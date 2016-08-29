Политика
107 Донбасские пленники
Правозащитники потребовали от властей Украины освободить тайных узников СБУ
Подвал для пленных. Фото: Юлия Полухина, «Новая газета»
Служба безопасности Украины по-прежнему практикует тайное содержание под стражей. Об этом в письме главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу сообщили представители международных организаций Human Rights Watch и Amnesty International.
По словам правозащитников, по меньшей мере пять человек тайно удерживаются в харьковском управлении СБУ. Причем трое из них находятся там уже более 17 месяцев. Этот факт стал известен по итогам интервью с недавно освобожденными пленниками.
В июле этого года HRF и Amnesty International уже сообщали о длительном незаконном содержании людей под стражей, как украинскими властями, так и сепаратистами из ДНР и ЛНР в докладе «Вас не существует». Тогда же правозащитники встречались с Матиосом, где передали ему список из 16 человек, удерживаемых харьковским управление СБУ.
Военный прокурор Украины взял расследование под личный контроль. За две недели до обнародования того доклада СБУ отпустила 13 человек, в том числе, женщину. Официально ни факт их задержания, ни факт освобождения этих людей так и не были признаны.
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«Не признано и существование самой проблемы насильственных исчезновений со стороны СБУ. Упорное отрицание насильственных исчезновений способствует формированию атмосферы беззакония и устойчивому сохранению безнаказанности за грубые нарушения прав человека», — отмечает старший исследователь HRF по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина.
Большинство из отпущенных на свободу фигурировали в списке, который был передан Матиосу. В августе пятеро из них дали интервью правозащитным организациям, где рассказали подробности своего содержания. На основании их свидетельств подтверждается практика насильственных исчезновений «когда сотрудники СБУ забирали человека из суда или СИЗО после того, как суд выносил решение об их освобождении из-под стражи, либо похищали из дома».
Более того, в письме Матиосу правозащитники изложили сведения, согласно которым сотрудники спецслужбы скрывали своих пленников от официальных лиц и иностранных делегаций. Так, персонал харьковского управления СБУ временно переводил их из камер во время проверок и указывал подставные имена при направлении в медучреждения тех, кто нуждался в экстренной помощи.
Теперь представители Human Rights Watch и Amnesty International обращаются в военную прокуратура Украины с просьбой добиться освобождения людей, которые все еще тайно содержатся под стражей, а также привлечь к ответственности причастных к такой практике.
«В зависимости от контекста насильственные исчезновения могут квалифицироваться как военные преступления или преступления против человечности. Государство обязано осуществлять предупреждение, расследование и уголовное преследование по всем фактам насильственных исчезновений», — отмечают в письме правозащитники.
Трое из пятерых проинтервьюированных заявили, что заинтересованы в привлечении к ответственности людей, которые их похитили и незаконно удерживали. HRW и Amnesty International предоставили военной прокуратуре их имена и основные факты по каждому случаю.
«Нас тревожит судьба этих трех человек, тем более с учетом того, что им угрожали последствиями в случае предания гласности их тайного содержания под стражей», — заявила Локшина.
Представители HRW попросили Матиоса обеспечить безопасность освобожденных и оградить их от притеснений и запугиваний со стороны других украинских силовых ведомств.
Напомним, помимо HRW и Amnesty мониторинг соблюдения прав человека также ведут на Украине миссии ООН, ОБСЕ и Красного креста. Особое внимание у международных организаций вызывает ситуация с правами человека в Донбассе.
В последнем докладе миссии ООН, в частности, сообщалось о десятках случаев похищений, незаконных удержаний, физических Пыток, грабежах мирного населения со стороны представителей вооруженных группировок ДНР и ЛНР. Инспекторы ООН фиксировали жалобы гражданского населения и на действия Украинских силовиков.
По ту и эту сторону. Спецкоры «Новой газеты» провели месяц, объезжая города и поселки вдоль линии фронта на территориях под контролем армии Украины и ДНР
«Новая газета» расследовала и подробно описывала преступления пророссийских боевиков и украинских военных в отношении мирного населения.
Автор
Ольга Просвирова
глава службы информации
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