, если есть устав церкви? Если ты член церкви - соблюдай устав, не делай аборты в т.ч. Ведь это все так просто.. Зачем принуждать к этому людей, которые не являются членами какой-либо церкви? Или не считают для себя обязанным соблюдать все каноны этой церкви? Так вот с этими нехорошими прихожанами пусть и разбираются ксендзы или попы.. Пусть они каются, на коленях стоят или отче наш триста раз на дню читают..
Я так думаю...
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0
рима гарайшина , 3 октября 2016 в 17:19
В поправках к закону предлагается уголовное преследование женщины за аборт. Тюрьму готовят , кто согласится с такой перспективой? Это же будет чистая охота на ведьм.
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