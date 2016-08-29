Осень патриархов началась...

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В воскресенье, 28 августа, бессменный президент Узбекистана Ислам Каримов был внезапно госпитализирован в больницу в, по некоторым данным, тяжлом состоянии. Слухи о болезнях 78-летнего Каримова циркулировали и раньше, но официальный Ташкент всегда их отвергал. А тут все ровно наоборот: впервые о необходимости «обследования» действующего главы государства объявило правительство, а новость — пусть и сухую и без подробностей, — дал в выпуске новостей центральный телеканал. Причины госпитализации правительство и официальные СМИ не назвали, но, по версии младшей дочери президента, Лолы, у ее отца случилось кровоизлияние в мозг. «По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром, он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент еще рано делать какие-либо прогнозы относительно его будущего состояния», — написала Лола Каримова-Тилляева в своем Instagram.

Смотр наследников

Что послужило причиной такого или любого другого диагноза (а подлинная информация из Узбекистана идет максимум через один-два канала) — сказать сложно. По самой простой версии, речь идет о возрастных проблемах, хотя оппозиционное «Народное движение Узбекистана» (очевидно, не без доли злорадства) сообщило о том, что проблемы со здоровьем у Каримова случились после встречи с олимпийской сборной, на которой узбекский лидер якобы изрядно перебрал со спиртным, после чего и потерял сознание.

Информацию об этом распространило агентство «Фергана.ру», главный редактор которого Даниил Кислов одним из первых заявил о том, что в случае чего преемник Каримову уже найден — это пребывающий на своем посту с 2003 года премьер-министр Шавкат Мирзяев. Это же имя, хотя и с оговорками, называют эксперты «Новой газете». «Сейчас, похоже, фигура преемника имеется, и ее поддерживают крупные внешние игроки, в том числе РФ — это премьер Узбекистана. Но насколько она будет стабильна, мне трудно оценить», — заявил эксперт по Центральной Азии, обозреватель DW Виталий Волков. «Сегодня наиболее вероятной в качестве преемника Каримова представляется фигура премьер-министра Шавката Мирзияева, поскольку считается, что он близок к семье Каримова и пользуется поддержкой главы СНБ, — соглашается политолог Аркадий Дубнов. — Впрочем, согласно узбекской конституции, в форс-мажорной ситуации власть и президентские полномочия временно переходят к спикеру сената, так что транзит власти в случае ухода Каримова может оказаться не вполне линейным».

Есть еще кандидатура той же Лолы Каримовой — эту версию, кстати, активно рассматривают в Казахстане, где у президента тоже есть дочери, готовые в любой момент оказаться на вершине политического Олимпа. Казахстанские СМИ ссылаются на Усмана Хакназарова, узбекского политолога, который откуда-то знает, что Каримов якобы в конце апреля выдвинул свою дочь в будущие президенты. «Я думаю, что человек, которого я вижу самым подходящим лицом для безболезненной и безопасной передачи власти, устроит и вас. Думаю, что вы не будете против, если в течение моего последнего срока постепенно подготовим к этой миссии Лолу», — цитирует политолог президента. Но в жизнеспособности этой версии политические эксперты все же сомневаются.

«Вариант с дочерями, думаю, пока не рассматривается, — говорит в беседе с корреспондентом «Новой газеты» политический эксперт из Казахстана Айдос Сарым. — Ближайшее окружение Каримова сейчас будет искать фигуру, которая будет больше всего отвечать массовым ожиданиям и традициям». Впрочем, совсем эту кандидатуру тоже отбрасывать не стоит, добавляет эксперт: многое будет зависеть от того, какие силы и как начнут между собой договариваться по преемнику Каримова.

Экспорт беспокойства

В теории, Каримов может и вернуться в политику, но это вряд ли: врачи дают ему пять дней на то, чтобы прийти в себя (потом прогнозы резко ухудшатся), но даже если произойдёт чудо, быстро вернуться к своим обязанностям президент страны не сможет в любом случае. Совершенно точно Каримов пропустит несколько важных мероприятий — в том числе праздничные события в честь 25-летия Независимости Узбекистана 1 сентября. Да и объявление о проблемах со здоровьем по центральному телеканалу — это, скорее, подготовка общественного мнения к грядущим переменам, считают эксперты.

Болезнь Каримова связана с рисками не только для Узбекистана, но и для соседних стран. В частности, в Казахстане последние два дня Каримов остается одной из центральных тем. Узбекский президент был своего рода гарантом того, что в Казахстан со стороны ближайшего соседа в Центральной Азии не пойдет поток исламских радикалов, как сейчас почти беспрепятственно идет наркотрафик. «Присутствие ИГИЛ (организация запрещена в России — ред.) в Узбекистане достаточно зримо ощущается, кланы и противостоящие друг другу группы в силовых структурах однозначно составляют фактор нестабильности. Тем более, они связаны с серым и черным бизнесом в Афганистане. Каримов крепко держал под контролем афганское направление, как будет после него — трудно сказать», — говорит Виталий Волков из DW.

Другие эксперты, не исключая исламских радикалов как таковых, намекают, что у Узбекистана есть и другие проблемы. «Я не вижу ИГИЛ в качестве внутренней угрозы для Узбекистана. Другое дело, что ответственность за любые там возможные эксцессы или даже теракты ИГИЛ поспешит взять на себя, чем, конечно, окажет великую услугу узбекским спецслужбам, для которых это станет удобным поводом для тотального ужесточения режима. Что касается реального столкновения клановых интересов и перераспределения зон контроля мафиозных структур, то смена вех в политике — не самое худшее время для установления нового баланса этих сил», — говорит Аркадий Дубнов.

«В последнее время в узбекской политике действовали две группировки — ташкентская и самаркандо-джизакская, и в случае чего основная борьба развернется между ними, — предполагает директор Группы оценки рисков, казахстанский политолог Досым Сатпаев. — Но понятно, что с уходом Ислама Каримова те группировки, чувствующие себя обиженными — например, Ферганская группировка, которую в последнее время пытались ослабить, — попробуют тоже побороться за власть». В целом же, отмечает политолог, главная проблема Узбекистана — "заталкивание проблем в подполье": высокая безработица среди молодежи, элитные разборки и влияние радикалов в условиях нестабильности могут взорвать регион.

В таких условиях, когда один из двух «замковых камней» Центральной Азии (таковыми в местной политологии называют Узбекистан и Казахстан) может начать крошиться, беспокойство других стран вполне понятно. Правда, в Казахстане на происходящее у соседей смотрят с позиций примерки сценариев развития событий на себя. Госпитализация Ислама Каримова, похоже, легитимизировала разговоры о здоровье политических лидеров во всем регионе, а Нурсултан Назарбаев — второй после Каримова патриарх в Центральной Азии. Он пока, если верить проникающим из администрации президента данным, чувствует себя достаточно неплохо, но разговоры об «осени патриархов» начались в стране с новой силой. «Конечно, это она, — соглашается Досым Сатпаев. — Ближайшие годы для региона будут очень и очень важными. Все будет замыкаться на конкретных личностях, которые создавали системы вокруг себя и под себя. С их уходом системы начнет очень сильно лихорадить. Любые корректировки — а они будут вноситься — в таких системах могут привести к тому, что такие системы могут просто развалиться. Это осень патриарха, которая началась раньше, а сейчас мы видим ее продолжение». Иными словами, в политической жизни Центральной Азии заканчивается август — и наступают гораздо более холодные месяцы.