Новая газета

За кого вы проголосовали на выборах в Госдуму? Экзит-полл «Новой газеты»
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428 Выборы Госдумы. Москва

18.09.2016
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Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

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За кого вы проголосовали на выборах в Госдуму? Экзит-полл «Новой газеты». Результаты будут опубликованы по окончании выборов. Обсудить →

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