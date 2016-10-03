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401 МИД: США не выполнили договоренности по Сирии
Россия сожалеет о решении США прекратить сотрудничество по Сирии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире «Первого канала».
«Мы сожалеем о решении Вашингтона отозвать работу групп специалистов в Женеве, отослать экспертов и ограничиться сферой предотвращения конфликтов с учетом антитеррористической операции ВКС в Сирии и действий коалиции», — цитирует спикера МИД ТАСС.
Захарова подчеркивает, что США не выполнили один из важнейших пунктов соглашения с Россией по прекращению огня: не способствовали тому, чтобы и правительственные войска, и войска повстанцев отвели свои силы от дороги Кастелло на равное расстояние.
«Вашингтон просто не выполнил ключевое условие договоренностей для облегчения гуманитарной ситуации жителей Алеппо. А теперь, видимо, не сумев выполнить эти договоренности, пытаются переложить на кого-то ответственность», — считает Захарова.
По словам Захаровой, США отказались оказать влияние на оппозицию, и это привело к тому, что за время перемирия боевики перегруппировались и получили новое оружие.
Ранее представитель Госдепартамента Джон Кирби в ходе брифинга объявил о том, что США прекращают участие в двусторонних каналах общения с Москвой по ситуации в Сирии.
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