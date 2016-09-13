Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

10 сентября в 15:00 по МЦК от станции «Лужники» отправился первый электропоезд «Ласточка». Пока открыты еще не все станции: из 31 остановки лишь у 17 есть пересадки на метро, а работают всего 14. Наш фотокорреспондент Виктория Одиссонова посмотрела как проходят первые будни нового маршрута.

Подробнее о впечатлениях от МЦК читайте в материале Елены Дьяковой