Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отказе от соглашения с США об утилизации плутония. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Возобновить действие соглашение Россия намерена только в случае выполнения ряда условий: отменить «закон Сергея Магнитского» и все санкции в отношении России.

Также в законопроекте выдвинуто требование компенсировать России потери от санкций и потери «от введения вынужденных контрсанкций в отношении США».

Еще одно условие для возобновления соглашения — сокращение военной инфраструктуры и численности контингента войск США, размещенных после 2000 года на территориях стран-членов НАТО.

Представлять интересы президента при обсуждении законопроекта в Госдуме будет замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

В пояснительной записке отмечается, что в 2015 году на территории Болгарии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии и Эстонии были размещены новые пункты управления войсками, которые обеспечивают быструю переброску войск НАТО в Восточную Европу.

Ранее в понедельник на сайте Кремля был опубликован указ о приостановке соглашения с США об утилизации плутония, подписанного в 2000 году. Решение вызвано «возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий» США в отношении России.