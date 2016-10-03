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412 ОНК потребовала проверить данные о вымогательстве со стороны своего зампреда
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) направила в правоохранительные органы информацию о том, что заместитель председателя ОНК — Павел Пятницкий — вымогал 100 тысяч долларов у жены бизнесмена Сергея Полонского, находящегося в СИЗО, передает РИА Новости со ссылкой на главу организации Антона Цветкова.
«Чистота рядов ОНК – вопрос очень важный. На самом деле очень важно понимать, что те люди, которые ходят проверять соблюдение закона в местах принудительного содержания, сами не нарушают закон», — заявил Цветков.
В случае если прокурорская проверка подтвердит информацию и будет возбуждено уголовное дело, возможна приостановка его членства в ОНК или исключение за нарушение кодекса этики, добавил Цветков. Сам он подчеркнул, что не будет связываться с женой Полонского, потому что «в данной ситуации правоохранительные органы должны сами проверить все факты».
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Как сообщала ранее «Новая газета», в мае 2015 года, после посещения Полонского в СИЗО «Матросская тишина» Пятницкий встретился с будущей женой бизнесмена Ольгой и потребовал от нее 100 тысяч долларов, в противном случае он пообещал создать Полонскому «проблемы в СИЗО».
Сергей Полонский обвиняется в крупном мошенничестве на 2,6 млрд рублей при строительстве двух жилых комплексов. В августе Пресненский суд вернул уголовное дело в прокуратуру для ужесточения обвинительного заключения. С мая 2015 он находится в СИЗО. Задержали бизнесмена в Камбодже по запросу об экстрадиции.
Кроме того, по утверждению экс-начальника Военно-строительного управления Москвы Алексея Душутина (находящегося в колонии), Пятницкий вымогал у него 10 млн рублей за помощь в закрытии уголовного дела. Родители Душутина утверждают, что передали Пятницкому деньги.
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