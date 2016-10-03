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Новости

1582 В МИД вызвали посла Нидерландов для разъяснения по делу MH17

03.10.2016 Теги: боинг, украина

3октября замминистра иностранных дел России Алексей Мешков вызвал посла Нидерландов в России Регину Джонс-Бос, сообщает пресс-служба МИД.

Главе нидерландской дипмиссии представили доводы о том, что нельзя игнорировать предоставляемой российской стороной объективной информации о расследовании авиакатастрофы в небе над Донбассом в июле 2014 года. МИД считает, что это подрывает сотрудничество российских экспертов со следствием, а также компрометирует расследование. Этим Россия объясняет отказ признать промежуточные итоги расследования и сомнение в его объективности.

«Российская сторона призвала Гаагу тщательно изучить переданные недавно Россией первичные радиолокационные данные, которые являются наиболее объективным доказательством того, что в действительности происходило в небе над Украиной в момент катастрофы», — заявили в МИД.

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В частности, Россия просит экспертов квалифицировать факт того, что Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом, несмотря на бои с сепаратистами.

28 сентября Совместная следственная группа представила первые результаты расследования по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донецкой области 17 июля 2014 года. Следователи утверждают, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук» в районе населенного пункта Первомайское, находившегося тогда под контролем сепаратистов.


21 комментарий

12
Konst Konst , 3 октября 2016 в 20:57
"Буду говорить только в присутствии летчика Волошина".
Не дергались бы вы уже. Хуже ведь себе делаете. Хотя куда уже больше...
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5
Lenty Vini , 3 октября 2016 в 21:04
все уже напрасно - точка невозврата пройдена , против Путина , России и Гиркина - уже ведутся судебные разбирательства ... по итогам - арестуют тайные счета - и самого Путина , все ж достояние России хранится в западных банках - на счетах всяких там Ролдугиных ... и соберется Путин уйти на покой ,- а денег нет ... слюшай абыдна , да !
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5
Доктор Ольга , 3 октября 2016 в 21:23
А ещё только что появилась новость о том, что США отказались вести переговоры с Россией по Сирии. Крысу ещё глубже вогнали в угол...
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7
Karl Hungus , 3 октября 2016 в 21:01
Секретный фотошоп с километровым МиГом предъявят или что-то новое?
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5
Konst Konst , 3 октября 2016 в 21:04
Жалкие, ничтожные личности. Ну что вы доказать хотите? Что все-таки "хахлы сбили"?)))) Да с вас уже мухи смеются.
Повторю - жалкие, ничтожные личности.
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0
Алексей Неважно(Киев) , 3 октября 2016 в 21:13
Но за кефир никто не заплатит.
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5
Алексей Неважно(Киев) , 3 октября 2016 в 21:04
Московия.все таки уникальное место на карте.Послу,выкатывают предъяву к следствию.Московиты искренне,что ли,не понимают,что в нормальных странах следствие и Суд независимы?
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4
Lenty Vini , 3 октября 2016 в 21:05
так такое ж в голове не укладывается , однако ..
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2
Konst Konst , 3 октября 2016 в 21:09
Они после доклада вообще рехнулись. Плутонии, "компенсации санкций"...
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3
Доктор Ольга , 3 октября 2016 в 21:29
АЛЕКСЕЙ НЕВАЖНО(КИЕВ) , 3 октября 2016 в 21:04
//Московия.все таки уникальное место на карте.Послу,выкатывают предъяву к следствию.Московиты искренне,что ли,не понимают,что в нормальных странах следствие и Суд независимы?//

Путин и его плебс совершенно искренне считает, что на Западе все скрывают правду, то есть (самоцензура), так же, как он.
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2
tchistiakov boris , 3 октября 2016 в 21:45
на каждый вызов иностранных послов в мид рф нужно реагировать санкциями - отказами на пребывание семей и родственников российских чиновников на территориях США, ЕС и других стран !
в момент все понты мида исчезнут !!!
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0
Igor G , 3 октября 2016 в 21:58
Есть ли пределы цинизма, наглости и моральной деградации, до которых может дойти кремль?
Риторический, конечно, вопрос.
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2
ашим .н , 3 октября 2016 в 21:07
Думаю что -Мамой клянусь-будет достаточно.
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0
A H , 3 октября 2016 в 21:10
http://echo.msk.ru/blog/aillar...
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7
Васо Днепровский , 3 октября 2016 в 21:12
нельзя игнорировать предоставляемой российской стороной объективной информации о расследовании авиакатастрофы в небе над Донбассом в июле 2014 года.
---
Вот тут редкий случай, когда МИД РФ не соврал. Игнорировать действительно нельзя - нужно каждый российский "факт" публично оглашать и приводить доказательства его несостоятельности. Иными словами - публично говорить о российской брехне...

Тут и фотоснимки с Боингом, и пилот Волошин на резвом СУ-25, и диспетчер Карлос, и т.д. и т.п.
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0
5kopeek FreukenBok , 3 октября 2016 в 21:59
Мишу, Мишу Леонтьева с его аргУментами не забудьте .
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7
Виктор Соболев , 3 октября 2016 в 21:13
Если бы Украина могла предположить, что образно "обезьяну вооружили такой гранатой", то скорее всего они бы точно закрыли свое воздушное пространство. Вероятно, в следующий раз они его точно обязательно закроют. Звучат же претензии примерно так, что международная группа по расследованию требует объяснений от преступников, зачем сбили гражданский самолет и убили столько людей и детей, ? На это им отвечают, а "зачем вы там летели, нечего было над нами летать". Это разговор слепого с немым?
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3
Мюнхаузен Барон , 3 октября 2016 в 21:28
Володя - вперед!
Гаага тебя ждет.
И забери с собой Лаврова,
Шойгу и Сердюкова
Кадырова, Стрелкова
Им будет вместе клево!
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2
vlad celler , 3 октября 2016 в 21:30
Эта...А как поживает секретный свидетель,Евгений Агапов ?
Почему его показания не учтены были ? А ?
Получается,наш...кгхм...СК России они в грош не ставят ?

Свидетель боялся, но говорил правду...

http://www.perm.kp.ru/daily/26...
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