В 209-м Черемушкинском одномандатном избирательном округе в Москве живет значительная часть столичной интеллигенции, сотрудники Академии наук, Московского государственного университета, представители среднего класса и бизнес-элиты. Им предлагается выбрать депутата в Государственную думу из 18 кандидатов, включая беспартийного врача, представляющего «Единую Россию», и двух не сумевших договориться друг с другом оппозиционеров — от «Парнаса» и «Яблока». «Новая» выяснила, как фавориты предвыборной гонки ведут свои кампании.



Врач и «фронтовик»



Беспартийный хирург Дмитрий Морозов готов вложить в кампанию 35 миллионов рублей

При беглом осмотре территории округа заметить следы предвыборной кампании трудно. Лишь около станции метро «Калужская» попадается одинокий куб детского хирурга Дмитрия Морозова «Здоровье граждан — благополучие страны!». В углу куба притаился маленький значок «Единой России», рядом в теньке дремлют дежурные агитаторы. В предвыборной газете доктора Морозова нет ни одного логотипа «ЕР», но вместе с ней волонтеры выдают листовку с «программным заявлением Московского отделения «Единой России» «На благо Москвы, в интересах москвичей». Заглавие листовки в сочетании с белым халатом кандидата заставляет вспомнить фразу «И тебя вылечат, и меня вылечат…».

В мае Морозов выиграл праймериз «Единой России», хотя сам членом партии не является, но зато активно сотрудничает с Общероссийским народным фронтом. Попытки связаться с Морозовым через пресс-службу «ЕР» предсказуемо заканчиваются ничем, но мне все же удается встретиться с самым «дорогим» кандидатом в России (предвыборный бюджет 35 млн рублей при максимально разрешенных 40 млн) на его встрече с агитаторами в Теплом Стане. Актовый зал полон восторженных пенсионеров, хотя харизмой кандидат не отличается, речь оригинальностью тоже не блещет:

— Мы ведь все это делаем не ради каких-то черных лимузинов и кожаных кресел, а чтобы помочь людям, исчерпать все возможности что-то изменить к лучшему.

После окончания речи многочисленные бабушки в шляпках кидаются фотографироваться к кандидату, ругаясь и отпихивая друг друга. И вот тут я понимаю причину восторженности пенсионеров — после торжественного фотографирования они разбиваются на группы, судя по всему, по районам. У руководителя каждой группы в руках список и пачка конвертов, зычно на весь зал оглашаются фамилии счастливцев, они получают конверт и отходят в угол, перешептываясь.

Заинтригованная предвыборной технологией, я обращаюсь к самому Дмитрию Анатольевичу (у беспартийного кандидата Морозова даже имя оказывается партийным):

— В рамках вашей кампании предусмотрено денежное поощрение волонтеров?

— Какое денежное поощрение? У меня все работают бесплатно, это волонтеры-активисты из «Народного фронта».

При упоминании конвертов кандидат меняется в лице и, предложив пообщаться в другой день, спешно исчезает на вторую встречу с волонтерами.

Соперники Морозова в один голос утверждают, что он старается не акцентировать внимание избирателей на то, что его кампания связана с партией власти. Решение разумное, если вспомнить, что на выборах мэра в 2013 году в Гагаринском муниципальном округе (часть нынешнего 209-го избирательного округа) победил Алексей Навальный с результатом 38,5%.



Кандидаты из девяностых

На фоне кандидатов от «Родины», «Справедливой России», «Патриотов России», «Зеленых», ЛДПР, «Гражданской силы», «Коммунистов России» и шести самовыдвиженцев, признаки активности которых в округе практически незаметны, выделяется действующий депутат Госдумы от КПРФ Владимир Родин. Впрочем, и его популярность преувеличивать не приходится: на встречу с ним в актовый зал гимназии № 1534 приходят два десятка человек, из которых четыре провокатора и один корреспондент «Новой газеты». Звучат байки из жизни коммунистов, призывы вернуть в школы музеи воинской славы и рассказать подросткам про Зою Космодемьянскую. А требования реформировать образование и медицину по образцу СССР и отобрать деньги из рук «перекладчиков плитки» неожиданно прерываются вопросом из зала:

— Я родился в 1993 году, у меня было очень трудное, голодное и несчастливое детство, потому что мои родители не­удачно вложились в компанию «Хопер-инвест». Я еще вчера собирался голосовать за вас, но прочитал, что вы работали в этой компании главным бухгалтером, и пришел вас спросить — имеете ли вы отношение к моему голодному детству?

На защиту кандидата кидаются сразу три женщины из первого ряда, требующие немедленно вывести провокатора из зала. Ответ на вопрос занимает у Родина около 20 минут, суть его витиеватых исторических объяснений сводится к тому, что в трудовой книжке у него не написано, что он работал в «Хопре» главным бухгалтером. На самом деле он отбирал для компании персонал, который никогда не утверждали «мелкие сопляки из руководства». Он хотел как лучше — поставить по всей стране финские павильоны с мясом, а как только понял, что работает на жуликов, сразу уволился. Большого одобрения подобные объяснения у аудитории не вызывают, провокаторы вместе с несколькими слушателями покидают зал.



Пенсионер Сергей Станкевич из «Партии Роста» не намерен договариваться с другими кандидатами-демократами

Узнаваемое имя у Сергея Станкевича, ныне пенсионера, а в годы перестройки одного из самых известных демократов первой волны. Он баллотируется от «Партии Роста», рассчитывает на победу, однако не намерен договариваться с другими демократическими кандидатами:

— Сейчас мы наблюдаем вторую волну демократии, — разъясняет Станкевич. — Первая пришла в 90-е, ударилась о бетонную стену и несколько рассеялась. Теперь есть возможность доделать все, что тогда не получилось, исправить ошибки.

Станкевич считает, что при высокой явке у него отличные шансы на победу, потому что его «помнит и знает старшее поколение».

— Я считаю, что никакой «герой-одиночка» округ не спасет, нам нужна крепкая бригада муниципальных депутатов… — продолжает кандидат. — Нет, «бригада» — плохое слово; крепкая команда. Я с большим уважением отношусь к своим соперникам Русаковой и Янкаускасу, они не являются для меня идейными противниками. Оба — хорошие муниципальные депутаты, с отличной хваткой, большим опытом решения проблем на местности, Когда я изберусь, то буду помогать им пройти в Мосгордуму.



Два демократа на округ



Кандидат от «Парнаса» Константин Янкаускас объясняет избирателям, что главное — прийти на выборы

Самую активную кампанию в округе ведет как раз кандидат от «Парнаса» Константин Янкаускас, муниципальный депутат округа Зюзино. Мы общаемся после его встречи с агитаторами, с собой у Константина два ролл-аута, он рассказывает о своей работе с населением и возможном развитии событий:

— Мы работаем с февраля, мало кто из кандидатов вообще этим занимается или только начали в последний момент. Сейчас в городе никого почти нет, можно ставить сколько угодно кубов, выкидывать деньги. Мы стараемся ставить кубы там, где уже были встречи с населением, а я провел их более 200. Наша основная задача — объяснить людям, что надо прийти на выборы. Если мы поднимем явку, если люди поймут, что могут что-то изменить, то шансы есть. «Единую Россию» здесь не любят, район престижный, тут живут люди, которые читают новости в интернете. Не просто так на этот округ поставили самого дорого одномандатника от «ЕР» — они хотят залить протестный округ деньгами, чтобы найти здесь каждого человека, который готов голосовать за них, и привести его на выборы.

«Яблочница» Елена Русакова «победила» князя Владимира

Еще один демократический кандидат — Елена Русакова, муниципальный депутат Гагаринского района, член партии «Яблоко», общественный активист, известный блокированием проекта расширения Ленинского проспекта, отменой установки памятника князю Владимиру на смотровой площадке на Воробьевых горах и другими громкими для округа историями. Я спрашиваю Елену, как получилось, что в одном округе сошлись два сильных оппозиционных кандидата.

— В нашей ситуации договариваться заранее не имело смысла. Мы не можем быть уверены, что точно зарегистрируют меня или Константина, что не снимут в последний момент, не сфабрикуют уголовное дело. Смысл договариваться будет только в последние дни, когда уже нельзя снять кандидата. Хотя у нас можно все…

Константин Янкаускас объясняет эту ситуацию более конкретно — не договорились. И если не договорятся, то проиграют округ единороссу:

— Единственный шанс выиграть — это объединенный демократический кандидат. Люди давно не голосуют за партии или политические программы, они голосуют за «ЕР» или против нее. Чтобы люди поверили, что имеет смысл прийти и что-то изменить, должен быть человек, который будет олицетворять оппозицию, иначе мы просто распыляем эти голоса. Многие наши сторонники даже отказываются финансировать кампанию, пока мы не договоримся. Я пытаюсь это донести, но договоренности должны происходить на уровне руководства партии, а все переговоры с «Яблоком» заходят в тупик. Если нам придется договариваться на личном уровне — я готов. Но если мы сейчас проиграем, не будет истории успеха, то в следующем году у нас вообще не будет явки на выборы в Мосгордуму, просто никто не поверит, что есть смысл приходить.

Янкаускас, по его словам, предлагал партии «Яблоко» сотрудничество, даже предлагал разместить на своих агитационных материалах логотип партии и призыв голосовать за федеральный список «Яблока», однако на уровне руководства партии услышан не был. В ближайших планах кандидата — провести социологический опрос силами волонтеров и опубликовать результаты в рамках предвыборной кампании.

Политолог Александр Кынев оценивает шансы на победу демократического кандидата в округе как высокие только в том случае, если будет выдвинут объединенный кандидат от оппозиции. На данный момент происходит распыление протестно настроенного электората между тремя сильными кандидатами — Янкаускасом, Русаковой и Родиным. Эта неопределенность сохраняется до последнего момента — когда уже идут активные кампании. Политолог считает, что причина этого, помимо банального «не договорились», также в нежелании партий терять свои голоса, которые могут быть отданы в поддержку списков. Ведь в случае если один из кандидатов снимется в округе, его избиратели могут просто не прийти на выборы. Выдвижение объединенного кандидата будет эффективно в том случае, если будет проведена грамотная разъяснительная работа, а снявшийся кандидат останется в публичном поле до самых выборов и будет призывать голосовать за объединенного кандидата, а он, в свою очередь, — за партийный список сторонников. Кынев отмечает, что это было бы ярким инфоповодом, который поднимет явку демократического электората. В этом случае шансы на победу демократа в этом округе были бы высоки, а договорившиеся партии не потеряли бы голоса за свои списки. Эксперт называет Черемушкинский округ одним из самых благоприятных в Москве для такого развития событий.

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