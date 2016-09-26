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12609 26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе

26.09.2016 Теги: гудков, дума, москва
Фото дня
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе

4 комментария

2
Otto Traumer , 26 сентября 2016 в 16:49
В левом пакете - запас совести, в правом -такой же запас здравого смысла. Или наоборот. В новой думе не будет ни грамма ни того, ни другого. Прискорбно.
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0
Давыдова Любовь , 26 сентября 2016 в 19:03
Очень хорошо сказали!
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0
Владимир Демидко , 26 сентября 2016 в 18:58
Друзья, этот жалкий пафос и каждодневный надрыв уже достал даже таких либерально настроенных людей, как я.
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1
Давыдова Любовь , 26 сентября 2016 в 19:04
Он ушел, чтобы вернуться!
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26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе

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