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Новости

207 Турция продлила режим чрезвычайного положения на три месяца

03.10.2016 Теги: переворот в турции, турция

Правительство Турции продлило режим чрезвычайного положения в стране на три месяца, объявил премьер-министр Нуман Куртулмуш.

Такое решение было принято после соответствующего предложения Совета по национальной безопасности Турции, чтобы «обеспечить защиту турецкой демократии и власти закона».

Глава правительства также сообщил, что властям США был передан запрос на арест и экстрадицию Футхуллаха Гюлена — влиятельного проповедника и оппозиционера, живущего в США и которого власти Турции обвиняют в организации путча.

19 октября режим чрезвычайного положения должен был завершиться, однако в сентябре президент Реджеп Тайип Эрдоган, ссылаясь на Совет по нацбезопасности, сказал, что его необходимо продлить.

Ранее в сентябре Эрдоган объявил 15 июля Днем независимости турецкого народа.

Эрдоган ввел режим чрезвычайного положения 21 июля после неудавшейся попытки военного переворота. Режим позволяет Эрдогану принимать новые законы и в случае необходимости ограничивать права и свободы без согласия парламента.

В ночь на 16 июля в Турции произошла попытка государственного переворота. Военные в Анкаре и Стамбуле начали захватывать административные здания и другие ключевые объекты, в том числе телевидение. После призыва скрывавшего на личном самолет Эрдогана люди начали выходить на улицы и препятствовать военным: у них начали отбирать оружие и захватывать военную технику. Полиция также участвовала в протестах и обстреливала мятежников. В ходе столкновений погибли 241 человек, еще более 2 тысяч получили ранения. Ночью Эрдоган официально объвил, что путч подавлен. По делу о причастности к госперевороту в настоящее время арестованы более 40 тысяч человек.


6 комментариев

0
Проходящий Мимо , 3 октября 2016 в 22:37
Следующие выборы президента Турции в 2019-м.
У Эрдогана еще море времени для зачистки политических конкурентов...
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0
Lenty Vini , 3 октября 2016 в 22:45
"чрезвычайное положение" ... розовая мечта Владимира Владимировича ...
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0
Проходящий Мимо , 3 октября 2016 в 22:47
Ближе к 2018-му ждем громких терактов или покушений. Одним словом - повода для введения ЧП...
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0
Lenty Vini , 3 октября 2016 в 22:51
будут , не переживайте !
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0
Проходящий Мимо , 3 октября 2016 в 22:55
Я и не переживаю.
Купил поп-корн, уселся возле компа поудобней, готов созерцать... )))
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0
Lenty Vini , 3 октября 2016 в 23:32
хорошо - если по компу ...
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