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При поддержке ударов артиллерии и истребителей-бомбардировщиков F-16 турецкий спецназ и десяток-другой танков перешли сирийскую границу. Турецкие военные по приказу президента Эрдогана выбили боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) из приграничной зоны и города Джалабрус. Другая цель операции, по словам Эрдогана, — вытеснить отряды курдской народной самообороны (YPG) на восток, за реку Евфрат.

При поддержке турецких танков в Джалабрус вошли бойцы сирийской оппозиции под флагом Свободной сирийской армии (ССА). Вашингтон всецело поддержал турецкое наступление: Американские беспилотники помогали корректировать турецкий огонь, американские боевые самолеты были готовы включиться в дело в любой момент, а американские советники участвовали в планировании операции турецкой армии «Щит Евфрата». По мнению Вашингтона, Турция берет, наконец, под контроль границу.

По сообщениям из информированных турецких источников, Эрдоган уже давно требовал от своих военных перейти границу, чтобы установить некую буферную приграничную зону-убежище для беженцев и заодно для отрядов сирийской оппозиции, а также не дать отрядам YPG перейти Евфрат, чтобы связать два основных курдских анклава на севере Сирии в единое курдское протогосударство.

До недавнего времени турецкий Генштаб отказывался напрямую вмешиваться в сирийскую гражданскую войну без специальной резолюции Совбеза ООН. Но после неудачной попытки переворота в прошлом месяце и последовавшей за ним волны репрессий Генштаб утратил политическую самостоятельность. Операция «Щит Евфрата» доказывает, что турецкая армия — вторая по численности в НАТО — теперь в полном распоряжении правящих исламистов. Турецкая оппозиция (кроме курдов) поддержала операцию.

После 24 ноября прошлого года, когда был сбит российский Су-24, турецкие F-16 остерегались залетать в сирийское воздушное пространство, чтобы не попасть под возможный удар возмездия. Но после встречи Владимира Путина и Эрдогана в Питере и восстановления отношений опасения развеялись.

В ходе военно-политических российско-турецких переговоров после саммита Москва, как сообщают, требовала от Анкары закрыть, наконец, границу и перекрыть кислород сирийской оппозиции, чтобы можно было взять Алеппо и Идлиб и закончить гражданскую войну победой. И вот турки решительно взялись выполнять запрос, но явно не так, как надеялись у нас. Похоже, Москва сама дала карт-бланш Эрдогану на вторжение под предлогом «закрытия границы». Боевиков ИГ действительно изгоняют, но их место занимают не курды и не сторонники Башара Асада, а сирийская оппозиция, с которой, собственно, и сражаются российские военные и их местные союзники.

Операция «Щит Евфрата», кажется, привела и Москву, и Дамаск в замешательство. В Дамаске объявили, что, мол, громить террористов это здорово, но надо запрашивать разрешение у официальных властей. Российский МИД выразил обеспокоенность. Глава представительства сирийского Курдистана в Москве Роди Осман обвинил Анкару в нарушении «сирийского суверенитета» и в стремлении создать на севере Сирии зону, «наводненную террористами». По словам Османа, в Джалабрус вошли под брендом ССА боевики различных сирийских «террористических группировок» — в том числе бывшего фронта «Джебхат ан-Нусра» (недавно переименован в «Джебхат Фатах аш-Шам» и запрещен в РФ). В прошлом феврале, когда в Москве было открыто курдское представительство (по сути, неофициальное посольство), Осман заявил, что Россия обещала защищать курдов в случае прямого турецкого вмешательства. Пока, впрочем, Москва, кажется, склонна выжидать, как дальше будет развиваться операция.

Похоже, территориальные цели операции «Щит Евфрата» ограничены, но даже это существенно меняет общую ситуацию. К северу от Алеппо у антиасадовской сирийской оппозиции теперь появляется надежный приграничный плацдарм, сразу под американской и турецкой вооруженной защитой. Кажется, в этом районе de facto устанавливается бесполетная зона, куда нет доступа ни ВКС РФ, ни асадовской авиации. В этой ситуации о военном разгроме оппонентов Асада и о победе в гражданской войне можно забыть после года, как оказалось, бесполезных усилий ВКС, жертв и расходов. Союз с Ираном, с проиранским шиитским ополчением и с обломками Арабской Сирийской Армии режима Асада оказался малодееспособным. Эрдоган, похоже, обвел Путина вокруг пальца, отвлек его внимание от Сирии разговорами о «Турецком потоке» и дружбе, а потом неожиданно поставил перед неприятным фактом. Было, надо думать, глупо надеяться, что с Эрдоганом (сам исламист и опирается на исламистов-суннитов, а также на турецких националистов) можно как-то договориться о сохранении у власти Асада и алавитского меньшинства. Для Эрдогана такое решение было бы политическим, если не физическим самоубийством.

Теперь можно предположить, что Асада (и Путина) будут принуждать к мирному политическому урегулированию в форме почетной капитуляции: через переходное правительство, отстранение президента Сирии и передачу власти представителям суннитского большинства. Сирийская оппозиция через закрепленный за ними участок границы будет получать устойчивый поток снаряжения и вооружения, что гарантирует войне кровавый тупик. При этом ИГ действительно ждет военный разгром общими усилиями, но игиловцы, скорее всего, как-то выживут и продолжат свои злодейства уже в качестве чисто террористической организации.