Политика / Выпуск № 95 от 29 августа 2016
149 Самый жирный округ
В Черемушках за голоса столичной интеллигенции борются беспартийный выдвиженец партии власти с рекордным предвыборным бюджетом и сразу два кандидата от оппозиции
В 209-м Черемушкинском одномандатном избирательном округе в Москве живет значительная часть столичной интеллигенции, сотрудники Академии наук, Московского государственного университета, представители среднего класса и бизнес-элиты. Им предлагается выбрать депутата в Государственную думу из 18 кандидатов, включая беспартийного врача, представляющего «Единую Россию», и двух не сумевших договориться друг с другом оппозиционеров — от «Парнаса» и «Яблока». «Новая» выяснила, как фавориты предвыборной гонки ведут свои кампании.
Врач и «фронтовик»
Беспартийный хирург Дмитрий Морозов готов вложить в кампанию 35 миллионов рублей
При беглом осмотре территории округа заметить следы предвыборной кампании трудно. Лишь около станции метро «Калужская» попадается одинокий куб детского хирурга Дмитрия Морозова «Здоровье граждан — благополучие страны!». В углу куба притаился маленький значок «Единой России», рядом в теньке дремлют дежурные агитаторы. В предвыборной газете доктора Морозова нет ни одного логотипа «ЕР», но вместе с ней волонтеры выдают листовку с «программным заявлением Московского отделения «Единой России» «На благо Москвы, в интересах москвичей». Заглавие листовки в сочетании с белым халатом кандидата заставляет вспомнить фразу «И тебя вылечат, и меня вылечат…».
В мае Морозов выиграл праймериз «Единой России», хотя сам членом партии не является, но зато активно сотрудничает с Общероссийским народным фронтом. Попытки связаться с Морозовым через пресс-службу «ЕР» предсказуемо заканчиваются ничем, но мне все же удается встретиться с самым «дорогим» кандидатом в России (предвыборный бюджет 35 млн рублей при максимально разрешенных 40 млн) на его встрече с агитаторами в Теплом Стане. Актовый зал полон восторженных пенсионеров, хотя харизмой кандидат не отличается, речь оригинальностью тоже не блещет:
— Мы ведь все это делаем не ради каких-то черных лимузинов и кожаных кресел, а чтобы помочь людям, исчерпать все возможности что-то изменить к лучшему.
После окончания речи многочисленные бабушки в шляпках кидаются фотографироваться к кандидату, ругаясь и отпихивая друг друга. И вот тут я понимаю причину восторженности пенсионеров — после торжественного фотографирования они разбиваются на группы, судя по всему, по районам. У руководителя каждой группы в руках список и пачка конвертов, зычно на весь зал оглашаются фамилии счастливцев, они получают конверт и отходят в угол, перешептываясь.
Заинтригованная предвыборной технологией, я обращаюсь к самому Дмитрию Анатольевичу (у беспартийного кандидата Морозова даже имя оказывается партийным):
— В рамках вашей кампании предусмотрено денежное поощрение волонтеров?
— Какое денежное поощрение? У меня все работают бесплатно, это волонтеры-активисты из «Народного фронта».
При упоминании конвертов кандидат меняется в лице и, предложив пообщаться в другой день, спешно исчезает на вторую встречу с волонтерами.
Соперники Морозова в один голос утверждают, что он старается не акцентировать внимание избирателей на то, что его кампания связана с партией власти. Решение разумное, если вспомнить, что на выборах мэра в 2013 году в Гагаринском муниципальном округе (часть нынешнего 209-го избирательного округа) победил Алексей Навальный с результатом 38,5%.
Кандидаты из девяностых
На фоне кандидатов от «Родины», «Справедливой России», «Патриотов России», «Зеленых», ЛДПР, «Гражданской силы», «Коммунистов России» и шести самовыдвиженцев, признаки активности которых в округе практически незаметны, выделяется действующий депутат Госдумы от КПРФ Владимир Родин. Впрочем, и его популярность преувеличивать не приходится: на встречу с ним в актовый зал гимназии № 1534 приходят два десятка человек, из которых четыре провокатора и один корреспондент «Новой газеты». Звучат байки из жизни коммунистов, призывы вернуть в школы музеи воинской славы и рассказать подросткам про Зою Космодемьянскую. А требования реформировать образование и медицину по образцу СССР и отобрать деньги из рук «перекладчиков плитки» неожиданно прерываются вопросом из зала:
— Я родился в 1993 году, у меня было очень трудное, голодное и несчастливое детство, потому что мои родители неудачно вложились в компанию «Хопер-инвест». Я еще вчера собирался голосовать за вас, но прочитал, что вы работали в этой компании главным бухгалтером, и пришел вас спросить — имеете ли вы отношение к моему голодному детству?
На защиту кандидата кидаются сразу три женщины из первого ряда, требующие немедленно вывести провокатора из зала. Ответ на вопрос занимает у Родина около 20 минут, суть его витиеватых исторических объяснений сводится к тому, что в трудовой книжке у него не написано, что он работал в «Хопре» главным бухгалтером. На самом деле он отбирал для компании персонал, который никогда не утверждали «мелкие сопляки из руководства». Он хотел как лучше — поставить по всей стране финские павильоны с мясом, а как только понял, что работает на жуликов, сразу уволился. Большого одобрения подобные объяснения у аудитории не вызывают, провокаторы вместе с несколькими слушателями покидают зал.
Пенсионер Сергей Станкевич из «Партии Роста» не намерен договариваться с другими кандидатами-демократами
Узнаваемое имя у Сергея Станкевича, ныне пенсионера, а в годы перестройки одного из самых известных демократов первой волны. Он баллотируется от «Партии Роста», рассчитывает на победу, однако не намерен договариваться с другими демократическими кандидатами:
— Сейчас мы наблюдаем вторую волну демократии, — разъясняет Станкевич. — Первая пришла в 90-е, ударилась о бетонную стену и несколько рассеялась. Теперь есть возможность доделать все, что тогда не получилось, исправить ошибки.
Станкевич считает, что при высокой явке у него отличные шансы на победу, потому что его «помнит и знает старшее поколение».
— Я считаю, что никакой «герой-одиночка» округ не спасет, нам нужна крепкая бригада муниципальных депутатов… — продолжает кандидат. — Нет, «бригада» — плохое слово; крепкая команда. Я с большим уважением отношусь к своим соперникам Русаковой и Янкаускасу, они не являются для меня идейными противниками. Оба — хорошие муниципальные депутаты, с отличной хваткой, большим опытом решения проблем на местности, Когда я изберусь, то буду помогать им пройти в Мосгордуму.
Два демократа на округ
Кандидат от «Парнаса» Константин Янкаускас объясняет избирателям, что главное — прийти на выборы
Самую активную кампанию в округе ведет как раз кандидат от «Парнаса» Константин Янкаускас, муниципальный депутат округа Зюзино. Мы общаемся после его встречи с агитаторами, с собой у Константина два ролл-аута, он рассказывает о своей работе с населением и возможном развитии событий:
— Мы работаем с февраля, мало кто из кандидатов вообще этим занимается или только начали в последний момент. Сейчас в городе никого почти нет, можно ставить сколько угодно кубов, выкидывать деньги. Мы стараемся ставить кубы там, где уже были встречи с населением, а я провел их более 200. Наша основная задача — объяснить людям, что надо прийти на выборы. Если мы поднимем явку, если люди поймут, что могут что-то изменить, то шансы есть. «Единую Россию» здесь не любят, район престижный, тут живут люди, которые читают новости в интернете. Не просто так на этот округ поставили самого дорого одномандатника от «ЕР» — они хотят залить протестный округ деньгами, чтобы найти здесь каждого человека, который готов голосовать за них, и привести его на выборы.
|«Яблочница» Елена Русакова «победила» князя Владимира
Еще один демократический кандидат — Елена Русакова, муниципальный депутат Гагаринского района, член партии «Яблоко», общественный активист, известный блокированием проекта расширения Ленинского проспекта, отменой установки памятника князю Владимиру на смотровой площадке на Воробьевых горах и другими громкими для округа историями. Я спрашиваю Елену, как получилось, что в одном округе сошлись два сильных оппозиционных кандидата.
— В нашей ситуации договариваться заранее не имело смысла. Мы не можем быть уверены, что точно зарегистрируют меня или Константина, что не снимут в последний момент, не сфабрикуют уголовное дело. Смысл договариваться будет только в последние дни, когда уже нельзя снять кандидата. Хотя у нас можно все…
Константин Янкаускас объясняет эту ситуацию более конкретно — не договорились. И если не договорятся, то проиграют округ единороссу:
— Единственный шанс выиграть — это объединенный демократический кандидат. Люди давно не голосуют за партии или политические программы, они голосуют за «ЕР» или против нее. Чтобы люди поверили, что имеет смысл прийти и что-то изменить, должен быть человек, который будет олицетворять оппозицию, иначе мы просто распыляем эти голоса. Многие наши сторонники даже отказываются финансировать кампанию, пока мы не договоримся. Я пытаюсь это донести, но договоренности должны происходить на уровне руководства партии, а все переговоры с «Яблоком» заходят в тупик. Если нам придется договариваться на личном уровне — я готов. Но если мы сейчас проиграем, не будет истории успеха, то в следующем году у нас вообще не будет явки на выборы в Мосгордуму, просто никто не поверит, что есть смысл приходить.
Янкаускас, по его словам, предлагал партии «Яблоко» сотрудничество, даже предлагал разместить на своих агитационных материалах логотип партии и призыв голосовать за федеральный список «Яблока», однако на уровне руководства партии услышан не был. В ближайших планах кандидата — провести социологический опрос силами волонтеров и опубликовать результаты в рамках предвыборной кампании.
Политолог Александр Кынев оценивает шансы на победу демократического кандидата в округе как высокие только в том случае, если будет выдвинут объединенный кандидат от оппозиции. На данный момент происходит распыление протестно настроенного электората между тремя сильными кандидатами — Янкаускасом, Русаковой и Родиным. Эта неопределенность сохраняется до последнего момента — когда уже идут активные кампании. Политолог считает, что причина этого, помимо банального «не договорились», также в нежелании партий терять свои голоса, которые могут быть отданы в поддержку списков. Ведь в случае если один из кандидатов снимется в округе, его избиратели могут просто не прийти на выборы. Выдвижение объединенного кандидата будет эффективно в том случае, если будет проведена грамотная разъяснительная работа, а снявшийся кандидат останется в публичном поле до самых выборов и будет призывать голосовать за объединенного кандидата, а он, в свою очередь, — за партийный список сторонников. Кынев отмечает, что это было бы ярким инфоповодом, который поднимет явку демократического электората. В этом случае шансы на победу демократа в этом округе были бы высоки, а договорившиеся партии не потеряли бы голоса за свои списки. Эксперт называет Черемушкинский округ одним из самых благоприятных в Москве для такого развития событий.
Фото из соцсетей
Автор
Анастасия Егорова
специально для «Новой газеты»
Другие материалы
Этот материал вышел в номере
Фото дня
Блог редакции
Парад фокстерьеров точно будет!
22 квоты отстраненных от Паралимпиады россиян передали спортсменам из США
Почти половина россиян назвали состояние экономики удовлетворительным
Даниил Дондурей: «Главное — не запретить, а поглотить инакомыслие»
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Страшно и злободневно11034
-
Гуковские шахтеры5438
-
В Москве началась избирательная кампания1915
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров20545
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12239
-
Басманный суд продлил арест Никиты Белых до конца года3483
Самое обсуждаемое
Все можно
День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...
«Губернатор один — нас тут триста! Пусть сам к нам едет!»
Знаете, а я ведь вопрос ставила не об этом. Не о действиях, которые...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
Анатолий Прокопьев, 26 августа 2016 в 15:19: «Владимир Горницкий и...
Самое читаемое
«Мы не рабы, не рабы!» Гуковские шахтеры отказались от «подачки» ростовского губернатора и продолжают голодовку67899
Кто форсирует Евфрат? Павел Фельгенгауэр — о блицкриге турецкой армии и ее союзников66277
Почему Россия предпочитает дружить с режимами, которые ее регулярно предают. Мнение Юлии Латыниной56848
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев