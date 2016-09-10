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140 ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»

10.09.2016
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Полина Гагарина поет «Кукушку»
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Тренеры ЦСКА Виктор Онопко и Леонид Слуцкий
Виталий Мутко и Сергей Иванов в вип-ложе
Футболистов ЦСКА на игру выводят их дети
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