Хакеры из группировки Fancy Bears опубликовали шестую часть архива Всемирного антидопингового агентства (WADA) с информацией о спортсменах, употреблявших запрещенные препараты с разрешения WADA.

Хакеры опубликовали данные 20 спортсменов из Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Канады, Колумбии, Германии Франции, Великобритании, Японии, Новой Зеландии, Швеции, Венесуэлы, Южно-Африканской республики и США. Руководство WADA разрешало им принимать препараты, запрещенные антидопинговым законодательством, в терапевтических целях.

В списке фигурируют двукратные олимпийские чемпионы — пловчиха из Австралии Эмили Сибом, принимавшая преднизолон, и триатлет из Великобритании Алистер Браунли, который употреблял ацетазоламид.

Ранее хакеры из Fancy Bears опубликовали пять частей взломанных баз данных WADA, согласно которым многие спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы, принимали допинг с разрешения WADA. Среди них — теннисисты Рафаэль Надаль, Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз, велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, баскетболисты Милош Теодосич и Елена Делле-Донн.