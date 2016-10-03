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713 США прекратили сотрудничество с Россией по прекращению огня в Сирии
США объявили о приостановке взаимодействия с России по вопросу прекращения огня в Сирии, передает Associated Press.
«К сожалению, Россия не смогла соблюдать свои обязательства <...> и также была либо не готова либо не хотела добиться того, чтобы сирийская власть присоединился к договоренностям», — сказал пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби. Он отметил, что решение о приостановке переговоров не было принято с легкостью.
По словам спикера дипломатического ведомства, Россия вместе с сирийскими войсками решила «избрать военный курс», несовместимый с режимом перемирия, поскольку в стране усилились нападения на гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры.
Ранее в сентябре госсекретарь США Джон Керри пригрозил России прекратить переговоры по Сирии. Он сказал, что единственным условием для их продолжения должно стать незамедлительное прекращение огня в районе Алеппо. МИД России назвал заявление «шантажом».
Напомним, 19 сентября в районе Алеппо произошла атака на гуманитарный конвой ООН, в результате которого погибли 20 человек. США заявляют, что Россия и США могут быть причастны к атаке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь рассказал, что в ООН знали о том, что местные повстанцы обещали атаковать любые конвои, которые будут приближаться к Алеппо по дороге Кастелло, и несмотря на это, одобрили выезд гумконвоя.
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