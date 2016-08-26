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Политика / Выпуск № 94 от 26 августа 2016

22272 Со щитом

Что означает турецкая военная операция в Сирии

26.08.2016 Теги: война, сирия, турция


Фото: Reuters

При поддержке ударов артиллерии и истребителей-бомбардировщиков F-16 турецкий спецназ и десяток-другой танков перешли сирийскую границу. Турецкие военные по приказу президента Эрдогана выбили боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) из приграничной зоны и города Джалабрус. Другая цель операции, по словам Эрдогана, — вытеснить отряды курдской народной самообороны (YPG) на восток, за реку Евфрат.

При поддержке турецких танков в Джалабрус вошли бойцы сирийской оппозиции под флагом Свободной сирийской армии (ССА). Вашингтон всецело поддержал турецкое наступление: Американские беспилотники помогали корректировать турецкий огонь, американские боевые самолеты были готовы включиться в дело в любой момент, а американские советники участвовали в планировании операции турецкой армии «Щит Евфрата». По мнению Вашингтона, Турция берет, наконец, под контроль границу.

По сообщениям из информированных турецких источников, Эрдоган уже давно требовал от своих военных перейти границу, чтобы установить некую буферную приграничную зону-убежище для беженцев и заодно для отрядов сирийской оппозиции, а также не дать отрядам YPG перейти Евфрат, чтобы связать два основных курдских анклава на севере Сирии в единое курдское протогосударство.

До недавнего времени турецкий Генштаб отказывался напрямую вмешиваться в сирийскую гражданскую войну без специальной резолюции Совбеза ООН. Но после неудачной попытки переворота в прошлом месяце и последовавшей за ним волны репрессий Генштаб утратил политическую самостоятельность. Операция «Щит Евфрата» доказывает, что турецкая армия — вторая по численности в НАТО — теперь в полном распоряжении правящих исламистов. Турецкая оппозиция (кроме курдов) поддержала операцию.

После 24 ноября прошлого года, когда был сбит российский Су-24, турецкие F-16 остерегались залетать в сирийское воздушное пространство, чтобы не попасть под возможный удар возмездия. Но после встречи Владимира Путина и Эрдогана в Питере и восстановления отношений опасения развеялись.

В ходе военно-политических российско-турецких переговоров после саммита Москва, как сообщают, требовала от Анкары закрыть, наконец, границу и перекрыть кислород сирийской оппозиции, чтобы можно было взять Алеппо и Идлиб и закончить гражданскую войну победой. И вот турки решительно взялись выполнять запрос, но явно не так, как надеялись у нас. Похоже, Москва сама дала карт-бланш Эрдогану на вторжение под предлогом «закрытия границы». Боевиков ИГ действительно изгоняют, но их место занимают не курды и не сторонники Башара Асада, а сирийская оппозиция, с которой, собственно, и сражаются российские военные и их местные союзники.

Операция «Щит Евфрата», кажется, привела и Москву, и Дамаск в замешательство. В Дамаске объявили, что, мол, громить террористов это здорово, но надо запрашивать разрешение у официальных властей. Российский МИД выразил обеспокоенность. Глава представительства сирийского Курдистана в Москве Роди Осман обвинил Анкару в нарушении «сирийского суверенитета» и в стремлении создать на севере Сирии зону, «наводненную террористами». По словам Османа, в Джалабрус вошли под брендом ССА боевики различных сирийских «террористических группировок» — в том числе бывшего фронта «Джебхат ан-Нусра» (недавно переименован в «Джебхат Фатах аш-Шам» и запрещен в РФ). В прошлом феврале, когда в Москве было открыто курдское представительство (по сути, неофициальное посольство), Осман заявил, что Россия обещала защищать курдов в случае прямого турецкого вмешательства. Пока, впрочем, Москва, кажется, склонна выжидать, как дальше будет развиваться операция.

Похоже, территориальные цели операции «Щит Евфрата» ограничены, но даже это существенно меняет общую ситуацию. К северу от Алеппо у антиасадовской сирийской оппозиции теперь появляется надежный приграничный плацдарм, сразу под американской и турецкой вооруженной защитой. Кажется, в этом районе de facto устанавливается бесполетная зона, куда нет доступа ни ВКС РФ, ни асадовской авиации. В этой ситуации о военном разгроме оппонентов Асада и о победе в гражданской войне можно забыть после года, как оказалось, бесполезных усилий ВКС, жертв и расходов. Союз с Ираном, с проиранским шиитским ополчением и с обломками Арабской Сирийской Армии режима Асада оказался малодееспособным. Эрдоган, похоже, обвел Путина вокруг пальца, отвлек его внимание от Сирии разговорами о «Турецком потоке» и дружбе, а потом неожиданно поставил перед неприятным фактом. Было, надо думать, глупо надеяться, что с Эрдоганом (сам исламист и опирается на исламистов-суннитов, а также на турецких националистов) можно как-то договориться о сохранении у власти Асада и алавитского меньшинства. Для Эрдогана такое решение было бы политическим, если не физическим самоубийством.

Теперь можно предположить, что Асада (и Путина) будут принуждать к мирному политическому урегулированию в форме почетной капитуляции: через переходное правительство, отстранение президента Сирии и передачу власти представителям суннитского большинства. Сирийская оппозиция через закрепленный за ними участок границы будет получать устойчивый поток снаряжения и вооружения, что гарантирует войне кровавый тупик. При этом ИГ действительно ждет военный разгром общими усилиями, но игиловцы, скорее всего, как-то выживут и продолжат свои злодейства уже в качестве чисто террористической организации.


62 комментария

7
ban kok , 26 августа 2016 в 08:52
Спасибо! Давно ждал эту статью как только турки перешли границу. Но думаю что автор немножко упрастил ситуацию. Помимо несамосостоятельности турецкой армии и желания откинуть курдов у этой пока "мини" войны есть еще и задача отвлечь внимание страны от внутренних репрессий и непопулярных политических решений. Если честно то звучит как то популистически когда говорят что десять танков и спецназ Турции освободили целый город пусть даже и с поддержкой оппозиции, прямо как тогда у Путина и его ВКС, когда они целые военные базы громили. =)

Вмешательство Турции и в самом деле может кординально изменить ситуацию в Сирии при чем в лудшую сторону, карты опять перетусовали и не в пользу Путина и Россия на сегодняшний день передвинулась на второй план потеряв все свои прежнии заслуги (да и отношения с Ираном как то немножко поостыли), но думаю это временно ибо все ждут где Эрдоган остановиться и как далеко зайдет.

Не соглашусь с автором что Путина обвили вокруг пальца и что это "коварный" план Эрдогана ибо еще месяц назад все могло закончиться для Эрдогана плачевно, просто это удачная ситуация убить трех а то и четырех зайцев сразу, как тогда у Путина с Крымом.
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3
F IN , 26 августа 2016 в 09:53
Вмешательство Турции и в самом деле может кординально изменить ситуацию в Сирии при чем в лудшую сторону
==========
В лучшую сторону там уже ничего не изменишь.... столько лет воюют. А если Асад уйдет в результате почетной капитуляции - меньшинства жалко. Придут очередные "умеренные сунниты", христиан и алавитов быстренько зачистят. Ну тех, кто не успеет свалить к соседям/в Израиль.
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9
Наив Ный , 26 августа 2016 в 11:56
Да, Путин с Крымом очень "удачно" провернул - последствия этого "гениального" шага нарастают, кульминация - впереди.
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4
Сергей Булавский , 26 августа 2016 в 12:39
Ясно одно: курдов и Асада в очередной раз "слили",
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0
Алексей НеВажно , 26 августа 2016 в 14:00
Кординально упрастили русский язык. Печально...
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12
Ашот Ибрагимов , 26 августа 2016 в 09:19
Павел Фельгенгауэр

«…но игиловцы (запрещенная в РФ экстремистская организация, - добавил модератор), скорее всего, как-то выживут и продолжат свои злодейства уже в качестве чисто террористической организации.»
==
Выжить, то возможно, выживут и злодейства продолжат… Вопрос только ГДЕ продолжат? Раньше говорили «спасибо партии за это»… А теперь кого благодарить надо будет?
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1
Сергей Булавский , 26 августа 2016 в 13:30
Нас ненавидит вся планета -
Спасибо ***** за это!
Ответить 
15
Алексей Неважно(Киев) , 26 августа 2016 в 09:28
Путин нарвался на такого же беса.как он сам,плюс с восточным колоритом.А Восток дело тонкое)))
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8
Алексей Неважно(Киев) , 26 августа 2016 в 09:32
И еще... что-то мне подсказывает,что весь план "замирения" с Путиным и последующим входом в Сирию не обошелся без Госдепа)))
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7
Карл Ленц , 26 августа 2016 в 09:32
Странно, что Россия никак не отреагировала на этот акт агрессии со стороны распоясавшейся турецко-натовской военщины.
Кроме позавчерашнего вялого и беззубого заявления МИД РФ, опубликованного к концу рабочего дня, никто даже не вякнул.
Ни Песков, ни Захарова, ни кто-либо другой - ни бэ, ни мэ, ни кукареку.
Захарова, правда, вчера на брифинге отвечала на вопросы по "Щиту Евфрата", но сама этой темы не поднимала.

Эх, Гондурас, Гондурас...
Где же твой рабочий класс ??
: ((
Ответить 
11
Валера Беспятов , 26 августа 2016 в 10:45
А как тут отреагируешь? Какие могут быть претензии к туркам?
- Володя, мы же союзники и друзья, мы вместе воюем с кровавыми гиловцами (запрещенная в РФ экстремистская организация, - добавил модератор), ты же сам говорил, помнишь? Или это такие странные поздравления с победой над нашим общим врагом? Ведь Россия в Сирии борется с международным терроризмом или это переводчик наврал?
Ответить 
5
Карл Ленц , 26 августа 2016 в 11:05
Да... Восток - дело тонкое... ©
Ответить 
0
Сергей Булавский , 26 августа 2016 в 13:32
У переводчиков уже ум за разум зашёл - пока одного Лаврова с его отповедью дебилам перевели...
Ответить 
15
vlad celler , 26 августа 2016 в 09:37
Вот вы мне,коренному Уралвагонзаводцу,можете просто и...гм...членораздельно сказать-кто сейчас наш друг-то ? Асад или Эрдоган ?
Ответить 
11
Ашот Ибрагимов , 26 августа 2016 в 09:52
VLAD CELLER , 26 августа 2016 в 09:37
Вот вы мне,коренному Уралвагонзаводцу,можете просто и...гм...членораздельно сказать-кто сейчас наш друг-то ? Асад или Эрдоган ?
==

Запросто! Только армия и флот…Но при абсолютно любых обстоятельствах,- Путин всех переиграл… Так прокатит?
Ответить 
9
vlad celler , 26 августа 2016 в 10:47
Ашот Ибрагимов , 26 августа 2016 в 09:52

Нет... Не въезжаю... кгхм...
Какая армия-то и флот? Российская? А в ней вообще офицеры есть, в армии-то российской?
Те, что воевали на Донбассе, в Сирии вот теперь.... Ихтамнеты.... Без знаков различия.... Например, в Российской Империи такие офицеры были?
:(((
Ответить 
5
Ашот Ибрагимов , 26 августа 2016 в 11:26
Эт не я ,Влад, это российское сокровище изрекло… Типа »…друзей, -я сам себе товарищ»…
==


«МОСКВА, 16 апреля. В ответ на вопрос ветерана Великой Отечественной войны про союзников России в ходе "прямой линии" президент РФ Владимир Путин, процитировал императора Александра III и в шутку заявил, что у России есть только два союзника - армия и флот.»
http://www.rosbalt.ru/main/201...
Ответить 
1
Сергей Булавский , 26 августа 2016 в 13:33
Если кратко: друг уркагана - уркаган... До первой стрелки...
Ответить 
5
Карл Ленц , 26 августа 2016 в 09:55
"Боливар не вынесет двоих", это же очевидно.
: ((
Ответить 
8
Игорь Игорь , 26 августа 2016 в 10:00
В телеке на первом канале об этом рассказывают...только следить успевать сложно- быстро уж они там мнение меняют.
Ответить 
7
vlad celler , 26 августа 2016 в 10:43
Игорь Игорь , 26 августа 2016 в 10:00
В телеке на первом канале об этом рассказывают...только следить успевать сложно- быстро уж они там мнение меняют.

К сожалению,у меня нет телевизора...Вообще...Уже несколько лет...
Все новости в стране и в мире-только из инета(причем российские СМПроп-ы ...как бы это помягше....игнорируются,поскольку там 100-проценнтая ложь в режиме 7/24 - по моему оценочному мнению,разумеется..)
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12
Виктор Алексеев , 26 августа 2016 в 10:06
VLAD CELLER, 26 августа 2016 в 09:37
"Вот вы мне, коренному Уралвагонзаводцу, можете просто... сказать-кто сейчас наш друг-то?"
Странно, что вы не знаете кто ваш друг. Уже всем давно известно: лучший друг уралвагонзаводцев В.В.Путин. Вы даже готовы были смертным боем драться за него на улицах столицы.
Ответить 
4
vlad celler , 26 августа 2016 в 10:39
Виктор Алексеев , 26 августа 2016 в 10:06
:(((((((((((((((((((((
Ответить 
13
Ratus Lab , 26 августа 2016 в 10:44
У России два врага - чернослив и курага...
Ответить 
2
Карл Ленц , 26 августа 2016 в 10:58
+100500
Ответить 
12
Анатолий Прокопьев , 26 августа 2016 в 11:36
Мне вот интересно, на какие шиши воюет этот Асад? Война идет уже 5 лет, страна разрушена, все, кто мог, убежали, а ресурсы для войны все еще не закончились..
А ведь война - это очень затратное дело, прибыль она не приносит, так за чей счет "банкет"? Оппозиция понятно откуда берет финансы - С.Аравия может финансировать хоть сто лет.. А Асада кто содержит? Иран? Так там не очень большие ресурсы.. Выходит, что Россия? Больше некому.. Т.е мы содержим войну в Украине, войну в Сирии и при этом шахтеры голодают? Так скоро все будут голодать..
Ответить 
6
El Magnifico , 26 августа 2016 в 13:04
...при этом шахтеры голодают? Так скоро все будут голодать..
_________

Ага, а Путин прям аж весь испереживался за шахтеров.
Ответить 
0
Рустам Латыпов , 26 августа 2016 в 16:03
Знать бы кого мы еще кроме Асада содержим? Однако, богатые мы люди, только вот нашими деньгами совсем другие распоряжаются.
Ответить 
6
Алексей Неважно(Киев) , 26 августа 2016 в 09:42
Интересно,не сдал ли Путин билет на футбол ,место рядом с Эрдоганом, на 31е?)))
Ответить 
8
Stanislaw Galizki , 26 августа 2016 в 10:30
Глядя на всё это, понятно, что Израиль сделал бы огромную глупость, коли поддался бы на уговоры вернуть Голаны Сирии...
Ответить 
7
Карл Ленц , 26 августа 2016 в 10:47
Предлагаю гневно осудить и заклеймить позором турецких агрессоров.
: ((
Ответить 
10
Motors59 1 , 26 августа 2016 в 10:47
Эрдоган облапошил ,,лучшего друга,, как сам захотел и самое главное назад не повернуть,месяц назад в десны целовались.Остается ,,лучшему другу,, как я подозреваю,начать свою наземную операцию.Будем посмотреть.
Ответить 
5
жора рашпиль , 26 августа 2016 в 10:49
Ну, вот... Опять помидоры запретят. Или Асада сдадут?
Ответить 
1
Gabdulla Isakaev , 26 августа 2016 в 13:05
Не запретят, Жора, помидоры. Они договорились, как молотов с риббентропом - туда ходи, сюда не ходи, снег башка падать будет!
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