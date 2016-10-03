Новым директором Центрального парка культуры и отдыха имени Горькова назначена Марина Люльчук, ранее возглавлявшая Мосгорпарк. Об этом говорится на сайте департамента культуры Москвы.

Вячеслав Дунаев, директор парка Победы на Поклонной горе, возглавил в свою очередь Мосгорпарк. Это учреждение курирует около 100 парковых зон в Москве.

Люльчук заявила, что комплексное благоустройство всех московских парков спланировано до 2018 года. В разговоре с BFM она сообщила, что все анонсированные предыдущим руководством программы она будет продолжать. Среди них — восстановление разрушенного во время Великой Отечественной войны кинотеатра «Вулкан».

В сентябре 2015 года Парк Горького возглавила Елена Тюняева. Тогда было решено объединить в одну учреждение сам Парк Горького, а также Нескучный сад, Воробьевы горы и парк искусств «Музеон» вместе с Крымской набережной.