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207 Турция продлила режим чрезвычайного положения на три месяца
Правительство Турции продлило режим чрезвычайного положения в стране на три месяца, объявил премьер-министр Нуман Куртулмуш.
Такое решение было принято после соответствующего предложения Совета по национальной безопасности Турции, чтобы «обеспечить защиту турецкой демократии и власти закона».
Глава правительства также сообщил, что властям США был передан запрос на арест и экстрадицию Футхуллаха Гюлена — влиятельного проповедника и оппозиционера, живущего в США и которого власти Турции обвиняют в организации путча.
19 октября режим чрезвычайного положения должен был завершиться, однако в сентябре президент Реджеп Тайип Эрдоган, ссылаясь на Совет по нацбезопасности, сказал, что его необходимо продлить.
Ранее в сентябре Эрдоган объявил 15 июля Днем независимости турецкого народа.
Эрдоган ввел режим чрезвычайного положения 21 июля после неудавшейся попытки военного переворота. Режим позволяет Эрдогану принимать новые законы и в случае необходимости ограничивать права и свободы без согласия парламента.
В ночь на 16 июля в Турции произошла попытка государственного переворота. Военные в Анкаре и Стамбуле начали захватывать административные здания и другие ключевые объекты, в том числе телевидение. После призыва скрывавшего на личном самолет Эрдогана люди начали выходить на улицы и препятствовать военным: у них начали отбирать оружие и захватывать военную технику. Полиция также участвовала в протестах и обстреливала мятежников. В ходе столкновений погибли 241 человек, еще более 2 тысяч получили ранения. Ночью Эрдоган официально объвил, что путч подавлен. По делу о причастности к госперевороту в настоящее время арестованы более 40 тысяч человек.
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