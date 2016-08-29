Фото
389 Вторая «ночь длинных ковшей»
Автор
Евгений Фельдман
Фотокорреспондент
Другие материалы
Фото дня
Блог редакции
Твердая порода
Конец обещаний
В Приморье арестовали чиновников Россельхознадзора
Министерства и ЦБ проверят на готовность к работе в военное время
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Вторая «ночь длинных ковшей»389
-
Страшно и злободневно11573
-
Гуковские шахтеры5622
-
В Москве началась избирательная кампания1984
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров20804
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12336
Самое обсуждаемое
Все можно
161
День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...
«Губернатор один — нас тут триста! Пусть сам к нам едет!»
98
Знаете, а я ведь вопрос ставила не об этом. Не о действиях, которые...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
98
Анатолий Прокопьев, 26 августа 2016 в 15:19: «Владимир Горницкий и...
Самое читаемое
«Мы не рабы, не рабы!» Гуковские шахтеры отказались от «подачки» ростовского губернатора и продолжают голодовку68890
Кто форсирует Евфрат? Павел Фельгенгауэр — о блицкриге турецкой армии и ее союзников67435
Почему Россия предпочитает дружить с режимами, которые ее регулярно предают. Мнение Юлии Латыниной66171
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев