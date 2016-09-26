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214 30 тысяч марафонцев в Москве

Самый массовый в стране и крупнейший в истории Москвы забег прошел в воскресенье — 30 тысяч человек из 70 стран мира пробежали более сорока километров по бульварам, улицам и набережным столицы

26.09.2016 Теги: москва, спорт
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