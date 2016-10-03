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1910 В Госдуму внесли законопроект о компенсации от США за санкции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отказе от соглашения с США об утилизации плутония. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Возобновить действие соглашение Россия намерена только в случае выполнения ряда условий: отменить «закон Сергея Магнитского» и все санкции в отношении России.
Также в законопроекте выдвинуто требование компенсировать России потери от санкций и потери «от введения вынужденных контрсанкций в отношении США».
Еще одно условие для возобновления соглашения — сокращение военной инфраструктуры и численности контингента войск США, размещенных после 2000 года на территориях стран-членов НАТО.
Представлять интересы президента при обсуждении законопроекта в Госдуме будет замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
В пояснительной записке отмечается, что в 2015 году на территории Болгарии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии и Эстонии были размещены новые пункты управления войсками, которые обеспечивают быструю переброску войск НАТО в Восточную Европу.
Ранее в понедельник на сайте Кремля был опубликован указ о приостановке соглашения с США об утилизации плутония, подписанного в 2000 году. Решение вызвано «возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий» США в отношении России.
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