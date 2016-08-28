

Фото: Георгий Бородянский / «Новая газета»

Информация о том, что в райцентре Азово 26 августа будут бесплатно раздавать утят и цыплят, передавалась из уст в уста: команда готовить «списки нуждающихся» пошла по сельским ячейкам «Единой России», но была перехвачена коммунистами.

Для посвященных ничего удивительного в раздаче цыплят по этой партийной линии как бы и нет: на сайте местного отделения «ЕР» даже этих цыплят посчитали: «роздано более двух миллионов». Есть лишь одно «но» — выборное законодательство. 20 августа предвыборная агитация, не оплаченная из избирательного фонда, категорически запрещена.

К площадке напротив двухэтажного муниципального здания, где ожидалась раздача, народ стал подтягиваться минут за 45. Селяне приходили со своими коробками — маленькими (дар партии для себя) и большими (дар партии для юрлиц).

— Давать утят будут, — была уверена круглолицая женщина в толпе. — Какие цыплята в конце августа — они и до выборов не доживут.

— Да и утят поздновато, — согласилась соседка по лавочке в белой панаме.

— А кто должен привезти утят? — спрашиваю у ожидающих.

— Партийная организация, — разъясняет среднеазиат. — Хороший. Побольше птичек дают. Из города везут.

— «Единая Россия», — вздохнув, говорит со значением политически грамотная женщина. И уже без улыбки, гордо. — Хорошая организация, вступайте.

В Азовском немецком национальном районе не все жители знают название партии власти, хотя район считается одним из передовых по социально-экономическим показателям (образован в 1992 году, «активное финансовое содействие развитию» на первых порах оказывало на правительство Германии). Вместо «Единой России» тут говорят просто: «Та, которая за Путина» или «Та, которая сейчас».

…Народа тем временем собралось с коробками уже поболее сотни.

— Кто последний, девочки?

— Какая разница? По спискам будут давать.

— Уток уже поздно выращивать, и люди это понимают, но дают же бесплатно, — говорит мужчина со знанием дела. На интерес отвечает: 10 лет в советское время работал на птицефабрике.

— С утятами еще можно попробовать повозиться. А с цыплятами августовскими — анекдот. Есть категории яйца по весу: если больше 56 граммов — нормальное, продуктивное, из него можно вырастить бройлера. На подобные цели никто такое яйцо не даст: оно идет на воспроизводство стада. А пускают в раздачу — 45-48 грамм, из которого все равно ничего путного не получится. В советское время такие яйца вывозили с птицефабрик — или на свалку выбрасывали, или распродавали по символическим цена: 5 копеек голова. Люди их брали сотнями, потому что дешево.

— В этом году в апреле сюда уже привозили на раздачу цыплят. Я брал, но они до сих пор ни черта не выросли. Те, которых на птичьем рынке купил, — огромные, падают, не держатся на ногах, а эти — мелюзга. Может, вырастут на будущий год, но сколько корма на них уйдет, а он дорогой , зараза. Прошлогодние ихние подросли, но порода у них вроде как гончая: ноги длинные, как у страуса, тушка — маленькая, два часа их надо варить.

А народу все прибывает. Наконец, подъехал фургон — белый, запыленный, слегка, кажется, накренился от тяжести. Командует «парадом» невысокая женщина в темных очках – в походке видна властность и целеустремленность. Как веером, обмахивается списками. Кричит водителю: «Открывай!»

— Кто это? — спрашиваю столпившихся.

— Галина Николаевна Иванова. С недавних пор руководит районным отделением «Единой России».

Водитель достает с верхнего яруса пластмассовые ящики и выставляет вниз, выглядывают из-под краев желтые клювы и головы.

Галина Ивановны зычным голосом обращается к собравшимся:

— Коммунисты говорят, что мы даем только перед выборами. Это так или нет?

Одиночный выкрик: «Нет!»

— Обещала я вам, что мы привезем еще уток и цыплят? Так, дорогие мои, вы понимаете, что от вас требуется. Я проверю.



Фото: Георгий Бородянский / «Новая газета»

Сфотографировать Галину Николаевну не удалось — она стояла к народу спиной, глядя в списки, но попала в кадр ее дочь Давыдова Нина Анатольевна, которая стояла рядом и тоже руководившая раздачей (она – председатель районного исполкома «Единой России»).

— А как она может проверить? — спрашиваю у женщин, упаковывающих коробки с дарами.

— Так мы уже проголосовали.

— То есть как, ведь выборов еще не было?

— Ну, были предварительные встречи, собрания.

Подходят все новые и новые люди с большими коробками, приехавшие, как говорят, не только из Азовского, но и из соседнего Щербакульского района.

— А нам останется?

— Всем, кто есть в списках, — успокаивает их Галина Николаевна, мы пять тысяч штук привезли. На семью полагается по 10 штук. Но что мы молча стоим? Давайте поговорим о выборах. Выиграем мы у коммунистов?..



Фото: Георгий Бородянский / «Новая газета»

…Увлеклась Галина Николаевна, не заметив, как приблизился к толпе седой господин с бэйджиком ОБСЕ. Г-н Вольфганг Граф фон Шметтау, наблюдатель на выборах, был несколько растерян. От комментариев отказался, но передал мне визитку.

«Он комментировать сейчас не имеет права», — пояснила девушка-переводчица.

Тут наблюдателя схватил под локоть Сергей Берников, первый замглавы администрации, а в недавнем прошлом — председатель районного отделения «ЕР» и директор муниципального здания, на площади перед которым проходила агитационная акция.

— То, что здесь происходит, — многолетнее мероприятие. Я вам сейчас это докажу, покажу буклетики, — проговорил он и повел высокого гостя в свой бывший кабинет на втором этаже.

Журналистам присутствовать на демонстрации доказательств не разрешили.

Тогда я отправился в райком компартии. Мне было интересно понять, кто подсказал наблюдателю ОБСЕ время и место политической акции.

— Не мы, — развел руками секретарь районного отделения КПРФ Виктор Шоль. — Это председатель районного избиркома пригласил его. Я только пригласил его в штаб партии. Ну и по дороге рассказал ему, что тут у нас происходит.

Какие выводы сделает «долгосрочный наблюдатель» (так написано в визитке) из увиденного и услышанного и что передаст ОБСЕ — остается только гадать.

Омская область