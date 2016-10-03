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Новости

1910 В Госдуму внесли законопроект о компенсации от США за санкции

03.10.2016 Теги: санкции, сша

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отказе от соглашения с США об утилизации плутония. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Возобновить действие соглашение Россия намерена только в случае выполнения ряда условий: отменить «закон Сергея Магнитского» и все санкции в отношении России.

Также в законопроекте выдвинуто требование компенсировать России потери от санкций и потери «от введения вынужденных контрсанкций в отношении США».

Еще одно условие для возобновления соглашения — сокращение военной инфраструктуры и численности контингента войск США, размещенных после 2000 года на территориях стран-членов НАТО.

Представлять интересы президента при обсуждении законопроекта в Госдуме будет замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

В пояснительной записке отмечается, что в 2015 году на территории Болгарии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии и Эстонии были размещены новые пункты управления войсками, которые обеспечивают быструю переброску войск НАТО в Восточную Европу.

Ранее в понедельник на сайте Кремля был опубликован указ о приостановке соглашения с США об утилизации плутония, подписанного в 2000 году. Решение вызвано «возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий» США в отношении России.


20 комментариев

9
Доктор Ольга , 3 октября 2016 в 17:37
Палата №6 заждалась клиента...
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4
Konst Konst , 3 октября 2016 в 17:50
Апофеоз великого кормчего и вождя всея Руси - клянчить снятие санкций у Абамы из Омерики. А мы помним 2014 год - важный, надутый "властелин мира", обожание толпы.
Тьфу.
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0
Вадим Галенский , 3 октября 2016 в 18:00
ДОКТОР ОЛЬГА
Палата №6 заждалась клиента...
**************
Сегодня, как никогда, актуальна фраза Бориса Немцова о психическом состоянии Путина. Насколько же покойный Борис был прав...
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6
Николай Ш , 3 октября 2016 в 17:38
В Госдуму внесли законопроект о компенсации США за потери от санкций
____
Так вроде прошлая ду...а уже прекратила свою деятельность, а избранная еще не собиралась?
Куда именно внесен законопроект-то?!
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4
Andrew Spakovsky , 3 октября 2016 в 17:38
Верной дорогой чучхе идем товарищи. Правда, результат, похоже, будет тот-же.
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6
Володя Морозов , 3 октября 2016 в 17:41
Странно. Мне казалось чем ближе войска НАТО, тем нам легче их догнать будет. Или что-то жим-жим сделало?
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5
Irina Voloshina , 3 октября 2016 в 17:41
Непонятно только, какие у России потери от санкций, а тем более, от контрсанкций. Там же не потери, а приобретения, разве нет?
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4
Konst Konst , 3 октября 2016 в 17:42
Шантаж. Типичный.
Давай, Абама из Омерики. Клиент созрел. Дожимай.
ПЫСЫ. Да, санкции никакого вреда не принесли.
ПЫПЫСЫ. Оно больное.(с) Немцов, царствие небесное.
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5
Николай Рыжиков , 3 октября 2016 в 17:42
Ахахаха. Ржунимагу. Какая компенсация сам солнцеликий сказал, что санкции на пользу. Это наоборот Росиюшка должна штатам какое никакое вознаграждение выделить за полезность санкций. А то американцы стараются на пользу росийского государства, а от этого государства никакой благодарности :)
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4
Алексей Неважно(Киев) , 3 октября 2016 в 17:42
Крыса загнана в угол.А это крайне опасно.Думаю "виолончелисты" прижали вашегофсе и он пошел ва-банк.Это ультиматум США! Ставить ультиматум США .....гмммммм.....
В дело пошел ядерный шантаж.
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3
Konst Konst , 3 октября 2016 в 17:43
Да, сдают нервы у товарища.
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1
Доктор Ольга , 3 октября 2016 в 17:56
KONST KONST , 3 октября 2016 в 17:43
Да, сдают нервы у товарища.//

Типичное поведение крысы, загнанной в угол. Только, если раньше крыса жила по принципу "не пойман, не вор", то с 28.09.2016 года ситуация изменилась, изменилась для всех, потому что разоблаченный, но не обезвреженный преступник, становится еще опаснее. Ему терять нечего....
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3
Garry yksvonsos , 3 октября 2016 в 17:44
На дуру как всегда внесен. Петелька на шее затягивается. А кто-то еще не понял что он на одной доске с Каддафи, Кимом, Саддамом. И трбует коньпенсациев. Ну это уже исключительно для внутреннего пользования. Задавить Гадину!
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1
Nail Timler , 3 октября 2016 в 17:45
"требование компенсировать России потери" - а мене вот интерес интересный гложет - фэнтази-компенсацию потом россиянцам раздадут, али опять в каку-нить "Фондю национал-скрипичного б(в)лагосостояния".
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