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Фото

400 Страшно и злободневно

Лучшие фотографии с главного мирового фотофорума

26.08.2016 Теги: конкурс, фото

Главный мировой фотофорум открывается 27 августа на юге Франции, в курортном Перпиньяне. Все будет почти как всегда — экспозиции, выставки, встречи с фотографами, круглые столы и кинопоказы. Только отменят массовые мероприятия на открытом воздухе, ну, и контроль при входе на выставки «будет усилен». Все-таки страна живет под угрозой терактов.

Терроризм и миграция — в прицеле фотофорума, директор которого Жан-Франсуа Леруа всегда занимался демонстрацией самого злободневного и страшного. Того страшно-злободневного, на которое жители «мирных стран» обычно смотрят с отрешенным сочувствием. Пока оно не приходит к ним: хоть на Донбасс, хоть в Ниццу… Хоть на остров Лесбос — в резиновых лодках, переполненных до краев беженцами.

Вот как на этой фотографии Янниса Бехракиса (Reuters).

Мудрому жителю «мирного уголка», точно знающему, что ад — это с другими, и заявляющему о необходимости «остановить миграционные потоки», стоит вглядеться в лица этих троих. В лица отца и двух мальчиков, сбежавших от войны в Сирии. И выпавших из лодки у греческого берега.

Вглядеться и подумать о том, какие еще смыслы могут скрываться за словами о «точечных ударах по позициям террористов». Какие истории, какие судьбы, какое горе.

Потому что если нам все еще везет, и мы следим за военными сводками, не слезая с дивана, нужно, чтобы мы знали в лицо людей, которые находятся внутри этих сводок. И не подкладывали дров нетерпимости в пожары «чужих» войн и конфликтов.

28-й фотофорум Visa pour l’image пройдет с 27 августа по 11 сентября. Лучшие фотографии с прошлогоднего конкурса можно посмотреть здесь.

Юрий Сафронов, собкор в Париже

Фото дня
Сириец с двумя детьми пытается высадиться на сушу после переправы из Турции. Остров Лесбос, 24 сентября 2015. Фото из проекта «Дороги надежды и безнадеги». © Yannis Behrakis / Reuters
Сириец с двумя детьми пытается высадиться на сушу после переправы из Турции. Остров Лесбос, 24 сентября 2015. Фото из проекта «Дороги надежды и безнадеги». © Yannis Behrakis / Reuters
Манизалес, Колумбия, 31 марта 2015. Занятие с бывшими детьми-солдатами, участниками правительственной программы социальной реабилитации. Фото из проекта «Поколение войны: дети-солдаты в Колумбии». © Juan Arredondo / Getty Images Reportage — Winner of the Humanitarian Visa d'or award — International Committee of the Red Cross (ICRC) 2016
Ребенок спит в разгар дня в одном из бидонвилей, где очень распространено употребление пако (дешевого наркотика). Ломас Де Замора (юг Буэнос-Айреса). Май 2009. Фото из проекта «Пако: наркотическая история». © Valerio Bispuri
Соланж Перрейра со своим сыном Хосе-Уэсли, который беспрерывно плачет. Бонито, штат Пернамбуку (Бразилия), январь 2016. Фото из проекта «Вирус Зика». © Felipe Dana / The Associated Press
Семейный пикник на берегу озера Дукан. Несмотря на то, что линия фронта находится менее, чем в трех часах, многие курды продолжают устраивать традиционные семейные пикники. Сулеймания, май 2015. Фото из проекта «Курдистан: другой Ирак. Как курды видоизменяют северо-восточный Ирак». © Yuri KOZYREV / NOOR / National Geographic Magazine
Беременная женщина пересекла линию фронта сквозь одну из редких брешей в оборонительных порядках. Doogrdkan, 56 км от Мосула. Фото из проекта «Ускользнуть от ИГИЛ» (организация запрещена в РФ — Ред.). © Frederic Lafargue pour Paris Match
Начальная школа в горах, около города Кир на юге Ирана. Февраль 2016. Чтобы продолжить обучение, дети кочевников должны уйти в город и отдалиться от племени — что в последнее время случается все чаще и чаще. Фото из проекта «Последние кочевники Ирана». © Catalina Martin-Chico / Cosmos
Остров Лесбос. Беженцы проводят ночь в лагере перед тем как пройти регистрацию на пропускном пункте Мориа. 9 ноября 2015. Фото из проекта «Война в мире». © Aris Messinis / AFP
Транссексуал Б. зарабатывает проституцией и регулярно принимает наркотики, чтобы выдержать свое маргинальное существование. Кигали. Руанда. Фото из проекта EKIFIRE, полумертвые. © Frédéric Noy / Cosmos
Центральноафриканская республика. Ноябрь 2014. Солдат угандийской армии, преследующей боевиков «Господней армии сопротивления». Вот уже сорок лет боевики ГАС терроризируют население Уганды, Центральноафриканской республики, Южного Судана и Демократической республики Конго. Фото из проекта IVORY WARS — © Brent Stirton / Getty Images Reportage pour National Geographic

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Сириец с двумя детьми пытается высадиться на сушу после переправы из Турции. Остров Лесбос, 24 сентября 2015. Фото из проекта «Дороги надежды и безнадеги». © Yannis Behrakis / Reuters
Страшно и злободневно

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