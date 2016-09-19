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1935 Выборы 2016. Как это было: пирожки, танцы и бесплатные билеты на Бублика
День выборов и избирательная стилистика в фотографиях собственных корреспондентов «Новой газеты»
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Автор
«Новая газета»
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«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
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