Новости
191 Хакеры опубликовали новый архив WADA с принимавшими запрещенные препараты спортсменами
Хакеры из группировки Fancy Bears опубликовали шестую часть архива Всемирного антидопингового агентства (WADA) с информацией о спортсменах, употреблявших запрещенные препараты с разрешения WADA.
Хакеры опубликовали данные 20 спортсменов из Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Канады, Колумбии, Германии Франции, Великобритании, Японии, Новой Зеландии, Швеции, Венесуэлы, Южно-Африканской республики и США. Руководство WADA разрешало им принимать препараты, запрещенные антидопинговым законодательством, в терапевтических целях.
В списке фигурируют двукратные олимпийские чемпионы — пловчиха из Австралии Эмили Сибом, принимавшая преднизолон, и триатлет из Великобритании Алистер Браунли, который употреблял ацетазоламид.
Ранее хакеры из Fancy Bears опубликовали пять частей взломанных баз данных WADA, согласно которым многие спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы, принимали допинг с разрешения WADA. Среди них — теннисисты Рафаэль Надаль, Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз, велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, баскетболисты Милош Теодосич и Елена Делле-Донн.
Фото дня
Блог редакции
ОНК потребовала проверить данные о вымогательстве со стороны своего зампреда
«Пусть мне объяснят на простом чеченском языке, в чем меня обвиняют»
В рыбинской колонии 50 заключенных объявили голодовку
В Петербурге прошел плавучий крестный ход за запрет абортов
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе23569
-
30 тысяч марафонцев в Москве3221
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+47552
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2903
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге1041
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве6808
Самое обсуждаемое
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»
Эрин Сайко, 3 октября 2016 в 17:36 ...Зачем нужно сбивать малазийский...
Космическое измерение трагедии
не , я ошибся! уличённым новый айфон подарят! так лучше?
Почему китайцы называют Россию «медленно тонущий корабль»
В результате кроманьонцы выжили, а неандертальцы исчезли с...
Самое читаемое
Почему китайцы называют Россию «медленно тонущий корабль»238409
Проклятие Ичкерии. Почему время Кадырова действительно прошло. Исследование «Новой газеты»232769
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»223274
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
4 комментария