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1935 Выборы 2016. Как это было: пирожки, танцы и бесплатные билеты на Бублика

19.09.2016 Теги: выборы2016

День выборов и избирательная стилистика в фотографиях собственных корреспондентов «Новой газеты»

Фото дня
Избирательный участок в Монино. Фото: Михаил Гребенщиков
Избирательный участок в Монино. Фото: Михаил Гребенщиков
Военнослужащие на избирательном участке в Монино. Фото: Михаил Гребенщиков
Выборы в Монино. Фото: Михаил Гребенщиков
Избирательный участок в здании школы Союза машиностроителей, Москва. Фото: Виктория Одиссонова
Избирательный участок № 76 в Москве. Фото: Владислав Докшин
Военные голосуют в Мурманске — построение перед входом на избирательный участок. Фото из ВКонтакте
Избирательный участок в Южном Тушино, Москва. Фото: Виктория Одиссонова
Москвичи знакомятся со списком кандидатов в день голосования. Фото: Владислав Докшин
Троллейбус для голосования в Симферополе — по словам главы администрации Геннадия Бахарева «необходим на случай непредвиденной ситуации». Фото: Иван Жилин
Столичный избирательный участок. Фото: Виктория Одиссонова
Москвичи голосуют. Фото: Анна Артемьева
Генконсульство РФ в Бонне. Россияне, проживающие в Германии, голосуют в этом году по одномандатному округу Ленинградской области. Фото: Дарья Хрущева
Посольство РФ в Париже. Россияне, проживающие во Франции, в этом году голосовали по одномандатному округу Томской области. Фото: Юрий Сафронов
Выборы в посольстве РФ в Париже. Фото: Юрий Сафронов
Буфет «Гражданского коллектива за мир в Украине» перед входом в российское посольство в Париже. Книги, соленый огурец, желающим наливают. Фото: Юрий Сафронов
Пирожки на избирательном участке в Ульяновске. Фото: Сергей Гогин
Пирожки на избирательном участке в Санкт-Петербурге. Фото: Елена Лукьянова
Мешки с бюллетенями на избирательном участке в Якутске. Фото: Никита Гирин
Перед входом на избирательный участок в Санкт-Петербурге. Фото: Елена Лукьянова
Проголосовавшие в Ульяновске получают бесплатный билет на концерт Михаила Бублика. Фото: Сергей Горин
Уличный концерт в Красном селе, Санкт-Петербург. Фото: Елена Лукьянова
Избиратели танцуют перед УИКом 1201 в Красном селе, Санкт-Петербург. Фото: Елена Лукьянова
Праздник на избирательном участке в кадетской школе. Самара. Фото: Наталья Фомина
Танцы перед избирательным участков. Волгоград, Фото: пресс-служба «Справедливой России»
Проголосовавшие москвичи. Фото: Влад Докшин

4 комментария

5
Юрий . , 19 сентября 2016 в 13:02
При царе Петре были потешные полки. При "царе" Владимире - потешные выборы.
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0
Михаил Никонов , 19 сентября 2016 в 13:34
Потешные полки были при Царе, который вел страну вперед. "Царь" ли Владимир? Затрудняюсь. Балакирев назывался ведь Ханом Касимова, так почему бы и Владимира царем Руси не называть.
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1
Юрий . , 19 сентября 2016 в 13:41
Михаил Никонов , 19 сентября 2016 в 13:34

"Царь" ли Владимир?
---
"Погоняло" к титулу не приравнивается...
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1
Кот Учёный , 19 сентября 2016 в 13:50
А у нас даже пирожков не было. Опять "Навальный всё съел" или "Обама нагадил" ?
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Выборы 2016. Видео корреспондентов «Новой»

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Избирательный участок в Монино. Фото: Михаил Гребенщиков
Выборы 2016. Как это было: пирожки, танцы и бесплатные билеты на Бублика

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