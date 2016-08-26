Фото
400 Страшно и злободневно
Лучшие фотографии с главного мирового фотофорума
Главный мировой фотофорум открывается 27 августа на юге Франции, в курортном Перпиньяне. Все будет почти как всегда — экспозиции, выставки, встречи с фотографами, круглые столы и кинопоказы. Только отменят массовые мероприятия на открытом воздухе, ну, и контроль при входе на выставки «будет усилен». Все-таки страна живет под угрозой терактов.
Терроризм и миграция — в прицеле фотофорума, директор которого Жан-Франсуа Леруа всегда занимался демонстрацией самого злободневного и страшного. Того страшно-злободневного, на которое жители «мирных стран» обычно смотрят с отрешенным сочувствием. Пока оно не приходит к ним: хоть на Донбасс, хоть в Ниццу… Хоть на остров Лесбос — в резиновых лодках, переполненных до краев беженцами.
Вот как на этой фотографии Янниса Бехракиса (Reuters).
Мудрому жителю «мирного уголка», точно знающему, что ад — это с другими, и заявляющему о необходимости «остановить миграционные потоки», стоит вглядеться в лица этих троих. В лица отца и двух мальчиков, сбежавших от войны в Сирии. И выпавших из лодки у греческого берега.
Вглядеться и подумать о том, какие еще смыслы могут скрываться за словами о «точечных ударах по позициям террористов». Какие истории, какие судьбы, какое горе.
Потому что если нам все еще везет, и мы следим за военными сводками, не слезая с дивана, нужно, чтобы мы знали в лицо людей, которые находятся внутри этих сводок. И не подкладывали дров нетерпимости в пожары «чужих» войн и конфликтов.
28-й фотофорум Visa pour l’image пройдет с 27 августа по 11 сентября. Лучшие фотографии с прошлогоднего конкурса можно посмотреть здесь.
Юрий Сафронов, собкор в Париже
Фото дня
Фото дня
Блог редакции
«Не будем сидеть в кустах». Как идет предвыборная кампания на улицах Москвы
Про марш на Москву, полицейские дубинки и народную демократию
«Не прекращайте тренировочный процесс»
Что означает турецкая военная операция в Сирии
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Страшно и злободневно400
-
Гуковские шахтеры3170
-
В Москве началась избирательная кампания1316
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров17222
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву10515
-
Басманный суд продлил арест Никиты Белых до конца года3366
Самое обсуждаемое
Все можно
Это Вы (вместе с этой самой васиной) еще "Санькину любовь" не читали!...
Заявление «Новой газеты» по поводу нападения на обозревателя Юлию Латынину
Не понял, почему модератор мой комментарий удаляет? Я всего-навсего...
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»
В Тарасову и О Ивлиеву - отдельный респект за фразу - Служебное...
Самое читаемое
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»92475
Сливание и поглощение81312
«Агата Кристи»: как братья стали небратьями80212
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев