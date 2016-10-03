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Новости

401 МИД: США не выполнили договоренности по Сирии

03.10.2016 Теги: мид рф, сирия

Россия сожалеет о решении США прекратить сотрудничество по Сирии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире «Первого канала».

«Мы сожалеем о решении Вашингтона отозвать работу групп специалистов в Женеве, отослать экспертов и ограничиться сферой предотвращения конфликтов с учетом антитеррористической операции ВКС в Сирии и действий коалиции», — цитирует спикера МИД ТАСС.

Захарова подчеркивает, что США не выполнили один из важнейших пунктов соглашения с Россией по прекращению огня: не способствовали тому, чтобы и правительственные войска, и войска повстанцев отвели свои силы от дороги Кастелло на равное расстояние.

«Вашингтон просто не выполнил ключевое условие договоренностей для облегчения гуманитарной ситуации жителей Алеппо. А теперь, видимо, не сумев выполнить эти договоренности, пытаются переложить на кого-то ответственность», — считает Захарова.

По словам Захаровой, США отказались оказать влияние на оппозицию, и это привело к тому, что за время перемирия боевики перегруппировались и получили новое оружие.

Ранее представитель Госдепартамента Джон Кирби в ходе брифинга объявил о том, что США прекращают участие в двусторонних каналах общения с Москвой по ситуации в Сирии.


8 комментариев

2
Lenty Vini , 3 октября 2016 в 23:10
"Мы сожалеем-мы сожалеем..." - главные сожаления впереди ... сожалелку стоит поберечь - пригодится !http://rusjev.net/2016/09/27/r...
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1
Кот Сибирский , 3 октября 2016 в 23:32
это захарова хоть знает, что в мире существует такая хрень, тырнет называется. вот кто то, чё то сбрешет, а тырнет ему: - " а хрен тебе!" культурно так, и даёт другую информацию ...
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2
Konst Konst , 3 октября 2016 в 23:13
Мирняк не бомбили, да? Господи, да когда вас уже потравят, тараканы вы несчастные.
На черное - белое. Хотя, после 28.09.2016, ылита России представляет собой жалкое и ничтожное зрелище.
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2
Кот Сибирский , 3 октября 2016 в 23:28
мирных всегда бомбят. так всё было классно! никакого тебе пво, летай бомби, а мужики из мид, в женеве, с мериканцами кофей пьют, переговоры разговаривают. всё чинно благородно, самоутверждайся в роли мировой державы и тут на тебе, опять мордой не вышли! столько сил и средств потратили и чо ?
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0
Speedy Gonzales , 3 октября 2016 в 23:43
Нет, Захарова - это прелесть! Таких еще не было в дипломатии. В коммуналках, на рынках и в трамваях - были, а в дипломатии - нет. Хоть что в глаза - все божья роса! "Кто в сортире все стены г.....м измазал? Ясен перец, прохвесор! Он единственный, кто
после сортира руки моет!!" - вот и весь ответ, и возразить нечего. А опыт трамвайных склок западом потерян давно.
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0
Grahor Rootless , 3 октября 2016 в 23:52
Погодите, бомбим мы, хотя главная договоренность была "не бомбить", а договоренности не выполнили они?

"Коселек, коселек, какой коселек?"
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0
Изя Шниперсон , 4 октября 2016 в 00:01
Захарова права, американцы поступили подло. Обещали отвести войска повстанцев и российско-ирано-сирийские войска, поддерживаемые миротворцами из Хесболлы им поверили, и по традиции пошли в наступление сразу после заключения договора о прекращении огня, и огребли люлей...
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