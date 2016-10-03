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Новости

2870 СМИ: в Петербурге двум дипломатам из США подмешали наркотики

03.10.2016 Теги: дипломатия, сша

Двум дипломатам из США подмешали наркотики в Санкт-Петербурге, один из них был даже госпитализирован, пишет Radio Liberty.

Инцидент произошел в ноябре 2015 года в баре гостиницы во время конференции ООН по борьбе с коррупцией. После этого Госдепартамент США выразил Москве «тихий протест».

По словам двух источников издания, отравленные дипломаты были частью делегации США на конференции ООН. По словам одного из собеседников Radio Liberty, дипломатам подмешали одно из веществ, которое преступники используют, чтобы жертва не могла сопротивляться изнасилованию, например, транквилизатор.

После того, как дипломата доставили в больницу, в ней неожиданно отключилось электричество и из-за этого сотрудники учреждения сказали, что якобы они не могут взять необходимые анализы.

Тогда дипломата отправили на самолете в иностранную больницу, но там сказали, что брать анализы уже поздно.

Россия потребовала предъявить доказательства того, что дипломатов отравили. Когда Госдепартамент обратился к администрации отеля, чтобы получить список лиц, работавших в тот день в гостинице, выяснилось, что именно в тот период учет не велся.

Власти США считают, что данный случай — только один из примеров того, что американских дипломатов в России подвергают все большему давлению. Напомним, в июне власти США заявили, что на американского дипломата напал сотрудник ФСБ возле здания посольства. Россия же отрицает это. По словам спикера МИД Марии Захаровой, это был агент ЦРУ, более того, он сам якобы напал на российского полицейского. После этого США выслали из страны двух российских дипломатов.


10 комментариев

-3
Проходящий Мимо , 3 октября 2016 в 18:48
Ух... шпионские страсти... прям кино можно снимать...
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1
kirill malinov , 3 октября 2016 в 18:54
"Наговариваете, Глеб Николаевич, Вы на нашу семью. Грех это..."

Что-то взялись за Америку. А как же наши? Про Пехтина совсем забыли с его тамошней недвижимостью. А квартиры наших артистов на Майями?
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2
Хрюн Моржов , 3 октября 2016 в 18:57
Свет выключился, список работающих в тот день не велся. Детский сад какой-то. Ясли.
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0
Доктор Ольга , 3 октября 2016 в 19:05
Какие в принципе могут быть отношения со страной-агрессором, страной-лгуньей, страной-провокатором? Может пора уже прекратить все отношения с ней? Тогда здоровее и целее будете...
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1
Володимир С , 3 октября 2016 в 18:58
Это явный прогресс - транквилизатор вместо полония . Американским дипломатам очень повезло .
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0
Lenty Vini , 3 октября 2016 в 19:19
вывод - клофелинщицы все на службе в ФСБ ...
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-2
Сергей Орков , 3 октября 2016 в 19:16
"Три дня кондора 2" ждем на экране
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-2
Анатолий Беднов , 3 октября 2016 в 19:32
В баре гостиницы господам дипломатам чекисты подмешали в водку транквилизатор. После него сильно болела голова, дрожали конечности, мучила жажда и изжога. Что-то такое, я помню, писалось в советское время. Там еще водка+шампанское было - страшное оружие русских, коктейль "Северное сияние".
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-2
Анатолий Беднов , 3 октября 2016 в 19:35
Тогда дипломата отправили на самолете в иностранную больницу, но там сказали, что брать анализы уже поздно.
----

А если бы еще не поздно было, что бы сказали? Наверное, "в вашем алкоголе обнаружена кровь"?
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0
Андерсен Житомирский , 3 октября 2016 в 19:58
И сказали они : "Какие ваши доказательства? Нет у вас доказательств против Кости Сапрыкина" Бензоколонка маскирующаяся под государство. где еще московиты не обосрались? долбаная левиафания.
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