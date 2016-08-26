Страшно и злободневно

Главный мировой фотофорум открывается 27 августа на юге Франции, в курортном Перпиньяне. Все будет почти как всегда — экспозиции, выставки, встречи с фотографами, круглые столы и кинопоказы. Только отменят массовые мероприятия на открытом воздухе, ну, и контроль при входе на выставки «будет усилен». Все-таки страна живет под угрозой терактов.

Терроризм и миграция — в прицеле фотофорума, директор которого Жан-Франсуа Леруа всегда занимался демонстрацией самого злободневного и страшного. Того страшно-злободневного, на которое жители «мирных стран» обычно смотрят с отрешенным сочувствием. Пока оно не приходит к ним: хоть на Донбасс, хоть в Ниццу… Хоть на остров Лесбос — в резиновых лодках, переполненных до краев беженцами.

Вот как на этой фотографии Янниса Бехракиса (Reuters).

Мудрому жителю «мирного уголка», точно знающему, что ад — это с другими, и заявляющему о необходимости «остановить миграционные потоки», стоит вглядеться в лица этих троих. В лица отца и двух мальчиков, сбежавших от войны в Сирии. И выпавших из лодки у греческого берега.

Вглядеться и подумать о том, какие еще смыслы могут скрываться за словами о «точечных ударах по позициям террористов». Какие истории, какие судьбы, какое горе.

Потому что если нам все еще везет, и мы следим за военными сводками, не слезая с дивана, нужно, чтобы мы знали в лицо людей, которые находятся внутри этих сводок. И не подкладывали дров нетерпимости в пожары «чужих» войн и конфликтов.

28-й фотофорум Visa pour l’image пройдет с 27 августа по 11 сентября. Лучшие фотографии с прошлогоднего конкурса можно посмотреть здесь.

Юрий Сафронов, собкор в Париже