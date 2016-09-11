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Фото

452 Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского

11.09.2016
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2 комментария

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tchistiakov boris , 11 сентября 2016 в 14:38
ну, так уж во всём дегенеративном мире "повелось":
- потомки-палачи отмечают день рождения своего кумира-палача
- фашистики - день рождения главного кумира - фашиста
а отметят-отпразднуют ... и потом сливаются в одно "гражданское и патриотическое" целое .
... приятные воспоминания о кровавых преступления против человечества у них - РАДОСТЬ "ЖИЗНИ" (чикатило им завидовал бы)
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0
Алексей Бесфамильный , 11 сентября 2016 в 14:53
Когда какая-нибудь фифа мечтает о том, как хорошо было бы жить в дореволюционной России, она думает как минимум о субботнем утреннем чаепитии на широком балконе где-нибудь на Маросейке, но почему-то совсем не думает, что скорее всего к этому времени она была бы уже дважды порота на конюшне.

Так и эти "товарищи". Мечтая о Дзержинском, они почему-то представляют себя исключительно по одну сторону от нагана, а вот всех остальных - по другую.
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