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571 Марина Люльчук стала директором Парка Горького
Новым директором Центрального парка культуры и отдыха имени Горькова назначена Марина Люльчук, ранее возглавлявшая Мосгорпарк. Об этом говорится на сайте департамента культуры Москвы.
Вячеслав Дунаев, директор парка Победы на Поклонной горе, возглавил в свою очередь Мосгорпарк. Это учреждение курирует около 100 парковых зон в Москве.
Люльчук заявила, что комплексное благоустройство всех московских парков спланировано до 2018 года. В разговоре с BFM она сообщила, что все анонсированные предыдущим руководством программы она будет продолжать. Среди них — восстановление разрушенного во время Великой Отечественной войны кинотеатра «Вулкан».
В сентябре 2015 года Парк Горького возглавила Елена Тюняева. Тогда было решено объединить в одну учреждение сам Парк Горького, а также Нескучный сад, Воробьевы горы и парк искусств «Музеон» вместе с Крымской набережной.
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