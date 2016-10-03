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106 Суд снял арест со счетов Домодедово
Следственный комитет России отменил арест миллиарда рублей со счета управляющей компании аэропорта Домодедово, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Домодедово Александра Власова.
Соответствующее постановление, говорит Власов, СК вынес еще 21 сентября.
«Уголовное преследование в отношении Каменщика по обвинению в преступлении, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ, прекращено, в связи с чем в соответствии с требованиями УПК РФ отпала дальнейшая необходимость применения ареста на вышеуказанные денежные средства», — цитирует го агентство.
Ранее Следственный комитет закрыл уголовное дело в отношении владельца Домодедово Дмитрия Каменщика и других топ-менеджеров аэропорта. В начале июля исполняющий обязанности генпрокурора Александр Гуцан направил главе СК Александру Бастрыкину требование принять «безотлагательные меры» и прекратить уголовное преследование владельца аэропорта.
Ранее все потерпевшие по делу о теракте в Домодедово в 2011 году отозвали гражданские иски к Каменщику. По словам адвоката, 103 потерпевших получили выплаты из организованного аэропортом благотворительного фонда.
По версии следствия, Каменщик и еще трое фигурантов дела (экс-глава российского представительства компании «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» Светлана Тришина, бывший директор аэропортового комплекса «Домодедово» Вячеслав Некрасов и управляющий директор ЗАО «Домодедово Эрпорт Авиэйшен Секьюрити» Андрей Данилов) запустили в аэропорту новую систему досмотра на входах в аэропорт, которая увеличила его уязвимость.
Это якобы и позволило террористу-смертнику беспрепятственно войти в здание аэровокзала Домодедово в январе 2011 года. В результате погибли 37 человек и еще 72 человека получили ранения.
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