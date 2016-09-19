Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах

О том, как прошли выборы в Госдуму VII созыва — читайте в подробной хронике, которую вели корреспонденты «Новой газеты» в Москве, регионах и за рубежом. Что означают результаты этих выборов — объяснил в своей колонке Кирилл Мартынов, а здесь собрана статистика и расклад по местам для победителей.

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