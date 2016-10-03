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Новости

191 Хакеры опубликовали новый архив WADA с принимавшими запрещенные препараты спортсменами

03.10.2016 Теги: допинг

Хакеры из группировки Fancy Bears опубликовали шестую часть архива Всемирного антидопингового агентства (WADA) с информацией о спортсменах, употреблявших запрещенные препараты с разрешения WADA.

Хакеры опубликовали данные 20 спортсменов из Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Канады, Колумбии, Германии Франции, Великобритании, Японии, Новой Зеландии, Швеции, Венесуэлы, Южно-Африканской республики и США. Руководство WADA разрешало им принимать препараты, запрещенные антидопинговым законодательством, в терапевтических целях.

В списке фигурируют двукратные олимпийские чемпионы — пловчиха из Австралии Эмили Сибом, принимавшая преднизолон, и триатлет из Великобритании Алистер Браунли, который употреблял ацетазоламид.

Ранее хакеры из Fancy Bears опубликовали пять частей взломанных баз данных WADA, согласно которым многие спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы, принимали допинг с разрешения WADA. Среди них — теннисисты Рафаэль Надаль, Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз, велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, баскетболисты Милош Теодосич и Елена Делле-Донн.


4 комментария

1
Lenty Vini , 3 октября 2016 в 19:45
это достойный ответ Путина Обаме !
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0
Сергей Дюмин , 3 октября 2016 в 19:53
Что-то приутихла западная пресса, не кричит: - "Мошенники, пусть вернут медали"! Западные спортсмены плакали, кололись и продолжали кушать допинг, в надежде отобрать медали у этих гадких русских...
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0
Кот Учёный , 3 октября 2016 в 19:58
Вы считаете, что олимпийские медали для России способны завоевывать только этнические русские ?
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0
Проходящий Мимо , 3 октября 2016 в 20:00
Дюмин, вы читать умеете?
В тексте черным по-русски написано: "Руководство WADA разрешало спортсменам принимать препараты, запрещенные антидопинговым законодательством, в терапевтических целях".
Обнародуйте пжалуста, официальное разрешение от WADA для Росспорта принимать российским спортсменам допинг в терапевтических целях.
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