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2870 СМИ: в Петербурге двум дипломатам из США подмешали наркотики
Двум дипломатам из США подмешали наркотики в Санкт-Петербурге, один из них был даже госпитализирован, пишет Radio Liberty.
Инцидент произошел в ноябре 2015 года в баре гостиницы во время конференции ООН по борьбе с коррупцией. После этого Госдепартамент США выразил Москве «тихий протест».
По словам двух источников издания, отравленные дипломаты были частью делегации США на конференции ООН. По словам одного из собеседников Radio Liberty, дипломатам подмешали одно из веществ, которое преступники используют, чтобы жертва не могла сопротивляться изнасилованию, например, транквилизатор.
После того, как дипломата доставили в больницу, в ней неожиданно отключилось электричество и из-за этого сотрудники учреждения сказали, что якобы они не могут взять необходимые анализы.
Тогда дипломата отправили на самолете в иностранную больницу, но там сказали, что брать анализы уже поздно.
Россия потребовала предъявить доказательства того, что дипломатов отравили. Когда Госдепартамент обратился к администрации отеля, чтобы получить список лиц, работавших в тот день в гостинице, выяснилось, что именно в тот период учет не велся.
Власти США считают, что данный случай — только один из примеров того, что американских дипломатов в России подвергают все большему давлению. Напомним, в июне власти США заявили, что на американского дипломата напал сотрудник ФСБ возле здания посольства. Россия же отрицает это. По словам спикера МИД Марии Захаровой, это был агент ЦРУ, более того, он сам якобы напал на российского полицейского. После этого США выслали из страны двух российских дипломатов.
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