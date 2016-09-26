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12609 26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе
Автор
Виктория Одиссонова
фотокор
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