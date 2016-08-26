Политика
2663 «Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
Российские правозащитники обратились к президенту МПК Крэйвену
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Президенту Международного Паралимпийского комитета
сэру Филипу Крэйвену
Открытое обращение
Уважаемый господин Крэйвен!
Как руководители российских неправительственных правозащитных организаций, которые не только критикуют действия государства против наших граждан, но и регулярно оспаривают эти действия в ЕСПЧ, мы имеем моральное право сказать, что сейчас права наших граждан — более двухсот спортсменов паралимпийцев — нарушает международная организация. Это нарушение еще можно предотвратить. Возможны компромиссы.
Недопустимо, чтобы жертвами спортивной бюрократии оказались ни в чем не повинные люди — спортсмены, которых никто ни в чем даже не обвинял.
Эту ситуацию необходимо исправить.
Вы, господин Крэйвен, говорите о существовании государственной машины, оказывающей воздействие на российский спорт. В этом мы с вами не спорим. Но почему Вы на этом же основании (влияния государственных органов) не исключаете из МПК китайский, северо-корейский, саудовский и многие другие комитеты. Это очевидный двойной стандарт. В результате попираются основные общечеловеческие ценности.
Истории известны печальные примеры, когда невинные граждане несли жестокое наказание за преступные действия государств. Подчас эти жертвы были неизбежны. Важно, однако, предпринимать все усилия, чтобы избежать таких неоправданных жертв.
Нельзя привлекать к коллективной ответственности невиновных людей. Это принцип, которого мы придерживаемся всю жизнь. Мы постоянно добиваемся от российских государственных органов соблюдения этого принципа, и международные организации тоже должны ему следовать.
Мы уверены, что в данном случае компромисс необходим.
26 августа 2016
Председатель Московской Хельсинкской группы, Людмила Алексеева
Член Московской Хельсинской группы, Валерий Борщёв
Член Совета Правозащитного центра «Мемориал», Председатель Комитета «Гражданское содействие», Светлана Ганнушкина
Исполнительный директор Международного общества «Мемориал», Елена Жемкова
Председатель Общественной комиссии по сохранению наследия академика Андрея Сахарова, Сергей Ковалев
Член Совета Правозащитного центра «Мемориал», Олег Орлов
Исполнительный директор Движения «За права человека», Лев Пономарёв
Председатель Правления Международного общества «Мемориал», Арсений Рогинский
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