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Политика

2663 «Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»

Российские правозащитники обратились к президенту МПК Крэйвену

26.08.2016 Теги: допинг, открытое письмо, паралимпийцы, права человека, правозащитники, скандал


Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Президенту Международного Паралимпийского комитета
сэру Филипу Крэйвену

 

Открытое обращение

Уважаемый господин Крэйвен!

Как руководители российских неправительственных правозащитных организаций, которые не только критикуют действия государства против наших граждан, но и регулярно оспаривают эти действия в ЕСПЧ, мы имеем моральное право сказать, что сейчас права наших граждан — более двухсот спортсменов паралимпийцев — нарушает международная организация. Это нарушение еще можно предотвратить. Возможны компромиссы.

Недопустимо, чтобы жертвами спортивной бюрократии оказались ни в чем не повинные люди — спортсмены, которых никто ни в чем даже не обвинял.

Эту ситуацию необходимо исправить.

Вы, господин Крэйвен, говорите о существовании государственной машины, оказывающей воздействие на российский спорт. В этом мы с вами не спорим. Но почему Вы на этом же основании (влияния государственных органов) не исключаете из МПК китайский, северо-корейский, саудовский и многие другие комитеты. Это очевидный двойной стандарт. В результате попираются основные общечеловеческие ценности.

Истории известны печальные примеры, когда невинные граждане несли жестокое наказание за преступные действия государств. Подчас эти жертвы были неизбежны. Важно, однако, предпринимать все усилия, чтобы избежать таких неоправданных жертв.

Нельзя привлекать к коллективной ответственности невиновных людей. Это принцип, которого мы придерживаемся всю жизнь. Мы постоянно добиваемся от российских государственных органов соблюдения этого принципа, и международные организации тоже должны ему следовать.

Мы уверены, что в данном случае компромисс необходим.

26 августа 2016

Председатель Московской Хельсинкской группы, Людмила Алексеева
Член Московской Хельсинской группы, Валерий Борщёв
Член Совета Правозащитного центра «Мемориал», Председатель Комитета «Гражданское содействие», Светлана Ганнушкина
Исполнительный директор Международного общества «Мемориал», Елена Жемкова
Председатель Общественной комиссии по сохранению наследия академика Андрея Сахарова, Сергей Ковалев
Член Совета Правозащитного центра «Мемориал», Олег Орлов
Исполнительный директор Движения «За права человека», Лев Пономарёв
Председатель Правления Международного общества «Мемориал», Арсений Рогинский


46 комментариев

-7
ban kok , 26 августа 2016 в 13:04
Поддерживаю!
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9
Алексей Неважно(Киев) , 26 августа 2016 в 13:13
Не поддерживаю
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-11
ban kok , 26 августа 2016 в 13:25
Алексей Неважно(Киев) , 26 августа 2016 в 13:13
*******************
Ваше право!

На мой взгляд это дело совести и человечности каждого человека. Тут уже много про это дисскутировали и ничего нового добавить никто уже не может. Хотя наверное опять сейчас начнут перемывать кости тем же спортсменам - ребят не забывайте что огромная их часть не имеет к этому никакого отношения!
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8
Алексей Неважно(Киев) , 26 августа 2016 в 13:35
Огромная часть россиян, как минимум 86% , имеет отношение к убийствам украинцев.
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11
Юрий . , 26 августа 2016 в 14:03
Граждане правозащитники и все-все-все, стоны на тему "А вот другие может тоже допингуют, а нам чо нельзя?" смешны и постыдны! Это как все равно пойманный за руку вор будет кричать, что вот может вон те граждане тоже может быть воруют, а наказываете вы только меня. Произвол! Вяжите и их! Потом докажите!
Граждане правозащитники, наказывают тех кто попался. РФ попалась на гос. поддержке допинга, ее и наказали. Попадутся другие, накажут и других. Спортсменов конечно жаль, но вопросы почему их отстранили надо задавать не в МОК и МПК, а Кремлю. Напишите путину открытое письмо! Пускай объяснит почему и как государство Россия, подставило и опозорило спортсменов России. Что слабо?
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-6
Роман Самородов , 26 августа 2016 в 15:18
Пускай сначала МОК и МПК объяснят как государство Россия подставило и опозорило спортсменов. С доказательствами (видео, фото, фамилии действующих лиц). Что слабо?

Или язык в ж. засунули как в случае с боингом?
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2
Andrey Sayko , 26 августа 2016 в 15:44
Роман Самородов, 26 августа 2016 в 15:18
------
Сам себя родил - сам себе u отвечайте, вунув язык из ...опы.. :)))
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-1
Роман Самородов , 26 августа 2016 в 15:52
Любить Украину на много приятней из США, да?
Ответить 
-2
Кузнецов Андрей , 26 августа 2016 в 14:23
воздержался
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3
Ярослав Деньщиков , 26 августа 2016 в 15:04
Фэйсбук, Аркадий Бабченко, сегодня. Прочтите, там все понятно написано.
Ответить 
3
Анатолий Прокопьев , 26 августа 2016 в 13:22
Все плохо.. Цугцванг какой-то..
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14
Ирина Шергина , 26 августа 2016 в 13:40
Перевод стрелок на Китай очень поможет российско-китайским отношениям. Это ведь надо какой же государственной мудростью обладать, чтобы просить выбить два глаза соседу... Русские, помнится, обожают хвалиться своим презрением к доносительству и закладыванию товарищей. Так в данном тексте есть все: и отчаянная дурость, и подлый, по их собственным меркам, перевод стрелок на китайцев, северокорейцев и кого там еще, последних стран, сохранивших хоть какое-то подобие добрососедства с РФ. Ну просто браво.
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-4
Роман Самородов , 26 августа 2016 в 15:20
Общество Мемориал - к нему вопросы. Те ещё нехорошие люди.
Ответить 
0
Вадим Галенский , 26 августа 2016 в 15:52
ИРИНА ШЕРГИНА
Русские, помнится, обожают хвалиться своим презрением к доносительству и закладыванию товарищей.
******************
Граждане РФ любят хвалиться,а точнее кичиться,всем на свете,такое хвастливое население ещё поискать надобно. Но против фактов не попрёшь. Московию с давних времён иностранцы называли страной доносителей,таких любителей стучать и закладывать своих ближних,свет ещё не видел и не по пустякам каким-то,а по вопросам жизни и смерти. Есть замечательное восспоминание маркиза де Кюстина,как в 1837 году император Николай I,наградил простую крепостную бабу медалью,за то что она умышленно выдала своего сбежавшего из рекрутов сына,полиции и которого конечно приговорили к шпицрутенам,скорее всего со смертельным исходом !!! Так что традиции стукачества в Московии не при коммунистах появились,тут всё куда хуже...
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10
Green Wolf , 26 августа 2016 в 13:48
Правозащитникам гораздо разумнее было бы побеспокоиться о рядовых инвалидах, проживающих в России.
Вообще, это дикость - гордиться регулярным первым общекомандным местом на Паралимпиаде в то время, как в стране ничего не делается в плане повышения качества жизни инвалидов. Ни бионических протезов, ни доступной среды...
Так что я поддерживаю решение об отсранении. Не нужна такая показуха, которая снова ляжет бальзамом на почву госпропаганды без всякой реальной помощи нуждающимся.
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15
Евгений Ковальски , 26 августа 2016 в 13:52
... известны печальные примеры, когда невинные граждане несли жестокое наказание за преступные действия государств."

Только не надо ля-ля. Как за Путина голосовать, так 51%, Крым воровать и людей в Украине убивать - 86%. Допинг жрать 90%. На митинги не выходить и фермеров, дальнобойщиков не поддерживать 99,99999%
Как нести за всё это ответственность, как схватили за конкретную задницу и призвали к ответу - мы ни при чём.
Каждый конкретный гражданин, даже если НЕ голосовал за Путина, после избрания его президентом ответственен за его действия или за действия его чиновников в точно такой же степени, что и голосовавший ЗА Путина гражданин. Это юридическое правило. Вы не можете, имея паспорт гражданина РФ на словах заверять, что вы не гражданин РФ. Если вы не согласны, пожалуйста - меняйте гражданство или проводите досрочные перевыборы президента. Но ровно до дня выборов данная политика - это политика и ответственность каждого гражданина РФ, распределяемая равномерно на каждого совершеннолетнего жителя страны.
То, что у вас во власти 1 и тот же человек на протяжении 17 лет, коррупция, которая является следствием деятельности этого высокопоставленного вами гражданина, это не вина некой международной организации и не вина сэра Филипа Крэйвена. Это вы слабаки и лопухи.
Ответить 
-10
ban kok , 26 августа 2016 в 14:03
Евгений Ковальски , 26 августа 2016 в 13:52
********************
Для уточнения: Вы же осознаете что ваша "теория" применима не только к русским, но и к тем же украинцам и сомалийцам или сирийцам?
Ответить 
9
Евгений Ковальски , 26 августа 2016 в 14:35
Конечно. И это не теория, это юридическое правило, не мною придуманное. Как то читал про какого-то политика в США. Так вот он говорит, на выборах вы рекламируете своего кандидата в президенты, противника можете поливать грязью, обвинять во всех грехах и даже обзывать нехорошими словами, но после выборов, если вы проиграли, вы принимаете поражение и уважительно, с первого дня после инаугурации говорите: это наш президент. Теперь вы в одной лодке в вашим президентом, вы делегировали ему свои полномочия, даже если вы этого не хотели. Так устроены выборы и лучше ничего не придумано.
Да, сегодня Путин В. В. наш президент. И мы отвественны за его действия. Но есть цивилизованные способы приструнить зарвавшегося чиновника: импичмент, суд в Гааге, досрочные выборы.
В Украине были не согласны называть Януковича "Наш президент" после известных событий, - смотрите что сегодня... Каддафи, Милошевич, Гитлер... У всех своя судьба, но ответственны за их действия все граждане в равной степени, пока они у власти.
Яркий пример - выплаты Германией средств странам, пострадавшим от войны (репарации). Никто в Германии не говорил: "А я платить не буду, потому что не голосовал за Гитлера"... или " Я не жрал и никому не подкладывал допинг". Вынь да положь как говорится, молча, свою ответственность.
Ответить 
-8
Vladimir Sokolov , 26 августа 2016 в 14:51
Евгений Ковальски , 26 августа 2016 в 14:35
В Украине были не согласны называть Януковича "Наш президент" после известных событий,
-------------------------
У вас есть точная информация о количестве этих несогласных по Украине до известных событий? Киев - не вся Украина, как и Москва не вся Россия. А не из-за таких ли вот "неопровержимых" и "праведных" концепций и пожинает сейчас Украина плоды своей революции.
Ответить 
4
Васо Днепровский , 26 августа 2016 в 15:18
А не из-за таких ли вот "неопровержимых" и "праведных" концепций и пожинает сейчас Украина плоды своей революции.
---
Ну и конечно же прямое агрессивное вмешательство России во внутренние дела Украины тут совершенно не имеет значения.
Ответить 
-5
Роман Самородов , 26 августа 2016 в 15:32
https://www.youtube.com/watch?...

Только ли России?

Видео тебе, чтобы ты там на Днепре знал и гордился, что твой президент - Байден.
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2
Васо Днепровский , 26 августа 2016 в 15:38
Роман, вот когда вы покажете видео о том, что американские войска действуют на территории Украины и убивают граждан моей страны, тогда и продолжим беседу.
Ответить 
1
Васо Днепровский , 26 августа 2016 в 15:40
И еще - тыкать своему собутыльнику будете, распивая пузырек "Боярышника"...
Ответить 
0
Роман Самородов , 26 августа 2016 в 15:58
Когда ты покажешь видео о том, как российские войска в количестве 60000 человек (как говорит Петро) действуют на территории Украины и убивают граждан твоей страны, тогда и будешь беседы вести.

А пока марш за сбором фактов а не слухов.
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-1
F IN , 26 августа 2016 в 15:37
Яркий пример - выплаты Германией средств странам, пострадавшим от войны (репарации). Никто в Германии не говорил: "А я платить не буду, потому что не голосовал за Гитлера"... или " Я не жрал и никому не подкладывал допинг". Вынь да положь как говорится, молча, свою ответственность.
=====
Поздравляю, с вопросом коллективной ответственности нации вы стоите на одинаковой позиции с Кауфманом (стерилизация немцев после войны). Как и "какой-то политик в США". Так что можете смело считать себя приверженцем в этом гордых расистских идей))
И да, такого юридического правила нет. Оно где-то записано?
Очень полезно почитать про коллективную ответственность.
http://www.rd-zeitung.eu/obzor...
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-5
Vladimir Sokolov , 26 августа 2016 в 14:40
Евгений Ковальски , 26 августа 2016 в 13:52
Каждый конкретный гражданин, даже если НЕ голосовал за Путина, после избрания его президентом ответственен за его действия или за действия его чиновников в точно такой же степени, что и голосовавший ЗА Путина гражданин. Это юридическое правило.
--------------------
Браво ! Классическая теория ортодокса-русофоба. Кстати, судя по ней Юрий СалоШпеков тоже виновен во всем происходящем. Почему ему ставите плюсики?!
Ответить 
4
Евгений Ковальски , 26 августа 2016 в 14:48
Vladimir Sokolov ,
Браво ! Классическая теория ортодокса-русофоба."

Вряд ли тот политик, пример которого я привёл - ортодокс-русофоб.
Тем более вряд ли, что все граждане Германии, согласившиеся на репарации, которые в свою очередь шли из бюджета страны, а значит из налоговых выплат, т. .е. из кармана каждого немца - ортодоксы-русофобы. Тогда русские - марсиане.
Ответить 
-1
Роман Самородов , 26 августа 2016 в 15:22
Да мы не против ответственности. НО:
- ответственность не может быть коллективная
- вина должна быть доказана хоть в каком-то суде
Ответить 
8
Володимир С , 26 августа 2016 в 14:14
А нарушать право украинцев на жизнь можно???Правозащитники?Нет.Дебили,...(с)
Ответить 
4
Юрий . , 26 августа 2016 в 14:27
Володимир С , 26 августа 2016 в 14:14

Да, все верно, почти каждый день на территории Восточной Украины от рук граждан России, вооруженных и направленных туда Россией, погибают граждане Украины.
Граждане правозащитники, не подскажете, в какое место вы засовывает свои языки, глядя на это? Где возмущенные письма, с требованием к Кремлю прекратить эту бойню?
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2
Фотий Ту , 26 августа 2016 в 14:23
"Истории известны печальные примеры, когда невинные граждане несли жестокое наказание за преступные действия государств. Подчас эти жертвы были неизбежны".
...А вот откуда им знать, а вдрух Мама-Ыстория, увидев нынешний "печальный пример" решила, што как раз подоспело очередное время "подчас".
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6
Lado Rachveli , 26 августа 2016 в 14:31
Было бы не только разумнее, но и гуманнее подать свой правозащитнический писк в пользу тех же шахтёров или фермеров, а не лакействовать перед власть предержащими.
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7
Владимир Горницкий , 26 августа 2016 в 14:40
одозреваю, что уважаемые правозащитники не знают, что в истории современного Олимпийского движения уже не раз были случаи, когда спортсмены несли ответственность за действия своих правительств.
В 1920 году на первые послевоенные Олимпийские игры не была допущена команда Германии - в качестве наказания за развязывание I мировой войны. В 1964 году на Олимпийские игры не пустили команду Индонезии (за то, что власти страны перед этим не разрешили въезд намеждународные соревнования спортсменам Израиля) и Южной Африки (за политику апартеида в этой стране). Причем Южная Африка была полностью выключена из меирового спорта почти 30 лет. В Рио не пустили команду Кувейта - за какое-то вмешательство властей в спортивные дела. Так что действия в отношении России - отнюдь не первый случай коллективного наказания спортсменов. Действительно, народы часто страдают из-за своих правительств. Причем часто эти страдания совершенно неоспоставимы с недопуском нескольких десятков или сотен человек на спортивные соревнования. Из-за своих правителей люди гибли сотнями тысяч и миллионами. Мне кажется, что сравнение ситуации со спортом наравне с такими ситуациями, на мой взгляд, недостойный полемический прием.
Не говоря уже о том, что народ несет ответственность за свое правительство. Причем спортсмены не могли не знать о госсистеме допинга - и молчали. То есть являются все-таки прямыми соучастниками, а не каким-то невинными жертвами. Даже так называемые "чистые" спортсмены.
Ответить 
1
Анатолий Прокопьев , 26 августа 2016 в 15:19
Владимир Горницкий и Евгений Ковальски - очень убедительно .. Присоединяюсь..
Ответить 
0
F IN , 26 августа 2016 в 15:44
Не говоря уже о том, что народ несет ответственность за свое правительство.
====
Говоря про ЮАР. Вы конечно в курсе, что Нельсон Мандела с вами категорически был бы не согласен)))
Ответить 
0
Владимир Горницкий , 26 августа 2016 в 15:48
Мандела протестовал против исключения ЮАР из МОК?
Ответить 
0
Нелюбитель Совка , 26 августа 2016 в 15:54
Зато Нельсон Мандела, сидючи в тюряге, думается, был очень не против бана спортсменов ЮАР, как составной части давления на режим апартеида, под которым он (режим) в конце концов сломался, что позволило вышеозначенному Манделе сменить камеру на президентский дворец. В возможность чего, надо думать, он и сам не особо верил.
Ответить 
0
F IN , 26 августа 2016 в 15:57
Мандела протестовал против исключения ЮАР из МОК?
====
Нет, я не про МОК. А про то, что придя к власти об объявил ЮАР страной белых и черных. Т.е. - никакой ответственности белых по апартеиду. Это к вопросу о вашей фразе про "отвечаем за правительство". Я же процитировал выше.
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2
Из старообрядцев. По маме Аввакум , 26 августа 2016 в 14:55
Это плохо. А больше ничего.
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