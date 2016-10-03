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244 На «Эхо Москвы» подали в суд за «очернение памяти» первого главы КГБ
Внучка генерала армии и первого главы КГБ Ивана Серова подала иск на «Эхо Москвы» и историка Бориса Соколова за «очернение памяти» Серова, пишет в твиттере главные редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
Внучка генерала армии Серова подала в суд на историка Бориса Соколова и Эхо Москвы. За очернение памяти деда. Что ж, поговорим о Серове— Алексей Венедиктов (@aavst) 3 октября 2016 г.
Передача «Дилетанты», о которой идет речь в иске, вышла 14 июля. Ведущий программы Виталий Дымарский и историк Борис Соколов обсуждали книгу «Иван Серов. Записки из чемодана», которая составлена на основе дневниковых записей самого Серова.
Соколов сомневался в «аутентичности этого документа», говорил, что записи могли быть «изготовлены потом и к Серову не иметь отношения». По его мнению, это «идеологический заказ», чтобы «реабилитировать» образ Серова.
«Он прославился, прежде всего, арестами, расстрелами, депортациями, чем он главным образом и занимался в своей чекистской карьере, что он чистил Украину в 39–41-м, там расстреливал тех же поляков только не в Катыни, а в Харькове. Затем депортировал все народы: там и немцев и чеченцев, и крымских татар, и всех практически», — говорил Соколов.
Иван Серов занимал пост председателя КГБ с 1954 по 1958 год и был первым руководителем ведомства после его создания. Работал начальником Главного разведывательного управления Генштаба с 1958 по 1963 год.
Позднее его сняли с должности начальника ГРУ Генштаба из-за «потери бдительности», разжаловали с генерала армии в генерал-майоры. Затем лишили звания Героя Советского Союза.
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