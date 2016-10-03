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Новости

713 США прекратили сотрудничество с Россией по прекращению огня в Сирии

03.10.2016 Теги: госдеп, сирия, сша

США объявили о приостановке взаимодействия с России по вопросу прекращения огня в Сирии, передает Associated Press.

«К сожалению, Россия не смогла соблюдать свои обязательства <...> и также была либо не готова либо не хотела добиться того, чтобы сирийская власть присоединился к договоренностям», — сказал пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби. Он отметил, что решение о приостановке переговоров не было принято с легкостью.

По словам спикера дипломатического ведомства, Россия вместе с сирийскими войсками решила «избрать военный курс», несовместимый с режимом перемирия, поскольку в стране усилились нападения на гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры.

Ранее в сентябре госсекретарь США Джон Керри пригрозил России прекратить переговоры по Сирии. Он сказал, что единственным условием для их продолжения должно стать незамедлительное прекращение огня в районе Алеппо. МИД России назвал заявление «шантажом».

Напомним, 19 сентября в районе Алеппо произошла атака на гуманитарный конвой ООН, в результате которого погибли 20 человек. США заявляют, что Россия и США могут быть причастны к атаке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь рассказал, что в ООН знали о том, что местные повстанцы обещали атаковать любые конвои, которые будут приближаться к Алеппо по дороге Кастелло, и несмотря на это, одобрили выезд гумконвоя.


18 комментариев

4
Проходящий Мимо , 3 октября 2016 в 21:34
Американцы могут открыть военторг в Сирии. И тогда повезут 200-х в РФ сотнями...
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2
Макар Следопытов , 3 октября 2016 в 21:44
Россиян уверенных в своей правоте что они борются за мир во всем мире, ничего не может отрезвить и снять с них розовые очки... кроме своих мертвых сыновей...
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3
Lenty Vini , 3 октября 2016 в 21:45
уже ... читайте полный текст новости http://rusjev.net/2016/10/03/s...
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2
Николай Ш , 3 октября 2016 в 21:54
Lenty Vini , 3 октября 2016 в 21:45
уже ... читайте полный текст новости http://rusjev.net/2016/10/03/s...
___________
Выходит не зря на сайте Эха в конце прошлой недели так подробно Джавелин описывали
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3
Мои Пятькопеек , 3 октября 2016 в 21:48
Или воспрепятствовать любым действиям авиации...
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3
Speedy Gonzales , 3 октября 2016 в 21:37
" США заявляют, что Россия и США могут быть причастны к атаке." - наверное, Россия и Сирия?
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2
Мои Пятькопеек , 3 октября 2016 в 21:42
Не наверно, а точно. И именно в этом порядке. А то с чего бы военное ведомство с заявлениями полезло?
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-1
Валера Ненашев , 3 октября 2016 в 21:46
Модератор, обратите внимние на чушь:" США заявляют, что Россия и США могут быть причастны к атаке." -Россия и Сирия, не так ли?
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0
5kopeek FreukenBok , 3 октября 2016 в 21:48
А я до сих пор не пойму : за каким **** полезли в Сирию ? Раньше у всех этих террористов, исламистов, фанатиков , был чёткий враг - США. Так нет, надо было и Россию в это дело втянуть. Вызываем огонь на себя штоле ? Мне оно совсем не надо. Другу Асаду подмочь ? ...если уж такой зуд на помощь, то лучше Науру с Тувалу помочь. Они маленькие, на карте с лупой не найдешь, им много не надо . И очень благодарные. С Тувалу теперь безвизовый режим.
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3
Lenty Vini , 3 октября 2016 в 21:54
так это Вам не надо , а Путину - очень даже надо ... иначе те вопросы , которые Вы сейчас задаете по Сирии - Вы же и будете вчера задавать - но уже по Украине ... о как !
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1
Николай Ш , 3 октября 2016 в 21:57
5kopeek FreukenBok , 3 октября 2016 в 21:48
А я до сих пор не пойму : за каким **** полезли в Сирию ?
_____
Что б не дать никому победить и не прекратить войнушку: как только там хоть кто-то возьмет всю ситуацию под контроль, наши углеводороды станут в Европе не особо то и нужны... Причем даже без разницы кто именно кого победит - оппозиция Асада или наоборот....
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0
Проходящий Мимо , 3 октября 2016 в 21:59
5KOPEEK FREUKENBOK , 3 октября 2016 в 21:48
А я до сих пор не пойму : за каким **** полезли в Сирию ?
====================================================
На карту посмотрите.
Из Катара, где газа видимо-невидимо трубу к Европе по суше можно проложить только через Саудовсую Аравию, Иорданию,Сирию и Турцию.
Дестабилизировать саудитов нереально, Иордания тоже крепко на ногах стоит, остается Сирия и Турция.
А эта труба катарская для Кремля хуже кости в горле будет...
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0
Виктор Тарасов , 3 октября 2016 в 21:51
Российское руководство своими , не всегда глубоко продуманными, амбициозными имперскими действиями все соглашения заводит в тупик. Оно всегда считает, что его решения безошибочны, а переговорщик "ну и тупые эти американцы". При таком подходе к переговорам смысл в них теряется.
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0
Lenty Vini , 3 октября 2016 в 22:01
отнюдь .... всегда можно договориться с Россией - не делать ей то , что нужно , скажем , Америке ... Россия - как всегда нарушит - и вуаля ! - нужный Америке результат - есть ! - так и сейчас - Россия прочно увязла в Сирии , военные действия там нарастают , сирийцы получат современное зенитное и противотанковое оружие - а Америка со стороны будет наблюдать , как Россия в чужой ненужной войне перемалывает свои ресурсы , множит себе врагов , загоняет себя в полную изоляцию и гробит экономику .... хорошо наблюдать со стороны !
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-3
Валера Ненашев , 3 октября 2016 в 21:55
Вполне возможно, что всю эту заваруху устроил Госдеп, чтобы обанкротить Россию. Как Рейган сделал в своё время.
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0
Speedy Gonzales , 3 октября 2016 в 21:59
Вы хотите сказать, что Путин влез в Сирию за госдеповские печеньки? Что он работает на Госдеп? Сознательно или по глупости, как Вы думаете?
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0
Николай Ш , 3 октября 2016 в 22:00
Валера Ненашев , 3 октября 2016 в 21:55
Вполне возможно, что всю эту заваруху устроил Госдеп, чтобы обанкротить Россию. Как Рейган сделал в своё время.
______
Что именно Вы подразумеваете под словом "заваруха"?! Проталкивание во власть сами знаете кого и разрушение им российской экономики в угоду кучке друганов?
Ну так тогда Вы должны со всем комсомольским энтузиазмом добиваться, что б по обвинению в шпионаже был привлечен не украинский журналист, а этот ставленник госдепа
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0
Karl Hungus , 3 октября 2016 в 22:00
Конечно, конечно. "Ни при одном президенте в России не жилось так плохо, как при Обаме" (с)
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