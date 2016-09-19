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3767 Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах

19.09.2016 Теги: выборы, госдума, москва, яблоко

О том, как прошли выборы в Госдуму VII созыва — читайте в подробной хронике, которую вели корреспонденты «Новой газеты» в Москве, регионах и за рубежом. Что означают результаты этих выборов — объяснил в своей колонке Кирилл Мартынов, а здесь собрана статистика и расклад по местам для победителей.

Фото дня
Предвыборный штаб кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Дмитрия Гудкова. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Предвыборный штаб кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Дмитрия Гудкова. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Кандидат в депутаты Дмитрий Гудков на своем избирательном участке фотографируется с избирателями. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский на своем избирательном участке фотографируется с избирателями. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»
Кандидат в депутаты Дмитрий Гудков голосует с семьей. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский голосует. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»
В штабе Партии народной свободы («Парнаса»). Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Сопредседатель московского «Парнаса» Михаил Шнейдер со своими однопартийцами в штабе. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Колл-центр «Яблока» принимает звонки о нарушениях в ходе голосования. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»
Кандидат в депутаты Дмитрий Гудков со своим отцом политиком и бизнесменом Геннадием Гудковым, женой Валерией, блогером Ильей Варламовым и своим товарищем и главой штаба Максимом Кацем. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Сопредседатель московского «Парнаса» Михаил Шнейдер с журналистами. Первые результаты. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Кандидат в депутаты от «Парнаса» Вячеслав Мальцев общается с журналистами. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова общается с журналистами. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»
Председатель «Парнаса» Михаил Касьянов общается с журналистами. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Штаб «Яблока». Заместитель председателя Николай Рыбаков с однопартийцами. Первые результаты. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»
Кандидат в депутаты Дмитрий Гудков с семьей в штабе. Первые результаты. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Партиец Алексей Арбатов и координатор политического комитета Борис Мисник в штабе «Яблока». Первые результаты. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»
Штаб «Парнаса». Первые результаты. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Максим Кац и Дмитрий Гудков. Первые результаты. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Лидеры Яблока Григорий Явлинский, Эмилия Слабунова и Борис Мисник (на заднем плане) на финальной пресс-конференции по итогам выборов. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»
Кандидат в депутаты Дмитрий Гудков на рассвете после дня выборов. Результат Гудкова 19,35%, Яблока — 1,77% , Парнаса — 0,68%. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

3 комментария

-1
serg dotsenko , 19 сентября 2016 в 17:13
А что не демократические не выдвигались?
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0
Тимофей Трубицын , 19 сентября 2016 в 17:40
Да, фотографии впечатляют...
В сети куча доказательств фальсификаций.
Надо возбуждать дела по статье 142 УК РФ.
И Памфилову - брать в помощники.
Она же была "за честные выборы"? Она же - не Чуров!
Вы же ей верили, если шли на эти "выборы".
Ну а нет, - сливайте воду…
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0
Garry yksvonsos , 19 сентября 2016 в 17:47
Нечего было щеки надувать Яблоку и Парнасу, а объединиться хотя бы. Явлин вон уже на место президента метит. Смешно и грусно.
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Предвыборный штаб кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Дмитрия Гудкова. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах

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