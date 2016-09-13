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Фото

76 Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

13.09.2016

10 сентября в 15:00 по МЦК от станции «Лужники» отправился первый электропоезд «Ласточка». Пока открыты еще не все станции: из 31 остановки лишь у 17  есть пересадки на метро, а работают всего 14. Наш фотокорреспондент Виктория Одиссонова посмотрела как проходят первые будни нового маршрута.

Подробнее о впечатлениях от МЦК читайте в материале Елены Дьяковой

Фото дня
Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Станция МЦК «Хорошево» (пересадка на станцию метро «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии
Комфортабельный скоростной поезд «Ласточка» движется со средней скоростью до 100 км/ч
3.
Полный объезд МЦК занимает около 70 минут
Пока поезда ходят практически пустые. Наибольшее количество пассажиров - на станциях с переходом в метро и на южных станциях
Вход на платформу станции «Лужники» (переход на метро «Спортивная»)
7.
8.
Станция МЦК «Угрешская»
10.
Станция «Ростокино». Одна из «студенческих» станций, куда ранее многим приходилось доезжать на электричках и автобусах
12.
Станция МЦК «Ботанический сад»

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Автор

Виктория Одиссонова

фотокор

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Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)

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