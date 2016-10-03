3октября замминистра иностранных дел России Алексей Мешков вызвал посла Нидерландов в России Регину Джонс-Бос, сообщает пресс-служба МИД.

Главе нидерландской дипмиссии представили доводы о том, что нельзя игнорировать предоставляемой российской стороной объективной информации о расследовании авиакатастрофы в небе над Донбассом в июле 2014 года. МИД считает, что это подрывает сотрудничество российских экспертов со следствием, а также компрометирует расследование. Этим Россия объясняет отказ признать промежуточные итоги расследования и сомнение в его объективности.

«Российская сторона призвала Гаагу тщательно изучить переданные недавно Россией первичные радиолокационные данные, которые являются наиболее объективным доказательством того, что в действительности происходило в небе над Украиной в момент катастрофы», — заявили в МИД.

Читайте также:

«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!» Родственники жертв сбитого над Донбассом «Боинга» потребовали ответа от Москвы

В частности, Россия просит экспертов квалифицировать факт того, что Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом, несмотря на бои с сепаратистами.

28 сентября Совместная следственная группа представила первые результаты расследования по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донецкой области 17 июля 2014 года. Следователи утверждают, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук» в районе населенного пункта Первомайское, находившегося тогда под контролем сепаратистов.